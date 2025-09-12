Prima pagină » Economic » O nouă lovitură pentru industria românească. Se pune lacătul pe ArcelorMittal Hunedoara, fabrica cu o istorie de 140 de ani

12 sept. 2025, 16:47, Economic
Sursa foto: Economica.net

Lovitură grea pentru industria românească. ArcelorMittal a luat decizia de a opri definitiv activitatea la fabrica sa din municipiul Hunedoara, a anunţat, vineri 12 septembrie, compania siderurgică. Aceasta era specializată în producția de profile şi corniere pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură și a pierdut teren decisiv pe piața externă, în urma unui cumul de factori. 

Compania siderurgică ArcelorMittal a luat decizia de a opri definitiv activitatea la fabrica sa din municipiul Hunedoara, care produce profile și corniere pentru piețele de energie, construcţii şi infrastructură, a anunțat compania. ArcelorMittal este cel mai mare producător de oțel și minerit integrat la nivel global, cu prezență în peste 60 de țări.

Importurile la preț de dumping au pus pe butuci ArcelorMittal din Hunedoara

Producția la fabrica ArcelorMittal Hunedoara, care are în prezent 477 de angajați, a încetat începând cu data de 5 septembrie. Reprezentanții companiei preluată de indianul Lakshmi Mittal au explicat cauzele care au dus la falimentul fabricii cu o tradiție de 140 de ani din Hunedoara.

„Această decizie dificilă vine după o perioadă prelungită de condiții de piață foarte grele, determinate de prețuri foarte mari la energia electrică și de presiunea tot mai mare din partea importurilor la prețuri mici din afara UE. Drept urmare, ArcelorMittal Hunedoara nu mai este capabilă să concureze eficient pe piețele interne, europene și internaționale și a ajuns într-o situație în care nu mai poate absorbi pierderi financiare suplimentare”, se arată într-un comunicat remis Agerpres.

Toate soluțiile încercate pentru a salva compania au eșuat

ArcelorMittal Hunedoara a luat mai multe măsuri de atenuare a situației dificile care au generat unele economii. Astfel, s-au implementat o serie de opriri temporare în ultimul, angajații fiind plasați în șomaj tehnic în aceste perioade. În plus, compania a explorat opțiuni pentru ca părțile interesate să preia afacerea, dar în final toate soluțiile s-au a putut fi luată în considerare, se menționează în documentul citat.

Salariații care vor fi disponibilizați de la combinatul siderurgic vor beneficia de plăți compensatorii ce vor fi acordate în funcție de vechimea în companie, banii urmând să fie achitați într-o singură tranșă, a precizat președintele Sindicatului Siderurgistul, Mircea Bordean. Liderul sindical a declarat că doar o parte dintre cei 477 de angajați de la ArcelorMittal Hunedoara vor pleca acasă, în timp ce alții vor presta activități de pază, fără să-și piardă drepturile care decurg din grupele speciale de muncă.

În cursul săptămânii viitoare, angajaţii combinatului siderurgic îşi vor putea depune cererile de încetare a activităţii, urmând să fie stabilit cine va pleca din fabrică şi cine va rămâne la pază.

