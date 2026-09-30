Au început să apară primele reacții ale partidelor după ce Guvernul Mureșan nu a primit votul de învestitură în Parlament. Prim-vicepreședintele PNL, Dan Motreanu, a transmis, pe pagina de Facebook, un mesaj dur și ironic la adresa lui Sorin Grindeanu. Liberalul îl acuză pe liderul PSD că a băgat România în criză și pune sub semnul întrebării modul în care acesta își conduce partidul. Pe pagina partidului liberal a fost atașată postării și o fotografie cu Sorin Grindeanu lângă un lift, în ton cu metafora folosită de liderul PSD în Parlament, care le-a spus reprezentanților PNL și USR că, „după alegeri, veți încăpea toți într-un lift”. Cabinetul propus de Siegfried Mureșan a obținut 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”, însă erau necesare cel puțin 233 de voturi pentru a fi învestit.

Dan Motreanu, prim-vicepreședintele PNL l-a ironizat pe Grindeanu

Dan Motreanu, prim-vicepreședintele PNL, a venit cu o remarcă ironică după ce s-a terminat votul în Parlament. Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a folosit metafora „liftului” pentru a-i răspunde lui Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD a ironizat PNL și USR, spunând că, după alegeri, reprezentanții celor două partide „vor încăpea toți într-un lift”.

Expresia „a apăsat butonul de subsol” este o continuare a aceleiași metafore. Prin această formulare, Motreanu sugerează că Grindeanu ar fi contribuit, prin acțiunile sale politice, la „coborârea” atât a României, cât și a propriului partid.

„Dan Motreanu , secretarul general al PNL: Domnul Grindeanu vorbește despre lifturi.

Doar că a uitat, după cinci luni, că el însuși a apăsat butonul de subsol și pentru România, și pentru propriul partid”, a spus Dan Motreanu pe Facebook Dan Motreanu: „S-ar putea ca PSD să devină mic”

Prim-vicepreședintele PNL e de părere că liderul PSD a aruncat țara în criză și a pus la îndoială modul cum își conduce formațiunea. De asemenea, a menționat că la cum conduce PSD, după alegerile anticipate, daca se vor ține, nu o să mai conteze „câți încap în lift”. Expresia „butonul de urcare” continuă aceeași metaforă. Motreanu sugerează că PSD ar putea pierde atât de mult din susținere încât Grindeanu să nu mai aibă influența politică necesară pentru a „urca” partidul.

„A dat jos Guvernul, a aruncat România în criză, iar acum face glume despre cine mai încape în lift.

La cum conduce Grindeanu PSD, după alegeri n-o să mai conteze câți încap în lift.