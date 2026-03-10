Prima pagină » Știri externe » Avertismentul lui Macron de la bordul portavionului Charles de Gaulle: „Nu participăm la acest conflict. Războiul poate dura mai multe săptămâni”

Avertismentul lui Macron de la bordul portavionului Charles de Gaulle: „Nu participăm la acest conflict. Războiul poate dura mai multe săptămâni”

Mihai Tănase
10 mart. 2026, 11:24, Știri externe
Președintele Franței, Emmanuel Macron / FOTO - Profimedia

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis de pe portavionul Charles de Gaulle că Franța nu participă la războiul din Orientul Mijlociu. Liderul de la Paris a avertizat însă că conflictul ar putea dura „mai multe săptămâni”, în ciuda declarațiilor lui Trump.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj clar forțelor armate franceze de la bordul portavionului Charles de Gaulle, desfășurat în estul Mării Mediterane, în largul insulei Creta. Liderul francez a transmis că Franța nu participă direct la războiul din Orientul Mijlociu, dar este pregătită să își protejeze cetățenii și aliații în contextul tensiunilor regionale, scrie France24.com.

Emmanuel Macron a ajuns luni seara pe portavion cu un elicopter, coborând pe puntea navei aflate în prezent în apropierea Greciei. Vizita sa are loc într-un moment în care situația de securitate din Orientul Mijlociu rămâne extrem de tensionată.

În discursul adresat militarilor, care a durat puțin peste șase minute, liderul francez a explicat motivele desfășurării navale pe care a numit-o o manevră „excepțională”.

Desfășurare militară pentru protejarea cetățenilor

Macron a declarat că misiunea are în primul rând rolul de a proteja cetățenii francezi aflați în regiune.

„Avem peste 400.000 de resortisanți care trăiesc și era important să aducem mijloace în caz de repatriere sau de dificultăți: să deținem controlul”, a spus președintele francez.

El a precizat că Franța nu dorește să fie atrasă în conflictul militar din Orientul Mijlociu.

„Nu vreau să îndurăm acest război”, a afirmat liderul de la Paris.

Portavionul Charles de Gaulle a fost redesfășurat în Marea Mediterană după izbucnirea conflictului declanșat la 28 februarie, când Statele Unite și Israelul au lansat atacuri aeriene asupra Iranului.

Președintele francez a precizat că această mobilizare militară are și rolul de a sprijini aliații Franței din regiune.

„Am trimis mijloace (…) și este important să ne putem afla alături de țări din regiune cu care avem acorduri de apărare și care pot să fie fragilizate de ceea ce se întâmplă și să putem opera”, a declarat Macron.

Misiune defensivă și securitate maritimă

Președintele francez a explicat că prezența portavionului în estul Mediteranei are și obiectivul de a proteja libertatea navigației și securitatea rutelor maritime.

„Este important pentru multe țări și este important pentru interesele Franței, pentru libertatea comerțului, pentru a permite petrolului și gazelor naturale să circule”, a spus Macron.

Potrivit liderului francez, forțele navale franceze ar putea participa la operațiuni în estul Mediteranei și în zona Mării Roșii, în special pentru protejarea traficului maritim.

Misiunea ar putea include și acțiuni menite să contribuie la redeschiderea Stâmtorii Ormuz, un punct strategic pentru transportul mondial de energie.

Macron a insistat însă că rolul Franței este strict defensiv.

„Noi nu participăm la un conflict în curs, ci operăm în acest cadru”, a declarat el.

Răspunzând ulterior întrebărilor jurnaliștilor, președintele francez a avertizat că războiul din Orientul Mijlociu ar putea continua „poate mai multe săptămâni”.

