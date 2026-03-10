Prima pagină » Actualitate » Consilierul onorific al lui Ilie Bolojan îl atacă din nou pe Grindeanu: „Numai un balerin desăvârșit nu este. Până la urmă și ei pierd”

Consilierul onorific al lui Ilie Bolojan îl atacă din nou pe Grindeanu: „Numai un balerin desăvârșit nu este. Până la urmă și ei pierd”

Luiza Dobrescu
10 mart. 2026, 11:09, Actualitate

„Să ia ce decizii consideră dânșii, cei de la PSD, numai să le ia odată” spune consilierul onorific al lui Ilie Bolojan, la RFI, referitor la declaraţiile celor de la PSD cu privire la afirmaţiile social-democraţilor că sunt foarte multe motive pentru ca premierul să fie demis.

Vlad Gheorghe, consilierul lui Bolojan, spune că „baletul PSD încurcă pe toți” şi ar fi timpul „să se decidă ce vrea”.

„Orice lider care se respectă trebuia să ia deciziile la timp. Un NU la vremea lui este mult mai bun decât un DA prea târziu”, mai consideră Gheorghe.

„Să ia ce decizii consideră dânșii, cei de la PSD, numai să le ia odată și să asigure o stabilitate la guvernarea țării, într-un moment de criză, în orice direcție ar fi ea (…). Acest balet cu un picior la guvernare, cu un picior în afară ne încurcă pe toți, încurcă pe cetățeni, încurcă autoritățile locale și centrale, încurcă inclusiv politica externă a țării”, mai spune Vlad Gheorghe.

În ceea ce-l priveşte pe liderul social-democraţilor, Sorin Grindeanu, consilierul premierului este de părere că „Grindeanu este multe lucruri, numai un balerin desăvârșit nu este”.

„Interesele PSD-ului de moment nu pot să fie diferite de interesele României (…). Până la urmă și ei pierd, pentru că românii se satură de toate aceste certuri, românii se satură de toată această incertitudine și e natural să o facă. La finalul zilei, toată lumea pierde din punct de vedere politic, mai puțin partidele extremiste, care pur și simplu stau pe margine, se uită și cresc în sondaje”.

Ba mai mult, stilul de a face politică al PSD este catalogat de Vlad Gheorghe drept unul „falimentar” care nu va putea continua la infinit.

„Nu cred că va putea la infinit, nu văd cum, este un stil de a face politică absolut falimentar. Faptul că vedem în sondaje că de departe lidere sunt partidele populiste și extremiste ne arată că pur și simplu asta se întâmplă”. 

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spue că sunt foarte multe motive pentru ca premierul Ilie Bolojan să fie demis, însă, deocamdată, primează discuţiile despre buget, însă social-democraţii au în vedere o evaluare a celor nouă luni de guvernare.

”Sunt foarte multe motive, din perspectiva mea. Doar că, în acest moment, ne aflăm în etapa pe care o ştiţi cu toţii, cea legată de buget. PSD a anunţat de la începutul lunii decembrie că intrăm într-o perioadă de evaluare a participării noastre la guvernare. Şi evaluarea începe, în primul rând, cu noi. Eu am anunţat că vom face evaluarea miniştrilor PSD, în primul rând”. 

El a precizat apoi că va fi făcută şi o evaluare a întregii guvernări.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Scandal între consilierul lui Bolojan și oponentul din partid al premierului. Thuma: „E consilier ca să nu rămână șomer”

Ilie Bolojan, negru de nervi în conferința de presă după adoptarea noilor tăieri. Aproape și-a pierdut cumpătul și nu a răspuns la întrebări. Refrenul „altă întrebare” revine

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Traian Băsescu are sfaturi pentru tinerii interesați să devină politicieni: „Dacă nu ești consolidat într-o meserie, nu te duce în politică”
12:14
Traian Băsescu are sfaturi pentru tinerii interesați să devină politicieni: „Dacă nu ești consolidat într-o meserie, nu te duce în politică”
SPORT Gică Popescu, abătut din cauza problemelor de la Farul Constanța. Ce se întâmplă cu acțiunile lui Gică Hagi
11:44
Gică Popescu, abătut din cauza problemelor de la Farul Constanța. Ce se întâmplă cu acțiunile lui Gică Hagi
FLASH NEWS Miruță îi îndeamnă pe colegii de Coaliție la unitate. „Ori mișcăm acum în direcția corectă, ori vom bălti și în următorii 10 ani”
11:41
Miruță îi îndeamnă pe colegii de Coaliție la unitate. „Ori mișcăm acum în direcția corectă, ori vom bălti și în următorii 10 ani”
JUSTIȚIE Decizie definitivă după 7 ani: medicii au fost achitați în cazul copilului de doi ani din Bihor care a murit după un diagnostic greșit
10:59
Decizie definitivă după 7 ani: medicii au fost achitați în cazul copilului de doi ani din Bihor care a murit după un diagnostic greșit
FLASH NEWS Deputat USR: “Nici dacă aruncă pe noi cu apă fiartă nu ieşim de la guvernare”
10:16
Deputat USR: “Nici dacă aruncă pe noi cu apă fiartă nu ieşim de la guvernare”
Mediafax
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani lichizi acasă
Digi24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Click
Locul istoric din România care l-a dezamăgit cumplit pe Dan Negru. Imaginile au stârnit revoltă: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie”
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
RĂZBOI financiar după divorțul de Andi Moisescu! Olivia Steer își revendică drepturile
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Descopera.ro
Câte secrete ascund oamenii în medie?
FLASH NEWS Misterul cheagurilor de sânge provocate după vaccinarea anti-COVID a fost dezlegat. Care sunt cauzele descoperite de cercetători
12:43
Misterul cheagurilor de sânge provocate după vaccinarea anti-COVID a fost dezlegat. Care sunt cauzele descoperite de cercetători
FLASH NEWS NATO trimite un sistem de apărare antiaeriană Patriot în centrul Turciei „din cauza riscurilor crescute de securitate“. Ce bază americană va proteja
12:18
NATO trimite un sistem de apărare antiaeriană Patriot în centrul Turciei „din cauza riscurilor crescute de securitate“. Ce bază americană va proteja
NEWS ALERT Sorin Grindeanu, întâlnire cu Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România: „Rămânem unul dintre cei mai apropiați aliați ai Washingtonului”
12:17
Sorin Grindeanu, întâlnire cu Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România: „Rămânem unul dintre cei mai apropiați aliați ai Washingtonului”
VIDEO Ion Cristoiu: Dosarul Călin Georgescu trebuia respins în totalitate și nu parțial. Respins și trimis la Psihiatrie
12:11
Ion Cristoiu: Dosarul Călin Georgescu trebuia respins în totalitate și nu parțial. Respins și trimis la Psihiatrie
REACȚIE Andrei Caramitru: „Statul nu are cum să taie accizele alea, că e deja cu chiloții în vine financiar”
12:08
Andrei Caramitru: „Statul nu are cum să taie accizele alea, că e deja cu chiloții în vine financiar”
NEWS ALERT Ședință tensionată în coaliție pe buget. Bolojan nu mai face concesii pentru PSD / Grindeanu amenință cu amendamente
12:00
Ședință tensionată în coaliție pe buget. Bolojan nu mai face concesii pentru PSD / Grindeanu amenință cu amendamente

Cele mai noi

Trimite acest link pe