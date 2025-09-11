Proiectul pentru drumul care leagă Piatra Neamț de A7 intră într-o etapă esențială. Lucrările vor genera 2000 de locuri de muncă

Ministrul Transporturilor Ciprian Șerban a anunțat joi lansarea licitației pentru serviciile de consultanță pentru drumul expres Bacău-Piatra Neamț care va face legătura cu Autostrada Moldovei. Acesta a precizat că

Ministrul Transporturilor Ciprian Șerban a precizat că a fost lansată licitația pentru serviciile de consultanță la drumul expres Bacău-Piatra Neamț, astfel încât „lucrările să fie de calitate, termenele respectate și șantierul să meargă înainte fără blocaje”.

„Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț face un pas înainte lansăm licitația pentru serviciile de consultanță, necesare pentru ca proiectul să fie urmărit și implementat ca la carte.

Ce înseamnă asta? Consultantul va avea grijă ca proiectarea și lucrările să fie de calitate, termenele respectate și șantierul să meargă înainte fără blocaje”, a precizat Ciprian Șerban.

Ministrul Transporturilor a adăugat că lucrările de infrastructură vor genera aproximativ 2000 de locuri de muncă.