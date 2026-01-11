Prima pagină » Știri externe » The Telegraph: Europa ar putea desfășura trupe în Groenlanda pentru a calma îngrijorările lui Trump în materie de securitate

Olga Borșcevschi
11 ian. 2026, 17:18, Știri externe
Downing Street poartă discuții cu aliații europeni privind o posibilă desfășurare de forțe militare în Groenlanda, pentru a consolida securitatea în Arctica și a răspunde preocupărilor președintelui american Donald Trump, relatează The Telegraph.

Potrivit publicației britanice, conducerea militară a NATO elaborează planuri pentru o potențială misiune pe insulă, pe care Trump a amenințat public că ar putea să o preia, invocând motive de securitate.

Oficialii britanici s-au întâlnit în ultimele zile cu omologii lor din țări precum Germania și Franța pentru a începe pregătirile.

Planurile, aflate încă într-o fază incipientă, ar putea implica trimiterea de soldați britanici, nave de război și aeronave pentru a proteja Groenlanda de potențialele amenințări din partea Rusiei și Chinei. Țările europene speră că o prezență militară mai puternică în Arctica îl va convinge pe Trump să renunțe la orice plan de anexare a insulei cu importanță strategică.

Aliații consideră că acest lucru i-ar permite președintelui SUA să revendice o „victorie” pentru contribuabilii americani, demonstrând că Europa își asumă o parte mai mare din costurile de securitate atlantică.

Trump și-a exprimat îngrijorarea că Moscova sau Beijingul vor ocupa insula dacă el nu o va face, insistând că „nu vom avea Rusia sau China ca vecini”.

Groenlanda este un teritoriu autonom în cadrul Danemarcei, stat membru NATO, și are o importanță strategică majoră, precum și zăcăminte bogate de metale rare, esențiale pentru alimentarea tehnologiei moderne.

Marea Britanie, îngrijorată de amenințarea din partea Rusiei și a Chinei

Sursele The Telegraph au declarat că prim-ministrul britanic Keir Starmer este „extrem de serios” în ceea ce privește amenințările reprezentate de Rusia și China în Arctica și susține măsuri active.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer. Foto: Medifax / by The Presidential Office of Ukraine via ABACAPRESS.COM

„Împărtășim punctul de vedere al președintelui Trump – agresiunea crescândă a Rusiei în nordul îndepărtat trebuie descurajată, iar securitatea euro-atlantică trebuie consolidată”, a spus unul dintre ei pentru The Telegraph.

„Discuțiile NATO privind consolidarea securității în regiune continuă și nu ne vom pronunța niciodată înaintea acestora, dar Marea Britanie colaborează cu aliații NATO pentru a impulsiona eforturile de consolidare a descurajării și apărării în Arctica.

„Marea Britanie va continua să colaboreze cu aliații – așa cum am făcut întotdeauna – în operațiuni de interes național, protejând populația din țara noastră.”

Trump a lansat ideea de a cumpăra efectiv teritoriul, oferind fiecăruia dintre cei 30.000 de cetățeni până la 100.000 de dolari pentru a-și schimba loialitatea față de SUA.

De asemenea, liderul de la Casa Albă nu a exclus utilizarea forței militare pentru a cuceri insula, insistând că „vom face ceva în Groenlanda, fie că le place sau nu”.

Interesul lui Trump pentru acest teritoriu a aruncat NATO într-o criză și a stârnit speculații că alianța veche de 75 de ani ar putea să se destrame.

Țările europene speră să-l facă pe Trump să renunțe la această idee, oferindu-se să staționeze o forță militară pe insulă. Ideea a fost discutată joi, la o reuniune a aliaților NATO la Bruxelles.

Membrii au dat instrucțiuni Comandamentului Suprem al Puterilor Aliate din Europa, sediul militar al alianței din Belgia, să stabilească ce se mai poate face pentru a asigura securitatea Arcticii.

Surse au declarat pentru The Telegraph că operațiunea potențială se află în faza incipientă de planificare.

Orice operațiune ar urma, cel mai probabil, să fie desfășurată probabil egida Alianței, separat de misiunile actuale din țările baltice și Polonia.

Pentru ce se pregătesc britanicii

Oficialii britanici au declarat că forțele armate se pregătesc deja pentru un rol mai important în securitatea Arcticii.

Pregătirile includ participarea comando-urilor și a navelor Royal Navy la exercițiul Joint Viking de anul trecut, un exercițiu comun al NATO desfășurat în Norvegia, la temperaturi sub zero grade.

Anul acesta, 1.500 de soldați ai Royal Marines vor fi detașați în Norvegia, Finlanda și Suedia pentru exercițiul Cold Response, o misiune de antrenament pentru apărarea terenurilor înghețate.

Publicația precizează că Uniunea Europeană elaborează planuri de sancțiuni împotriva companiilor americane în cazul în care domnul Trump ar respinge oferta de desfășurare a trupelor NATO.

Giganții tehnologici precum Meta, Google, Microsoft și X ar putea fi restricționați să opereze pe continent, la fel ca băncile și firmele financiare americane.

O opțiune mai extremă ar putea fi evacuarea armatei americane din bazele sale din Europa, negându-i un punct de plecare cheie pentru operațiunile din Orientul Mijlociu și din alte părți.

Marco Rubio, secretarul de Stat al SUA, urmează să se întâlnească săptămâna viitoare cu omologul său danez, oficialii europeni sperând că acesta va putea acționa ca o influență moderatoare asupra lui Trump.

Analiștii au afirmat că acțiunile liderului de la Casa Albă sunt tipice pentru strategia sa de negociere, care implică formularea de cereri maximaliste pentru a obține bani de la alte țări. Printre exemple se numără amenințarea sa de a impune tarife masive asupra produselor farmaceutice europene, dar de a scuti țările, inclusiv Marea Britanie, care au acceptat să plătească mai mult pentru medicamentele americane.

În ultimele luni, Casa Albă a sugerat, de asemenea, că dorește ca Japonia să plătească mai mult pentru acoperirea costurilor celor 55.000 de soldați americani staționați acolo.

Justin Crump, directorul executiv al firmei de analiză a riscurilor Sibylline, a declarat că Trump „probabil cântărește unitatea și hotărârea națiunilor europene” în ceea ce privește Groenlanda.

El a spus că aliații ar putea „demasca bluff-ul lui Trump” propunând o forță NATO în Groenlanda, sugerând că securitatea nu era motivul real pentru care președintele dorea insula.

Acest lucru a venit în momentul în care un fost șef al RAF a pus la îndoială capacitatea Marii Britanii de a proteja Arctica, spunând că apărarea națiunii a devenit „o fațadă fragilă”.

Mareșalul aerului Edward Stringer a spus că diferența dintre percepția puterii militare a Regatului Unit și capacitățile sale reale a devenit enormă.

Tensiuni în creștere la NATO: Trump ordonă un plan de invazie a Groenlandei, dar armata i se opune

Financial Times: Europa este neputincioasă la preluarea Groenlandei de către Trump

