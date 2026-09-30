Iranul a confirmat primirea răspunsului SUA la propunerea de deschidere a Strâmtorii Ormuz, chiar în ziua retragerii trupelor americane din Irak

Iranul a confirmat oficial primirea unui răspuns din partea Statelor Unite cu privire la propunerea sa de a reînvia armistițiul din Golf și de a redeschide Strâmtoarea Ormuz. Anunțul a fost făcut miercuri, în aceeași zi în care Washingtonul și-a retras ultimele forțe staționate în Irak.

Teheranul consideră această retragere a trupelor drept o victorie pentru „axa sa de rezistență” a grupărilor armate aliate și un pas către obiectivul său de a alunga forțele americane din regiune.

„Victorie istorică pentru grupurile de rezistență islamică irakiene și irakienii onorabili și o înfrângere zdrobitoare pentru proiectul american”, a declarat Abu Mojtaba al-Yasiri, comandant în Rezistența Islamică din Irak, un grup umbrelă de facțiuni armate susținute de Iran.

Irakul, țară invadată de Statele Unite în 2003, are o majoritate șiită, la fel ca Iranul, iar Teheranul și-a stabilit în statul vecin o largă influență politică și militară. De la începutul războiului dintre SUA și Iran, dintre cei 18 militari americani uciși din 28 februarie în „Operațiunea Epic Fury”, șapte dintre aceștia au murit în Irak.

Iranul a înaintat sâmbătă o propunere prin care Statele Unite ar urma să ridice blocada asupra porturilor iraniene, iar, în schimb, iranienii ar urma să redeschidă Strâmtoarea Ormuz în termen de șapte zile. Inițial, Donald Trump a respins această propunere, cu toate că ministrul de externe de la Teheran, Abbas Araghchi, a precizat că țara sa nu a primit niciun refuz pe cale oficială.

Cu toate acestea, miercuri, un purtător de cuvânt al guvernului a precizat că Abbas Araghchi i-a prezentat președintelui Pezeshkian răspunsul americanilor. Iranul susține acum că noul plan de pace vizează restabilirea unui acord interimar, similar cu cel semnat de Trump și președintele iranian Masoud Pezeshkian în iunie, dar care a eșuat după doar câteva săptămâni.

Potrivit mediatorilor qatarezi, Statele Unite și Iranul sunt în mare parte de acord cu pașii necesari pentru încheierea unui armistițiu, dar încă nu sunt de acord cu privire la ordinea în care aceștia trebuie urmați.

Iranul dorește un acord care să îi acorde controlul asupra Strâmtorii Ormuz, cea mai importantă rută de transport a petrolului din întreaga lume. Transportul maritim prin acest culoar de trecere a crescut în ultima perioadă, însă transportatorii plătesc taxe mari pentru a li se permite tranzitul.