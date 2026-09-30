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Ciprian Ciucu îl felicită pe Siegfried Mureșan după căderea Guvernului în Parlament

Ciprian Ciucu îl felicită pe Siegfried Mureșan după căderea Guvernului în Parlament
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Ciprian Ciucu a reacționat după eșecul formării Guvernului condus de Siegfried Mureșan și l-a felicitat pe acesta pentru modul în care și-a asumat mandatul. Liderul liberal susține însă că evenimentele politice recente ar putea indica existența unei majorități „de facto” între PSD și AUR în Parlament. Prim-vicepreședintele PNL acuză cele două formațiuni că urmăresc să își asigure o formă de „stabilitate” politică pe fondul crizei prelungite. Guvernul propus de Siegfried Mureșan a picat în Parlament, cu 182 voturi ”pentru” și 15 ”împotriva”. După votul din Parlament, următoarea decizie îi aparține președintelui Nicușor Dan.

Ciprian Ciucu l-a felicitat pe Siegfried Mureșan

Primarul Capitalei l-a felicitat pe fostul premier desemnat Siegfried Mureșan pentru prefesionalismul cu care și-a asumat să preia frâiele Guvernului printr-o postare pe Facebook. De asemenea, edilul a lăudat programul de guvernare și echipa d miniștri cu care a venit.
„Felicitări, Siegfried Muresan pentru modul demn și profesionist cu care ți-ai asumat misiunea de a forma Guvernul. Echipa de miniștiri, foarte bună, programul de guvernare realist, clar și corect. Sperau să nu te prezinți in Parlament”, scrie pe pagina de Facebook a edilului.

Ciprian Ciucu sugerează că există o colaborare între AUR și PSD

Ciprian Ciucu sugerează că eșecul formării Guvernului Mureșan și evoluțiile politice recente ar putea consolida ideea unei colaborări între PSD și AUR. Prin formularea „o majoritate, pe față sau ascunsă, între PSD și AUR”, prim-vicepreședintele PNL se referă la posibilitatea ca cele două partide să coopereze în Parlament fie oficial, printr-un acord asumat, fie informal, prin voturi comune și înțelegeri punctuale.

Altfel, tot ce s-a întâmplat în ultimul timp este încă un pas care să justifice o majoritate, pe față sau ascunsă, între PSD și AUR. O majoritate care în Parlament funcționează de mai mult timp „de facto”, dar neasumată”, a relatat primarul Capitalei.

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Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

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„Totul a fost o perdea de fum, care să disimuleze planurile lor străvezii”

Ciprian Ciucu susține că evenimentele politice recente au reprezentat „o perdea de fum” menită să ascundă planurile PSD și AUR de a-și asigura o formă de „stabilitate” politică. Edilul consideră că cele două formațiuni urmăresc acest obiectiv după ce, în viziunea sa, au contribuit la prelungirea crizei politice, într-un moment în care România se confruntă și cu dificultăți economice. Prim-vicepreședintele PNL afirmă că nu ar fi fost nevoie de noi „tertipuri” politice și susține că românii înțeleg ceea ce se întâmplă pe scena politică.

„Totul a fost o perdea de fum, care să disimuleze planurile lor străvezii pentru a asigura ei „stabilitatea” pe care și-o doresc, după ce au dus țara într-o criză politică prelungită, într-un context economic dificil.
Nu era nevoie și nu este nevoie de noi tertipuri. Românii văd și înțeleg”, a notat Ciprian Ciucu.

Guvernul Mureșan a fost respins de Parlament

Cabinetul propus de Siegfried Mureșan ar fi avut nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi învestit, respectiv majoritatea parlamentarilor. Mureșan a intrat în procedura de învestitură cu sprijinul PNL, USR și UDMR, formațiuni care nu aveau însă, singure, numărul necesar de parlamentari pentru a asigura majoritatea absolută. În zilele premergătoare votului, premierul desemnat a purtat negocieri pentru a obține voturile necesare, însă Guvernul nu a reușit să treacă de Parlament.

Ce urmează după respingerea Guvernului Mureșan

După votul din Parlament, următoarea decizie îi aparține președintelui Nicușor Dan. Prima variantă este desemnarea unui alt candidat pentru funcția de premier. Acesta va trebui să formeze un nou Guvern, să prezinte programul de guvernare și lista miniștrilor și să ceară din nou votul de încredere al Parlamentului.

A doua variantă este continuarea procedurii care poate duce la dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate. Constituția prevede că președintele poate dizolva Parlamentul numai după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare, dacă Parlamentul nu acordă votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură.

Cum au trecut mai mult de 60 de zile de la votul asupra Cabinetului Veștea, respingerea Guvernului Mureșan ar reprezenta a doua solicitare de învestitură respinsă, însă acest lucru nu înseamnă însă declanșarea automată a alegerilor anticipate.

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