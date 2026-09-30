Partidul Sănătate, Educație, Natură, Sustenabilitate (SENS) cere organizarea de alegeri anticipate după ce Guvernul Mureşan nu a reușit să obțină votul de investitură în Parlament. „Suntem în cea mai mare criză politică din ultimii 36 de ani. Toate partidele parlamentare sunt vinovate de această situație”, precizează SENS.
SENS, care, conform rezultatului celui mai recent sondaj INSCOP, publicat joi, 10 septembrie, ar obține nu mai puțin de 4,8% din voturile cetățenilor care sunt siguri că se vor prezenta la urne cu ocazia următorului scrutin, susține că România traversează „cea mai mare criză politică din ultimii 36 de ani” și acuză toate partidele parlamentare că „sunt vinovate de această situație”.
„A picat a treia propunere de prim-ministru și al doilea guvern propus care a ajuns în fața votului în Parlament. Suntem în cea mai mare criză politică din ultimii 36 de ani. Toate partidele parlamentare sunt vinovate de această situație”, transmite SENS, miercuri, pe Facebook.
Reprezentanții partidului arată că actuala situație politică lasă trei variante:
„Partidele politice și-au arătat capacitatea de negociere, Președintele României și-a arătat capacitatea de mediere. De asta am ajuns în acest impas politic major.
SENS susține întoarcerea spre electorat, pentru că doar electoratul poate să ne spună cine vrea să conducă România”, mai transmit reprezentanții partidului.