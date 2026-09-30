Ciprian Ciucu sugerează că eșecul formării Guvernului Mureșan și evoluțiile politice recente ar putea consolida ideea unei colaborări între PSD și AUR. Prin formularea „o majoritate, pe față sau ascunsă, între PSD și AUR”, prim-vicepreședintele PNL se referă la posibilitatea ca cele două partide să coopereze în Parlament fie oficial, printr-un acord asumat, fie informal, prin voturi comune și înțelegeri punctuale.
Ciprian Ciucu susține că evenimentele politice recente au reprezentat „o perdea de fum” menită să ascundă planurile PSD și AUR de a-și asigura o formă de „stabilitate” politică. Edilul consideră că cele două formațiuni urmăresc acest obiectiv după ce, în viziunea sa, au contribuit la prelungirea crizei politice, într-un moment în care România se confruntă și cu dificultăți economice. Prim-vicepreședintele PNL afirmă că nu ar fi fost nevoie de noi „tertipuri” politice și susține că românii înțeleg ceea ce se întâmplă pe scena politică.
Cabinetul propus de Siegfried Mureșan ar fi avut nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi învestit, respectiv majoritatea parlamentarilor. Mureșan a intrat în procedura de învestitură cu sprijinul PNL, USR și UDMR, formațiuni care nu aveau însă, singure, numărul necesar de parlamentari pentru a asigura majoritatea absolută. În zilele premergătoare votului, premierul desemnat a purtat negocieri pentru a obține voturile necesare, însă Guvernul nu a reușit să treacă de Parlament.
După votul din Parlament, următoarea decizie îi aparține președintelui Nicușor Dan. Prima variantă este desemnarea unui alt candidat pentru funcția de premier. Acesta va trebui să formeze un nou Guvern, să prezinte programul de guvernare și lista miniștrilor și să ceară din nou votul de încredere al Parlamentului.
A doua variantă este continuarea procedurii care poate duce la dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate. Constituția prevede că președintele poate dizolva Parlamentul numai după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare, dacă Parlamentul nu acordă votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură.
Cum au trecut mai mult de 60 de zile de la votul asupra Cabinetului Veștea, respingerea Guvernului Mureșan ar reprezenta a doua solicitare de învestitură respinsă, însă acest lucru nu înseamnă însă declanșarea automată a alegerilor anticipate.