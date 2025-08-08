O fabrică ceaușistă care producea 800.000 de CĂMĂȘI pe an își închide porțile după 45 ani! Ultimul raport al directorului general era îngrijorător

O fabrică de confecții din Tulcea, care era considerată simbol al puterii, al mândriei naționale și una dintre realizările de top ale regimului ceaușist, și-a închis porțile în 2025. Era o fabrică de cămăși de o calitate deosebită, care erau cumpărate de clienți din Germania, Franța, Grecia, Marea Britanie și Italia.

Producea 800.000 de cămăși pe an, realizate din bumbac 100%! Construită în 1979, fabrica a făcut ca România să devină un exportator important către Occident. Muncitorii lucrau în trei schimburi pentru a face față comenzilor uriașe venite din Europa de Vest.

O fabrică din Tulcea confecționa cămăși pentru țări vestice

Cămășile în valoare de 100 de euro pentru mărci recunoscute, precum Guy Laroche, Gianfranco Ferre sau Pierre Cardin, erau confecționate în această fabrică din Tulcea. Fabrica chiar dezvoltase și un brand propriu: Gilarrdi, un comerciant care a avut succes pe piața românească. Paula Neacșu, angajată în 1982, a lucrat aproape 43 de ani în fabrica de confecții.

„La început lucram cu Rusia, apoi cu Italia, Regatul Unit, Germania. În perioada de vârf se lucra în două schimburi, iar uneori chiar și 12 ore pe zi, inclusiv duminica”, a povestit Paula pentru radioconstanta.ro.

Angajata povestește că era un mecanism pus la punct, Fiecare muncitor știa ce avea de făcut.

„Cămășile erau croite, cusute, finisate, călcate și ambalate cu grijă pentru fiecare client în parte: „Era un mecanism bine pus la punct, fiecare își știa exact ce avea de făcut”.

Motivele pentru care fabrica a fost închisă

Fabrica a intrat în pierdere, încasând lovituri după lovituri: creșterea salariului minim și taxele în continuă majorare, pandemia de coronavirus din 2020, presiunea concurenței din partea țărilor asiatice care produceau cămăși similare la costuri mult mai mici.

Potrivit EVZ, fabrica și-a închis porțile, iar producția s-a oprit definitiv. Directorul general, inginerul Cornel Runcan, a transmis acționarilor un raport privind situația gravă a fabricii:

„Lucrăm în pierdere, fără perspective de a găsi noi clienți și a ne încadra în costuri. După finalizarea comenzilor din acest sezon și acordarea concediului de odihnă pentru perioada lucrată, activitatea productivă va fi încetată. Recomandăm dizolvarea voluntară a societății.”

Dpă aproape 45 de ani, fabrica a fost închisă, iar clădirea, evaluată la 16,8 milioane de lei, va fi scoasă la licitație. Mii de angajați și-au pierdut locul de muncă, iar Tulcea a rămas cu hale goale.

