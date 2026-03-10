Prima pagină » Știri externe » Teheranul confirmă că negocierile cu Washingtonul „nu mai sunt o opțiune“ și îl sfidează pe Trump. „Au atacat instalațiile noastre nucleare, dar nu au putut distruge programul nostru nuclear“

Teheranul confirmă că negocierile cu Washingtonul „nu mai sunt o opțiune“ și îl sfidează pe Trump. „Au atacat instalațiile noastre nucleare, dar nu au putut distruge programul nostru nuclear“

10 mart. 2026, 11:34, Știri externe
Teheranul confirmă că negocierile cu Washingtonul „nu mai sunt o opțiune“ și îl sfidează pe Trump. „Au atacat instalațiile noastre nucleare, dar nu au putut distruge programul nostru nuclear“

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat că atacurile militare ale SUA și Israel, împotriva Iranului, nu și-au atins obiectivele și a reafirmat angajamentul Teheranului de a continua să se apere „atât timp cât va fi necesar”, după alegerea lui Mojtaba Khamenei ca nou lider suprem al țării. Într-un interviu televizat, acordat PBS News din Teheran, Araghchi a caracterizat recentele atacuri asupra infrastructurii și civililor iranieni drept acte ilegale de agresiune și a respins perspectiva reluării negocierilor cu Washingtonul. În plus, oficialul iranian confirmă că, în ciuda eforturilor lor, SUA și Israelul nu au putut distruge programul nuclear al țării.

Araghchi a respins ideea că Iranul ar redeschide negocierile cu Statele Unite, invocând negocierile anterioare din iunie 2025, care au fost urmate și atunci atacuri americane.

„În cele din urmă, am acceptat [negocierile]. Dar, din nou, după trei runde de negocieri și după ce echipa americană implicată în negocieri a declarat că am făcut progrese importante, totuși au decis să ne atace. Așadar, nu cred că discuțiile cu americanii vor mai fi pe agenda noastră”, a afirmat el.

Ca răspuns la criticile regionale, inclusiv din partea Arabiei Saudite, cu privire la atacurile iraniene asupra instalațiilor petroliere din țările vecine, Araghchi a afirmat dreptul Teheranului la autoapărare.

„Dacă alte națiuni au toate drepturile de a lua toate măsurile necesare pentru a-și proteja instalațiile, cred că noi avem și mai multe drepturi de a lua toate măsurile necesare pentru a ne apăra, pentru a ne proteja poporul”, a spus el. „Acesta nu este războiul nostru. Nu este alegerea noastră. Acest război ne-a fost impus.”

Araghchi a furnizat detalii suplimentare despre capacitățile militare iraniene și operațiunile în curs, menționând că, în ciuda atacurilor SUA-Israel asupra instalațiilor nucleare și de rachete, Teheranul și-a menținut programul și rămâne pregătit pentru acțiuni continue.

„Au atacat multe dintre instalațiile noastre. Au atacat instalațiile noastre nucleare, dar nu au putut distruge programul nostru nuclear, deoarece acesta este o tehnologie avansată și dezvoltată de noi înșine. Au atacat și instalațiile noastre de rachete, dar nu au reușit să oprească lansarea rachetelor împotriva lor”, a spus el.

 

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Ungaria interzice exporturile de combustibil. Ce măsuri ia Guvernul de la Budapesta pentru a-și proteja cetățenii și întreprinderile, pe fondul războiului din Orient

