Partidul Sănătate, Educație, Natură, Sustenabilitate (SENS) cere organizarea de alegeri anticipate după ce Guvernul Mureşan nu a reușit să obțină votul de investitură în Parlament. „Suntem în cea mai mare criză politică din ultimii 36 de ani. Toate partidele parlamentare sunt vinovate de această situație”, precizează SENS.

SENS cere alegeri anticipate

SENS, care, conform rezultatului celui mai recent sondaj INSCOP, publicat joi, 10 septembrie, ar obține nu mai puțin de 4,8% din voturile cetățenilor care sunt siguri că se vor prezenta la urne cu ocazia următorului scrutin, susține că România traversează „cea mai mare criză politică din ultimii 36 de ani” și acuză toate partidele parlamentare că „sunt vinovate de această situație”.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

Să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu

Să desemneze premier de la un alt partid Vezi rezultate

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„A picat a treia propunere de prim-ministru și al doilea guvern propus care a ajuns în fața votului în Parlament. Suntem în cea mai mare criză politică din ultimii 36 de ani. Toate partidele parlamentare sunt vinovate de această situație”, transmite SENS, miercuri, pe Facebook.

Trei opțiuni

Reprezentanții partidului arată că actuala situație politică lasă trei variante:

continuarea blocajului din Parlamentul României, în care vor fi nominalizați și vor pica la infinit propuneri de premier. Deci guvern interimar, fără puteri depline, până la următoarele alegeri parlamentare la termen;

Guvern PSD cu susținerea AUR, pentru că e singura majoritate reală din Parlament în momentul de față și trebuie să își asume responsabilitatea guvernării după doborârea guvernului „austerității”;

Reîntoarcerea la popor: alegeri anticipate, care să ne dea o structură nouă în Parlament.

„Partidele politice și-au arătat capacitatea de negociere, Președintele României și-a arătat capacitatea de mediere. De asta am ajuns în acest impas politic major.

SENS susține întoarcerea spre electorat, pentru că doar electoratul poate să ne spună cine vrea să conducă România”, mai transmit reprezentanții partidului.