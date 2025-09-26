Netanyahu evocă succesele Israelului în conflictele din Orientul Mijlociu și îndeamnă Hamas să elibereze OSTATICII /Trump: „Cred că avem un acord”

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a evocat, în discursul rostit de la tribuna ONU, succesele Israelului în conflictele cu grupurile militante din Orientul Mijlociu și cu Iranul, avertizând asupra riscurilor generate de programul atomic iranian.

”Israelul luptă în numele Occidentului. Războiul din Fâșia Gaza este în numele omenirii. Inamicii noștri sunt și inamicii voștri. Cine strigă mesaje împotriva Americii? Grupurile Hamas, Hezbollah, Mișcarea Huthi din Yemen și Iranul”, a afirmat Benjamin Netanyahu, conform cotidianului The Times of Israel.

”Programul balistic iranian și programul nuclear nu au doar rolul distrugerii Israelului, ci și de amenințare a Statelor Unite și de șantajare a tuturor țărilor. Fostul lider Hamas Yahya Sinwar a trimis valuri de teroriști în Israel pe 7 octombrie 2023 pentru a comite acte de o cruzime inimaginabilă. Din Liban, Hezbollah a lansat mii de rachete spre orașele noastre, terorizând cetățenii. În Siria, fostul președinte Bashar Al-Assad găzduia trupe iraniene, pentru a ne amenința. Iar combatanții huthi din Yemen au lansat rachete balistice spre Israel și au perturbat traficul comercial de mărfuri pe Marea Roșie”, a continuat Netanyahu.

”Cu toate acestea, lucrurile s-au schimbat în ultimul an. I-am atacat pe militanții huthi, inclusiv ieri. Am distrus aparatul terorist al Hamas. Am dezmembrat mișcarea Hezbollah, eliminând cei mai mulți lideri și cea mai mare parte a arsenalului. Am distrus armamentul lăsat de Bashar Al-Assad în Siria, am descurajat milițiile șiite din Iran. Și, cel mai important, am devastat programul nuclear și cel balistic din Iran”, a subliniat Netanyahu.