Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat că atacurile militare ale SUA și Israel, împotriva Iranului, nu și-au atins obiectivele și a reafirmat angajamentul Teheranului de a continua să se apere „atât timp cât va fi necesar”, după alegerea lui Mojtaba Khamenei ca nou lider suprem al țării. Într-un interviu televizat, acordat PBS News din Teheran, Araghchi a caracterizat recentele atacuri asupra infrastructurii și civililor iranieni drept acte ilegale de agresiune și a respins perspectiva reluării negocierilor cu Washingtonul. În plus, oficialul iranian confirmă că, în ciuda eforturilor lor, SUA și Israelul nu au putut distruge programul nuclear al țării.

Araghchi a respins ideea că Iranul ar redeschide negocierile cu Statele Unite, invocând negocierile anterioare din iunie 2025, care au fost urmate și atunci atacuri americane.

„În cele din urmă, am acceptat [negocierile]. Dar, din nou, după trei runde de negocieri și după ce echipa americană implicată în negocieri a declarat că am făcut progrese importante, totuși au decis să ne atace. Așadar, nu cred că discuțiile cu americanii vor mai fi pe agenda noastră”, a afirmat el.

Ca răspuns la criticile regionale, inclusiv din partea Arabiei Saudite, cu privire la atacurile iraniene asupra instalațiilor petroliere din țările vecine, Araghchi a afirmat dreptul Teheranului la autoapărare.

„Dacă alte națiuni au toate drepturile de a lua toate măsurile necesare pentru a-și proteja instalațiile, cred că noi avem și mai multe drepturi de a lua toate măsurile necesare pentru a ne apăra, pentru a ne proteja poporul”, a spus el. „Acesta nu este războiul nostru. Nu este alegerea noastră. Acest război ne-a fost impus.”

Araghchi a furnizat detalii suplimentare despre capacitățile militare iraniene și operațiunile în curs, menționând că, în ciuda atacurilor SUA-Israel asupra instalațiilor nucleare și de rachete, Teheranul și-a menținut programul și rămâne pregătit pentru acțiuni continue.

„Au atacat multe dintre instalațiile noastre. Au atacat instalațiile noastre nucleare, dar nu au putut distruge programul nostru nuclear, deoarece acesta este o tehnologie avansată și dezvoltată de noi înșine. Au atacat și instalațiile noastre de rachete, dar nu au reușit să oprească lansarea rachetelor împotriva lor”, a spus el.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Ungaria interzice exporturile de combustibil. Ce măsuri ia Guvernul de la Budapesta pentru a-și proteja cetățenii și întreprinderile, pe fondul războiului din Orient

Războiul din Orientul Mijlociu și legăturile dintre Rusia și Iran. „Kremlinul nu vrea să-și ruineze relațiile cu Trump, dar Moscova ar putea încerca să transforme situația în avantajul său”