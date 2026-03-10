Miruță îi îndeamnă pe colegii de Coaliție la unitate. „Ori mișcăm acum în direcția corectă, ori vom bălti și în următorii 10 ani”

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, transmite un îndemn pentru clasa politică din România cu privire la priorităţile acestor zile, în contextul socio-politic pe care-l traversează ţara noastră.

Astfel, în cea mai nouă postare a sa, Miruţă scrie că „zgomotul politic devine doar o pierdere de timp”.

„În timp ce în aceste zile mizele mari sunt discuții despre capabilități nucleare, despre interceptări ale rachetelor balistice, unii politicieni fac referendumuri repetate dacă ei, premierul sau USR pleacă de la guvernare. Toate aceste lucruri destabilizează, slăbesc și afectează România. Este dovedit factual, nu o părere personală. În fața unor mize atât de mari, zgomotul politic devine doar o pierdere de timp. Ce are România nevoie astăzi este responsabilitate, nu ambiții personale mărunte. România trece, la fel ca multe alte țări, printr-o perioadă în care se decide dacă liderii sunt la înălțimea vremurilor sau dacă vremurile îi depășesc. În astfel de clipe nu contează zgomotul politic. Contează caracterul.”

Ministrul Apărării are şi o soluţie pentru astfel de situaţii prin care trece România.

„România merită mai mult decât scandaluri pe teme mărunte. Merită lideri care muncesc, nu lideri care se ceartă. Putem alege două drumuri. Putem rămâne la mize mici, la scandaluri fără sens, la împărțirea scaunelor și la politica de fiecare zi care nu schimbă nimic.”

Pe finalul postării sale, Miruţă recunoaşte că deciziile politicienilor din coaliţia de guvernare nu sunt chiar din cele mai serioase şi ar fi timpul ca acest lucru să se schimbe.

„Sau putem face ceea ce așteaptă oamenii de la noi: să luăm decizii serioase și să construim o țară mai puternică decât cea pe care am găsit-o. Eu am intrat în politică pentru că am crezut că lucrurile pot fi schimbate. Și am învățat că atunci când ești perseverent și nu renunți, chiar și ceea ce părea de neclintit începe să se miște. Ori mișcăm acum în direcția corectă, ori vom bălti și în următorii 10 ani. Într-acolo merge îndemnul meu pentru partenerii de coaliție: să vedem miza”, mai scrie Miruţă.

