Donald Trump pare să fi găsit o nouă preocupare pe lângă activitatea politică. Președintele SUA a ajuns să recomande și chiar să cumpere pantofi pentru toți cei din jurul său.

O pasiune neașteptată a președintelui. Brandul de pantofi care l-a cucerit pe Trump

Potrivit unor relatări apărute în presa americană, liderul de la Casa Albă a ajuns să ofere atât de des același tip de încălțăminte colaboratorilor, încât modelul respectiv a devenit, în mod neoficial, parte din „uniforma” personalului din administrația prezidențială.

„Toți băieții îi au. E ridicol, pentru că toată lumea se teme să nu îi poarte”, a declarat o angajată a Casei Albe a declarat pentru The Wall Street Journal.

Liderul american s-a declarat încântat de produsele mărcii Florsheim, un brand cunoscut pentru pantofii clasici pentru bărbați. Unele modele ale companiei pot fi cumpărate chiar și cu aproximativ 49,90 de dolari, o diferență uriașă față de costumele de lux Brioni pe care Trump le poartă frecvent, potrivit publicației The Telegraph.

Președintele ar fi cumpărat pantofi pentru mai mulți șefi de agenții federale și pentru membri ai Congresului, despre care spune adesea că sunt „incredibili”.

Devotamentul său față de acest brand a ajuns atât de mare încât, potrivit relatărilor, Trump încearcă uneori să ghicească mărimea pantofilor interlocutorilor chiar în timpul întâlnirilor. După aceea, plasează comanda, iar pantofii sunt livrați aproximativ o săptămână mai târziu. În unele cazuri, cutiile ajung la destinatari chiar cu semnătura președintelui.

Oficialii care au primit pantofii „recomandați” de Trump

Printre cei care ar avea deja o pereche de pantofi aprobați de Trump se numără vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul transporturilor Sean Duffy, secretarul apărării Pete Hegseth, secretarul comerțului Howard Lutnick, comentatorul TV Sean Hannity și senatorul Lindsey Graham.

Un episod relatat de presă susține că vicepreședintele Vance și Marco Rubio au primit pantofi după o întâlnire la Biroul Oval, în decembrie, când președintele ar fi făcut o remarcă urâtă despre pantofii pe care aceștia îi purtau.

Trump ar fi scos apoi un catalog Florsheim și i-ar fi întrebat ce mărime poartă.

„Președintele se lasă pe spate în scaun și spune: «Știi, poți afla multe despre un bărbat după mărimea pantofilor lui»”, a spus Domnul Vance.

Ce model poartă de fapt Trump

Nu este clar exact ce model preferă Trump, însă fotografiile recente îl arată purtând pantofi Oxford negri clasici. Printre variantele care se potrivesc descrierii se numără modelul Lexington, vândut cu aproximativ 145 de dolari.

Potrivit descrierii oficiale de pe site-ul companiei, modelul „combina stilul clasic cu confortul și ușurința”. Pantofii includ „o talpă interioară complet amortizată pentru confort pe tot parcursul zilei” și o talpă ușoară și rezistentă, prevăzută cu un strat de cauciuc pentru „flexibilitate suplimentară”.

Compania Florsheim a fost fondată în 1892 și face astăzi parte din grupul american Weyco Group, cu sediul în statul Wisconsin.

De-a lungul timpului, pantofii acestei mărci au fost purtați de numeroase personalități, printre care fostul președinte american Harry S. Truman și celebrul artist Michael Jackson, cunoscut pentru celebra mișcare de dans moonwalk, pe care a executat-o inclusiv în mocasini ai acestui brand.

Recomandarea autorului: