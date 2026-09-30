Nu era nevoie și nu este nevoie de noi tertipuri. Românii văd și înțeleg”, a notat Ciprian Ciucu.

Guvernul Mureșan a fost respins de Parlament

Cabinetul propus de Siegfried Mureșan ar fi avut nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi învestit, respectiv majoritatea parlamentarilor. Mureșan a intrat în procedura de învestitură cu sprijinul PNL, USR și UDMR, formațiuni care nu aveau însă, singure, numărul necesar de parlamentari pentru a asigura majoritatea absolută. În zilele premergătoare votului, premierul desemnat a purtat negocieri pentru a obține voturile necesare, însă Guvernul nu a reușit să treacă de Parlament.

Ce urmează după respingerea Guvernului Mureșan

După votul din Parlament, următoarea decizie îi aparține președintelui Nicușor Dan. Prima variantă este desemnarea unui alt candidat pentru funcția de premier. Acesta va trebui să formeze un nou Guvern, să prezinte programul de guvernare și lista miniștrilor și să ceară din nou votul de încredere al Parlamentului.

A doua variantă este continuarea procedurii care poate duce la dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate. Constituția prevede că președintele poate dizolva Parlamentul numai după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare, dacă Parlamentul nu acordă votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură.

Cum au trecut mai mult de 60 de zile de la votul asupra Cabinetului Veștea, respingerea Guvernului Mureșan ar reprezenta a doua solicitare de învestitură respinsă, însă acest lucru nu înseamnă însă declanșarea automată a alegerilor anticipate.