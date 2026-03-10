Cumnata lui Cătălin Drulă, Alina Gîrbea, secretar de stat la Fonduri Europene, filmează lifturile, steagurile și sălile din minister și pretinde că astfel muncește. În ultimul clip, o tentativă nereușită de viral, apare și Dragoș Pîslaru

Atenție, USR filmează, motor! Dacă judecăm după avalanșa de videoclipuri postate pe paginile personale de Facebook sau pe cea a partidului care i-a propulsat în funcții, în „miniștrii lavalieră” ai Uniunii Salvați România (USR) se află un Quentin Taratino multiplicat. Fie că e vorba de Radu Miruță, șeful de la Apărare, sau de Diana Buzoianu – ministra de la Mediu -, lavaliera este laitmotivul care-i unește în „luptă”, iar grija pentru imaginea publică face ca toate problemele nerezolvate ale ministerelor pe care le conduc să cadă în plan secund. Exemplul dat de Nicușor Dan – rădăcinile useriste nu pot fi uitate vreodată -, președintele care a mers și în vacanță cu echipa de filmare după el, este urmat conștiincios de reprezentanții USR.

Un alt exemplu sugestiv este Alina Gîrbea, nimeni alta decât cumnata lui Cătălin Drulă – fostul lider al USR. Gîrbea – posesoare de apartament în Belgia – este secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și, încă de când a preluat funcția, a cerut decontarea din bani publici a cheltuielilor pentru locuință și transport. (informații suplimentare AICI)

Și Alina Gîrbea și-a descoperit, la rândul ei, pasiunea pentru filmări, acest hobby comun al useriștilor, menit a arăta „poporului” că se muncește permanent pentru binele oamenilor.

Luni, 9 martie 2026, Alina Gîrbea a trecut la „fapte” și a „regizat” o vizită filmată la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, ideea principală fiind „îmi place”.

Alina Gîrbea a apărut, de-a lungul timpului, alături de „greii” USR – Dominic Fritz Oana Țoiu de la Externe

E clar că Alinei Gîrbea „îi place”, doar că rezultatele lipsesc cu desăvârșire, iar lavaliera s-a transformat într-un accesoriu salvator, „marca USR”, din care reiese decât că România s-a transformat într-un platou de filmare.

Numai că, în culise se află o criză profundă, tot „marca USR”.

Alina Gîrbea: „Haideți la mine în birou. Cam dezordine. Îmi place”

Alina Gîrbea le-a călcat pe urme lui Radu Miruță și Dianei Buzoianu, așa că a „regizat” o filmare la Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene, acolo unde este secretar de stat.

Pe ideea că „se muncește”, cumnata lui Drulă s-a apucat să filmeze lifturile din clădirea ministerului, steagurile și sălile insitituției, dar videoclipul care s-a dorit a fi viral – în care apare, la un moment dat, și ministrul Dragoș Pîslaru – e eșuat lamentabil.

Acesta nu este, de altfel, decât un alt exemplu din care reiese că obsesia useriștilor pentru filmări se transformă o „spoială” care ar trebui să ascundă eșecurile și problemele nerezolvate.

„Acesta este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Îmi place. Haideți cu mine în minister. Astea sunt lifturile. Sunt eficiente. Îmi plac.

Haideți cu mine la ministru. Acesta este ministrul Dragoș. Îmi place. Aici sunt foștii miniștrii. Asta este principala sală de întâlniri. Haideți!

Relații internaționale (n.red. – în fața steagurilor mai multor țări). Îmi place.

Aceasta este c0lega mea, Roxana. Îmi place. Haideți la mine în birou. Cam dezordine. Îmi place.

Desenele făcute de băiatul meu. Îmi plac”, încheie „regizorul” și „prezentatorul” Alina Gîrbea, secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Alina Gîrbea a reușit „performanța” de a spune de 7 ori că îi place ceva, întrebarea care se pune, însă, este dacă „îi place” cuiva activitatea cumnatei lui Drulă la minister, pentru că doar astfel de filmări nu demonstrează absolut nimic.

Miruță și lavaliera. Acțiuni „useristico-cinematografice” care ascund problemele nerezolvate

Obsesia filmărilor pare un hobby colectiv în USR, iar un alt „regizor” este și ministrul Apărării, Radu Miruță. Acesta pune în scenă filmulețe pe care le postează pe pagina de Facebook sau pe pagina partidului.

Miruță le face pe toate, este și regizor și actor principal. Lavaliera îi stă bine prinsă la piept, cadrele sunt filmate din unghiuri diferite, iar montajul are aer profesionist. Nu vorbim de live-uri tremurate cu telefonul, ci de producții de studio. Cu tot tacâmul. Operator, editare și montaj. (mai multe detalii AICI)

Firește, la întrebarea „Cine plătește filmările?” nu răspunde nimeni, dar Radu Miruță îi calcă pe urme președintelui Nicușor Dan. Și acesta a mers în concediu însoțit de o echipă de filmare care a imortalizat deplasarea șefului de la Cotroceni, alături de familie.

La nivelul USR, PR-ul se dovedește a fi extrem de important, iar Radu Miruță a bifat – în luna septembrie a anului trecut – nu mai puțin de 10 videoclipuri pe care le-a promovat în mediul online, ca și cum filmările ar fi rezolvat toate problemele cu care se confruntă ministerul pe care îl conduce „useristico-cinematografic”.

Diana Buzoianu și lavaliera. Ministra Mediului, pe urmele lui Miruță

Diana Buzoianu, ministra Mediului, este și ea însoțită de o echipă de filmare. La fel ca și în cazul lui Radu Miruță – colegul de partid -, imaginea promovată public este mai importantă decât rezolvarea problemelor de mediu. Iar acestea nu sunt puține.

Dar Diana Buzoianu ține morțiș să dea bine „în poză”, motiv pentru care avea încălțămintea curată chiar și atunci când a mers „la inundații”, pentru a vedea oamenii că ministrul USR al Mediului se „implică”. (imagini sugestive AICI)

Videoclipurile postate de Diana Buzoianu pe Facebook sau pe pagina USR seamănă leit cu cele ale colegului userist Radu Miruță. Sunt cadre foarte bine realizate, sunt editate profesionist, montajul este milimetric, iar sunetul impecabil.

Bineînțeles, se vede „mâna”, „totul arată de parcă ar fi realizat de o echipă de televiziune cu scopul ca „miniștrii lavalieră” ai USR să obțină imaginea perfectă, una care să ascundă „fisurile” din ministerele importante pe care le-au primit.

„Lumina” vine de la Cotroceni. Nicușor Dan, filmat minut cu minut

Adevărul este că nu doar miniștrii USRsunt preocupați de imagine, iar semnalil a fost dat chiar de la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan folosește metode similare. Pe TikTok și Facebook apar cadre filmate cu echipe de „voluntari”, susține șeful statului.

În vacanțe sau în evenimente oficiale, sunt mereu cel puțin doi membri ai echipei de filmare în cadru.

Palatul Cotroceni a răspuns la solicitarea Gândul că aceștia nu sunt angajați ai Administrației Prezidențiale, iar Nicușor Dan spune că sunt echipe neremunerate. (alte detalii AICI)

Problemele persistă în ministerele conduse de USR, însă imaginea prezentată „publicului” are întâietate. Lavaliera s-a transformat într-un accesoriu „șic” pentru miniștrii USR, iar grija pentru PR transcende toate problemele încă nerezolvate. Atenție, USR filmează!

