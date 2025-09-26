Prima pagină » Economic » Noi TENSIUNI comerciale între UE și SUA /Decizia lui Trump de taxare a importurilor de medicamente generează preocupări în Europa

26 sept. 2025, 21:59, Economic
Producătorii europeni de medicamente sunt preocupați de perspectivele comerțului cu Statele Unite, iar experții recomandă consolidarea autonomiei Uniunii Europene și în acest domeniu, în contextul anunțului președintelui Donald Trump privind impunerea unor taxe de 100% asupra importurilor de produse farmaceutice.

Începând de la 1 octombrie 2025, vom impune taxe de 100% asupra oricărui produs farmaceutic de marcă sau patentat, dacă firma respectivă nu își construiește unitate de producție în Statele Unite. (…) Nu vom impune tarife vamale dacă vor începe să producă în SUA”, a anunțat Donald Trump într-un mesaj postat pe platforma Truth Social.

Comisia Europeană speră să ajungă la un acord cu Trump

Anunțul președintelui Trump generează preocupări în Europa. Comisia Europeană încearcă să rezolve situația, prin acordul comercial cu Statele Unite, care conține prevederi și pentru sectorul farmaceutic.

“Noi am stabilit cu SUA tarife generale de cel mult 15%, iar acest lucru reprezintă o garanție că nu vor fi impuse cote suplimentare. Vom face demersuri pentru a ne asigura că taxele vamale pentru exporturile de medicamente nu depășesc 15%”, a declarat vineri un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Cu toate acestea, producătorii europeni de medicamente sunt neliniștiți. Industria farmaceutică germană este preocupată în mod special de această situație.

”Există acordul dintre Comisia Europeană și Casa Albă privind taxele de 15%, dar se pare că situația este de fapt altfel. Pentru industria farmaceutică, perspectivele nu par a fi bune”, a reacționat Han Steutel, președintele Asociației germane a Producătorilor de Medicamente, citat de site-ul Tagesschau.de.

Statele Unite sunt un partener important pentru industria farmaceutică germană. În 2024, 23,8% din exporturile germane de medicamente au mers în Statele Unite, o cifră de 27 de miliarde de euro. Indiferent de situația noilor taxe americane, experții cer ca piața europeană să devină independentă de SUA.

”Avem o șansă mare să exploatăm potențialul foarte mare al pieței europene, Europa poate deveni o piață suverană prin extinderea propriilor unități de producție”, a declarat Jasmina Kirchhoff, analist la Institutul Economiei Germane.

”Situația generează incertitudine și îngrijorare, Statele Unite sunt principala piață pentru producătorii germani de medicamente, taxele vor fi o problemă cu impact inclusiv asupra rețelelor de aprovizionare. Materiile prime pentru producătorii americani de medicamente provin în proporție de 90% din Europa”, explică Anja Kohl, expert în bursa medicamentelor din Germania.

Foto: Profimedia

Video: Tagesschau.de

