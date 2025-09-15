Prima pagină » Știri externe » VIDEO | Kremlinul acuză NATO că este în RĂZBOI cu Rusia /Reacția Marii Britanii după pătrunderea unei drone ruse în România

15 sept. 2025, 17:07, Știri externe
Administrația Vladimir Putin a acuzat, luni, NATO că este, de facto, în război cu Rusia, în contextul sprijinului militar oferit Ucrainei, în timp ce, pe fondul tensiunilor, Guvernul de la Londra a decis convocarea ambasadorului rus ca reacție la pătrunderea dronelor ruse în Polonia și România.

”Alianța Nord-Atlantică este în război cu Rusia. Acest lucru este evident, nu sunt necesare dovezi suplimentare. Alianța Nord-Atlantică este implicată, de facto, în acest război. NATO furnizează sprijin direct și indirect regimului de la Kiev, astfel că se poate spune cu absolută certitudine că NATO este în război cu Rusia”, a afirmat luni Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Președinției Rusiei, citat de agenția de presă Tass.

Statele membre NATO oferă sprijin militar, financiar și politic semnificativ Ucrainei pentru a respinge invazia militară rusă.

Marea Britanie îl convoacă pe ambasadorul Rusiei ca reacție la încălcarea spațiului aerian al României

Guvernul Keir Starmer a anunțat, luni, convocarea ambasadorului Rusiei, Andrei Kelin, ca reacție la pătrunderea dronelor ruse în România și Polonia, state membre NATO.

”O încălcare semnificativă și fără precedent a spațiului aerian al Poloniei și al NATO de către drone ruse săptămâna trecută, urmată de o incursiune în spațiul aerian al României sâmbătă. Aceste lucruri sunt total inacceptabile. Marea Britanie este solidară cu Polonia, România și Ucraina, cu aliații din NATO și condamnăm fără rezerve aceste acțiuni lipsite de rațiune”, a comunicat luni Ministerul de Externe de la Londra.

”În contextul în care continentul nostru se confruntă cu intensificarea atitudinii iraționale a Rusiei, apărarea Ucrainei de agresiunea lui Vladimir Putin este crucială pentru securitatea întregii Europe, inclusiv a Marii Britanii. Reacția NATO demonstrează seriozitatea cu care Alianța tratează acțiunile Rusiei. Așa cum a anunțat secretarul general al NATO, suplimentăm apărarea pe flancul estic, prin utilizarea noilor tipuri de tehnologii (…). Rusia trebuie să înțeleagă faptul că agresiunea sa continuă nu face decât să consolideze unitatea statelor membre NATO și determinarea de a fi alături de Ucraina. Orice alte incursiuni vor fi înfruntate prin forță. Rusia trebuie să încheie războiul ilegal din Ucraina”, a subliniat Ministerul britanic de Externe.

Foto: Profimedia

