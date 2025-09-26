Sébastien Lecornu recunoaște că este „cel mai slab premier al celei de-a V-a REPUBLICI”/ „Nu voi reuși fără voi. Parlamentul ne așteaptă”

Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a recunoscut că este „cel mai slab premier al celei de-a V-a Republici”, în timpul întâlnirii cu sindicatele.

„Nu sunt Edouard Philippe (fost premier între 2017-2020 – n. r.), nu am 350 de deputați pe care să mă bazez”, a declarat Lecornu.

„Sub acest pretext”, Sébastien Lecornu a adăugat că „nu poate spune ce va ieși din Parlament” în ceea ce privește bugetul pe 2026. Lidera centrului sindical național CGT a încercat să afle ce exclude Lecornu din proiectul bugetar al fostului premier Francois Bayrou.

Lecornu cere ajutorul sindicatelor pentru a depăși criza politică

Situația politică pare a fi foarte tensionată în Franța, în contextul în care sindicatele fac presiuni asupra noului Guvern să ia măsuri pentru a reduce deficitul bugetar și a îmbunătăți nivelul de trai al cetățenilor

„Nu voi reuși fără voi. Trebui să-mi acordați creditul. Tocmai am ajuns. Parlamentul ne așteaptă”, ar fi transmis premierul în timpul întâlnirii.

Lecornu a făcut aluzie la viitoarele alegeri prezidențiale și la amenințarea „extremiștilor”, conform cotidianului Le Figaro.

Sindicatele au anunțat o nouă zi de grevă pe 2 octombrie, deoarece nu au obținut niciun răspuns concret din partea premierului.

De asemenea, Partidul Franța Nesupusă (LFI) a cerut celorlalte formațiuni de stânga din Adunarea Națională să semneze o moțiune de cenzură împotriva noului prim-ministru, Sébastien Lecornu, care va fi depusă la „deschiderea sesiunii parlamentare” pe 1 octombrie.

Noul premier a adoptat o politică reformatoare pentru a depăși criza politică. Sébastien Lecornu a anunțat, miercuri, suspendarea oricăror cheltuieli în domeniul comunicării, până la sfârșitul anului 2025. Această măsură de restricționare a bugetului este prima intervenție din propunerile Misiunii pentru un Stat Eficient.

Miercurea trecută, premierul a venit cu o inițiativă reformatoare pentru Guvernul francez. Sébastien Lecornu, s-a angajat să elimine beneficiile „pe viață” ale foștilor miniștri, măsură care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026.

