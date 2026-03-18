Austria anunță că reduce temporar taxele pe benzină și motorină. În România nu se poate. Cu cât estimează cancelarul austriac că vor scădea prețurile

18 mart. 2026, 16:10, Știri externe
La aproximativ trei săptămâni de la începutul războiului din Iran și în urma mai multor zile de turbulențe semnificative pe bursele internaționale, coaliția de guvernare din Austria a anunțat, miercuri, că va reduce temporar taxele pe benzină și motorină și va limita câștigurile comercianților cu amănuntul pentru a proteja consumatorii de creșterea vertiginoasă a prețurilor petrolului, relatează Reuters.

„Obiectivul este clar: dorim, pe de o parte, să ținem sub control inflația, să stabilizăm prețurile la combustibili și să asigurăm competitivitatea”, a declarat cancelarul Christian Stocker în cadrul unei conferințe de presă convocate de liderii celor trei partide de centru aflate la guvernare. „Intervențiile (pe piață) reprezintă, desigur, o excepție, dar ne confruntăm în prezent cu o situație excepțională.”, a precizat acesta.

Atacurile militare israeliene și americane asupra Iranului, precum și represaliile Teheranului, inclusiv perturbările traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz – prin care trece aproximativ o 20% din fluxul mondial de petrol – au determinat creșterea prețurilor petrolului. De asemenea, acestea au determinat guvernele să caute cu disperare soluții, inclusiv apelarea la rezervele strategice.

Reducerea taxei pe benzină

Austria va restitui, astfel, consumatorilor veniturile fiscale suplimentare obținute din creșterea prețurilor la combustibili prin reducerea taxei pe benzină, începând cu o reducere de 5 cenți pe litru, au declarat liderii coaliției.

Reglementările necesare urmează să intre în vigoare cel târziu până la 1 aprilie și vor rămâne în vigoare până la sfârșitul anului, a declarat guvernul.

„Reducem taxa pe hidrocarburi și introducem măsuri pentru a limita marjele de profit pe întregul lanț valoric. Aceste măsuri specifice vor determina scăderea prețului motorinei și al benzinei cu aproximativ 10 (euro) cenți /(12 cenți) pe litru”, a declarat Stocker într-un comunicat.

Nu este clar deocamdată cum va funcționa plafonarea câștigurilor, dar ministrul de externe Beate Meinl-Reisinger a spus că aceasta se va aplica odată ce profiturile le vor depăși cu 50% pe cele „dinaintea crizei (din Iran)”.

În România, însă, autoritățile nu se încumetă să ia o astfel de măsură

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a transmis, marți, că este rezervat în a acţiona asupra accizei, ca modalitate de a reduce preţul la carburanţi.

„Ce pot să vă spun este că sunt foarte rezervat și suntem în general rezervați în a acționa asupra accizei. Propunerile care au ieșit în spațiul public nu sunt propuneri pe care să le putem… sau scăderea accizei cu 40% nu poate fi susținută din punct de vedere bugetar acum. Cred că trebuie să fim realiști și să dozăm măsurile în așa fel încât obiectivul pe care ni l-am setat, acela de stabilizare a prețurilor să fie îndeplinit. Pentru că, atenție, o scădere a accizei nu garantează scăderea prețului“, a spus Alexandru Nazare, întrebat de jurnaliști dacă o reducere a accizei la carburanți ar putea fi soluția pentru prețuri mai mici la combustibil.

Ministrul Finanțelor a menționat că există mai multe analize și o decizie va fi luată la nivelul Guvernului.

Cu toate acestea, a mai subliniat ministrul, România nu se află într-un moment bun pentru a renunța la accize, deoarece se află în plin proces de consolidare fiscală.

„Nu suntem în cea mai buna poziție să renunțăm la accize sau TVA, pentru că suntem în mijlocul consolidării fiscale. (…) Lucrul discutat în coaliție e că în momentul în care luăm astfel de măsuri trebuie să avem și spațiu fiscal în cazul în care aceste măsuri au impact asupra spațiului fiscal”, a mai declarat Nazare.

Măsurile adoptate de Austria vin la doar câteva zile după ce șeful OMV, Alfred Stern, a avertizat că Europa riscă să se confrunte cu o gravă penurie de combustibil și le-a recomandat cetățenilor „conducă mai puțin“.

OMV este lider pe piața stațiilor de distribuție carburanți în Austria.

„În cazul unei penurii de combustibil, este destul de clar cum ar trebui să se comporte consumatorii. Dacă există o penurie, atunci trebuie să economisim combustibil. Conduceți mai puțin, conduceți mai încet – nu există nicio modalitate de a evita acest lucru”, a spus directorul general al OMV, Alfred Stern.

