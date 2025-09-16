Prima pagină » Economic » Oficial BCE: Economia UE și cea globală rămân reziliente, în pofida INCERTITUDINII /„Proiecțiile experților confirmă stabilitatea prețurilor”

16 sept. 2025, 07:30, Economic
Economia Uniunii Europene și cea mondială își mențin reziliența, deși impactul generat de tarifele comerciale aplicate de Administrația Donald Trump rămâne ”incert”, afirmă Isabel Schnabel, membră a Comitetului Executiv al Băncii Centrale Europene (BCE), într-un raport de evaluare.

”Economia globală încă este rezilientă, deși impactul tarifelor comerciale asupra exporturilor rămâne incert”, a declarat Isabel Schnabel la reuniunea Băncii Europene de Investiții, desfășurată în Luxemburg.

Oficialul BCE a notat că economia zonei euro rămâne, deocamdată, într-o situație bună.

”Proiecțiile experților BCE confirmă stabilitatea prețurilor pe termen mediu, în contextul în care economia se apropie de potențialul normal. Cererea pe plan intern și-a revenit în mod robust, în pofida mediului global marcat de provocări”, a explicat Isabel Schnabel, membră a Comitetului Executiv al BCE.

Isabel Schnabel a explicat că impactul pe care situația de incertitudine internațională îl are asupra exporturilor ar putea fi ”exagerat”. Oficialul BCE a atras atenția asupra situației competitivității Uniunii Europene, subliniind că este necesară stabilitatea ratelor de schimb valutar și a tarifelor comerciale.

BCE avertizează asupra situației Chinei și vrea reorientarea economiei comunitare

Isabel Schnabel a atras atenția asupra stării economiei chineze și a cerut reorientarea economiei europene spre cererea internă.

”Un nou șoc cauzat de China ar necesita reechilibrarea economiei europene cu accent pe cererea internă. Normalizarea dobânzilor depozitelor bancare și echilibrarea fiscală ar trebui să susțină consumul. Expansiunea fiscală poate stimula în mod considerabil creșterea economică”, a insistat Isabel Schnabel, notând că piața muncii din zona euro rămâne într-o situație ”solidă”.

BCE estimează că tarifele impuse de Trump amplifică inflația în SUA

Isabel Schnabel a avertizat Administrația Donald Trump că tarifele comerciale impuse importurilor riscă să amplifice inflația în Statele Unite.

”Taxele vamale stimulează gradual inflația subzistentă în Statele Unite. În plus, din cauza conexiunilor între rețelele de aprovizionare, tarifele comerciale generează în mod clar inflație. Cu toate acestea, percepția asupra zonei euro se îmbunătățește, ceea ce relaxează condițiile financiare. Cu toate acestea, inflația în domeniul alimentar tinde să se relanseze, ceea ce generează riscuri asupra așteptărilor consumatorilor. Politica monetară ar trebui să se concentreze asupra inflației pe termen mediu”, a concluzionat Isabel Schnabel.