Războiul din Orientul Mijlociu și legăturile dintre Rusia și Iran. „Kremlinul nu vrea să-și ruineze relațiile cu Trump, dar Moscova ar putea încerca să transforme situația în avantajul său”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS NATO trimite un sistem de apărare antiaeriană Patriot în centrul Turciei „din cauza riscurilor crescute de securitate“. Ce bază americană va proteja
12:18
NATO trimite un sistem de apărare antiaeriană Patriot în centrul Turciei „din cauza riscurilor crescute de securitate“. Ce bază americană va proteja
INEDIT Pantofii preferați ai lui Donald Trump au ajuns „uniforma” neoficială de la Casa Albă
11:38
Pantofii preferați ai lui Donald Trump au ajuns „uniforma” neoficială de la Casa Albă
APĂRARE Avertismentul lui Macron de la bordul portavionului Charles de Gaulle: „Nu participăm la acest conflict. Războiul poate dura mai multe săptămâni”
11:24
Avertismentul lui Macron de la bordul portavionului Charles de Gaulle: „Nu participăm la acest conflict. Războiul poate dura mai multe săptămâni”
FLASH NEWS Ungaria interzice exporturile de combustibil. Ce măsuri ia Guvernul de la Budapesta pentru a-și proteja cetățenii și întreprinderile, pe fondul războiului din Orient
11:02
Ungaria interzice exporturile de combustibil. Ce măsuri ia Guvernul de la Budapesta pentru a-și proteja cetățenii și întreprinderile, pe fondul războiului din Orient
APĂRARE Bulgaria investește 620.000.000 de dolari în noul sistem de rachete americane pentru apărarea litoralului la Marea Neagră
10:30
Bulgaria investește 620.000.000 de dolari în noul sistem de rachete americane pentru apărarea litoralului la Marea Neagră
ECONOMIE O țară care deține arma nucleară ia măsuri radicale în criza petrolului. Școlile au fost închise, iar săptămână de lucru, redusă
10:09
O țară care deține arma nucleară ia măsuri radicale în criza petrolului. Școlile au fost închise, iar săptămână de lucru, redusă
Mediafax
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani lichizi acasă
Digi24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Click
Locul istoric din România care l-a dezamăgit cumplit pe Dan Negru. Imaginile au stârnit revoltă: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie”
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
RĂZBOI financiar după divorțul de Andi Moisescu! Olivia Steer își revendică drepturile
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Descopera.ro
Câte secrete ascund oamenii în medie?
FLASH NEWS Misterul cheagurilor de sânge provocate după vaccinarea anti-COVID a fost dezlegat. Care sunt cauzele descoperite de cercetători
12:43
Misterul cheagurilor de sânge provocate după vaccinarea anti-COVID a fost dezlegat. Care sunt cauzele descoperite de cercetători
NEWS ALERT Sorin Grindeanu, întâlnire cu Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România: „Rămânem unul dintre cei mai apropiați aliați ai Washingtonului”
12:17
Sorin Grindeanu, întâlnire cu Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România: „Rămânem unul dintre cei mai apropiați aliați ai Washingtonului”
FLASH NEWS Ce sfaturi are Traian Băsescupentru tinerii interesați să devină politicieni. „Dacă nu ești consolidat într-o meserie, nu te duce în politică”
12:14
Ce sfaturi are Traian Băsescupentru tinerii interesați să devină politicieni. „Dacă nu ești consolidat într-o meserie, nu te duce în politică”
VIDEO Ion Cristoiu: Dosarul Călin Georgescu trebuia respins în totalitate și nu parțial. Respins și trimis la Psihiatrie
12:11
Ion Cristoiu: Dosarul Călin Georgescu trebuia respins în totalitate și nu parțial. Respins și trimis la Psihiatrie
REACȚIE Andrei Caramitru: „Statul nu are cum să taie accizele alea, că e deja cu chiloții în vine financiar”
12:08
Andrei Caramitru: „Statul nu are cum să taie accizele alea, că e deja cu chiloții în vine financiar”
NEWS ALERT Ședință tensionată în coaliție pe buget. Bolojan nu mai face concesii pentru PSD / Grindeanu amenință cu amendamente
12:00
Ședință tensionată în coaliție pe buget. Bolojan nu mai face concesii pentru PSD / Grindeanu amenință cu amendamente

Cele mai noi

Trimite acest link pe