Crin Antonescu știe cine este premierul agreat de majoritatea parlamentară. Cu cine compară executivul Siegfried Mureșan

Fostul lider al PNL, Crin Antonescu, susține că episodul Siegfried Mureșan a fost „unul penibil” și l-a comparat cu celebrul personaj din Caragiale, Agamiță Dandanache. Antonescu arată că acum e nevoie de o nouă propunere de premier, în opinia sa cea mai bună variantă fiind ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. Antonescu îl sfătuiește pe Nicușor Dan ce strategie trebuie să adopte pentru ca partidele să fie de acord cu Nazare: să amenințe Parlamentul cu alegeri anticipate, pentru ca aleșii să voteze un guvern.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

Să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu

Să desemneze premier de la un alt partid Vezi rezultate

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„Agamiță Dandanache, mai tânăr și mai sprinten, și-a încheiat misiunea”

”Bine că s-a terminat și acest episod penibil. Domnul Bolojan a decis să ducă Partidul Național Liberal și în această situație. Acest Agamiță Dandanache, mai tânăr și mai sprinten, și-a încheiat misiunea. Sigur, cu deosebirea că Dandanache a obținut mandatul”, a declarat Crin Antonescu la Antena 3 CNN.

Fostul lider PNL atrage atenția asupra a ceea ce e de făcut mai departe, după încă o perioadă de 10-12 zile.

„Partidul Național Liberal e nodul gordian al scenei politice”

„Și dacă vorbim despre episodul Siegfried Mureșan, despre ceea ce a făcut domnul Bolojan cu Partidul Național Liberal încă o dată, este doar pentru a sublinia încă o dată că, din punctul meu de vedere, Partidul Național Liberal e oarecum nodul gordian al scenei politice în acest moment. Adică trebuie totuși lămurit dacă se duce definitiv să se înghesuie cu USR pe un segment de electorat de 15-20%, cât sunt acolo, e treaba lor, sau dacă a mai rămas ceva din Partidul Național Liberal, așa cum, repet, cu bune și cu rele, îl știam„, a mai spus Antonescu.

El afirmă că următoarea desemnare ar trebui făcută cât mai repede posibil.

„Eu cred că, dacă plecăm toți, și am văzut că și domnia sa, președintele, admite după patru luni de zile că este o urgență pentru România un guvern cu depline puteri, totuși eu cred că mâine trebuie să facă niște consultări, cum trebuia să le facă din 6 mai, și poimâine să desemneze un candidat de prim-ministru cu șanse reale, nu de a face un nou episod propagandistic, ci de a obține învestirea unui guvern.”, a spus Crin Antonescu.

„Cea mai bună opțiune ar fi Alexandru Nazare”

Fostul lider PNL susține că Alexandru Nazare ar fi cea mai bună variantă de premier, pentru că ar putea coagula o majoritate.

”Nu o să-și schimbe maniera de a acționa niciunul dintre partide, chiar dacă face apel președintele, chiar dacă face apel domnul Kelemen, chiar dacă facem apel toți. Eu cred că soluția e simplă. Președintele are două variante. Și eu, și atâția alții, le spun de mult” , a spus Antonescu.

„Sorin Grindeanu, în baza faptului că este primul partid din Parlament, cu numărul cel mai mare de mandate, faci majoritate sau nu? Dar, în opinia mea, cea mai bună variantă este Alexandru Nazare, un om capabil să țină o majoritate coagulată, un om care a dovedit în fruntea Ministerului Finantelor. Dar această desemnare trebuie însoțită de anunțul că, dacă nu trece nici acest guvern, se merge la anticipate„, a mai precizat fostul lider PNL.