Au început să apară primele reacții ale partidelor după ce Guvernul Mureșan nu a primit votul de învestitură în Parlament. Prim-vicepreședintele PNL, Dan Motreanu, a transmis, pe pagina de Facebook, un mesaj dur și ironic la adresa lui Sorin Grindeanu. Liberalul îl acuză pe liderul PSD că a băgat România în criză și pune sub semnul întrebării modul în care acesta își conduce partidul. Pe pagina partidului liberal a fost atașată postării și o fotografie cu Sorin Grindeanu lângă un lift, în ton cu metafora folosită de liderul PSD în Parlament, care le-a spus reprezentanților PNL și USR că, „după alegeri, veți încăpea toți într-un lift”. Cabinetul propus de Siegfried Mureșan a obținut 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”, însă erau necesare cel puțin 233 de voturi pentru a fi învestit.
Dan Motreanu, prim-vicepreședintele PNL, a venit cu o remarcă ironică după ce s-a terminat votul în Parlament. Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a folosit metafora „liftului” pentru a-i răspunde lui Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD a ironizat PNL și USR, spunând că, după alegeri, reprezentanții celor două partide „vor încăpea toți într-un lift”.
Expresia „a apăsat butonul de subsol” este o continuare a aceleiași metafore. Prin această formulare, Motreanu sugerează că Grindeanu ar fi contribuit, prin acțiunile sale politice, la „coborârea” atât a României, cât și a propriului partid.
Prim-vicepreședintele PNL e de părere că liderul PSD a aruncat țara în criză și a pus la îndoială modul cum își conduce formațiunea. De asemenea, a menționat că la cum conduce PSD, după alegerile anticipate, daca se vor ține, nu o să mai conteze „câți încap în lift”. Expresia „butonul de urcare” continuă aceeași metaforă. Motreanu sugerează că PSD ar putea pierde atât de mult din susținere încât Grindeanu să nu mai aibă influența politică necesară pentru a „urca” partidul.
Cabinetul propus de Siegfried Mureșan ar fi avut nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi învestit, respectiv majoritatea parlamentarilor.
Mureșan a intrat în procedura de învestitură cu sprijinul PNL, USR și UDMR, formațiuni care nu aveau însă, singure, numărul necesar de parlamentari pentru a asigura majoritatea absolută. În zilele premergătoare votului, premierul desemnat a purtat negocieri pentru a obține voturile necesare, însă Guvernul nu a reușit să treacă de Parlament.
După votul din Parlament, următoarea decizie îi aparține președintelui Nicușor Dan. Prima variantă este desemnarea unui alt candidat pentru funcția de premier. Acesta va trebui să formeze un nou Guvern, să prezinte programul de guvernare și lista miniștrilor și să ceară din nou votul de încredere al Parlamentului.
A doua variantă este continuarea procedurii care poate duce la dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate. Constituția prevede că președintele poate dizolva Parlamentul numai după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare, dacă Parlamentul nu acordă votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură.
Cum au trecut mai mult de 60 de zile de la votul asupra Cabinetului Veștea, respingerea Guvernului Mureșan ar reprezenta a doua solicitare de învestitură respinsă, însă acest lucru nu înseamnă însă declanșarea automată a alegerilor anticipate.