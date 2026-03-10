Consilierul onorific al lui Ilie Bolojan îl atacă din nou pe Grindeanu: „Numai un balerin desăvârșit nu este. Până la urmă și ei pierd”

„Să ia ce decizii consideră dânșii, cei de la PSD, numai să le ia odată” spune consilierul onorific al lui Ilie Bolojan, la RFI, referitor la declaraţiile celor de la PSD cu privire la afirmaţiile social-democraţilor că sunt foarte multe motive pentru ca premierul să fie demis.

Vlad Gheorghe, consilierul lui Bolojan, spune că „baletul PSD încurcă pe toți” şi ar fi timpul „să se decidă ce vrea”.

„Orice lider care se respectă trebuia să ia deciziile la timp. Un NU la vremea lui este mult mai bun decât un DA prea târziu”, mai consideră Gheorghe.

„Să ia ce decizii consideră dânșii, cei de la PSD, numai să le ia odată și să asigure o stabilitate la guvernarea țării, într-un moment de criză, în orice direcție ar fi ea (…). Acest balet cu un picior la guvernare, cu un picior în afară ne încurcă pe toți, încurcă pe cetățeni, încurcă autoritățile locale și centrale, încurcă inclusiv politica externă a țării”, mai spune Vlad Gheorghe.

În ceea ce-l priveşte pe liderul social-democraţilor, Sorin Grindeanu, consilierul premierului este de părere că „Grindeanu este multe lucruri, numai un balerin desăvârșit nu este”.

„Interesele PSD-ului de moment nu pot să fie diferite de interesele României (…). Până la urmă și ei pierd, pentru că românii se satură de toate aceste certuri, românii se satură de toată această incertitudine și e natural să o facă. La finalul zilei, toată lumea pierde din punct de vedere politic, mai puțin partidele extremiste, care pur și simplu stau pe margine, se uită și cresc în sondaje”.

Ba mai mult, stilul de a face politică al PSD este catalogat de Vlad Gheorghe drept unul „falimentar” care nu va putea continua la infinit.

„Nu cred că va putea la infinit, nu văd cum, este un stil de a face politică absolut falimentar. Faptul că vedem în sondaje că de departe lidere sunt partidele populiste și extremiste ne arată că pur și simplu asta se întâmplă”.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spue că sunt foarte multe motive pentru ca premierul Ilie Bolojan să fie demis, însă, deocamdată, primează discuţiile despre buget, însă social-democraţii au în vedere o evaluare a celor nouă luni de guvernare.

”Sunt foarte multe motive, din perspectiva mea. Doar că, în acest moment, ne aflăm în etapa pe care o ştiţi cu toţii, cea legată de buget. PSD a anunţat de la începutul lunii decembrie că intrăm într-o perioadă de evaluare a participării noastre la guvernare. Şi evaluarea începe, în primul rând, cu noi. Eu am anunţat că vom face evaluarea miniştrilor PSD, în primul rând”.

El a precizat apoi că va fi făcută şi o evaluare a întregii guvernări.

