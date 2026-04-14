Prețurile polițelor RCA au explodat din nou. Sunt mai scumpe cu 20% față de anul trecut. Față de acum cinci ani, s-au dublat. Care este cea mai ieftină poliță de pe piață

Piața RCA din România a fost marcată de intervențiile guvernamentale care au plafonat tarifele în perioada 2024-2025 pentru a proteja șoferii de scumpirile mari, dar în 2026 deținerea unui autoturism implică costuri mai mari comparativ cu anii precedenți. Creșterea accizelor la carburanți, majorarea impozitului auto și scumpirea poliței RCA pun presiune tot mai mare pe bugetele șoferilor. În prezent, prețurile pentru asigurarea obligatorie au explodat, astfel că românii plătesc în medie 1.800 de lei pe an, mai mult cu 10-20% numai față de anul trecut. Față de acum 10 ani, însă, prețurile asigurărilor RCA s-au triplat.

Cea mai ieftină poliță RCA din acest moment este în jurul sumei de 1.100 de lei pe an. Spre comparație, în 2021, cel mai ieftin tarif era de circa 410 lei.

Pe lângă carburanți și întreținere, asigurările pentru autovehicule au devenit un capitol care lasă o gaură adâncă în bugetele românilor. Tarifele de referință pentru RCA au fost actualizate în 2026, iar costul final diferă în funcție de vârsta conducătorului auto, capacitatea cilindrică a motorului și istoricul de daune din sistemul Bonus-Malus.

Autoritatea de Supraveghere Financiară susține că tarifele polițelor RCA au crescut în medie cu 5% pentru persoanele fizice și cu 8% pentru cele juridice, însă șoferii se plâng că prețurile s-au dublat sau chiar triplat din cauza falimentelor forțate de pe piața asigurărilor.

Spre deosebire de anul trecut, nivelul referinței a crescut cu 5-30% în funcție de grupă. De asemenea, tinerii și deținătorii de mașini cu motoare mari sunt puternic afectați, iar regiunea București-Ilfov are cele mai mari prime de referință din țară. De exemplu, un șofer din București care avea de plată 996 de lei în 2025, a primit în 2026 o ofertă unde cel mai mic preț e de 1.267 de lei, iar următoarea de 1.736 de lei. 

Șoferii sub 30 de ani plătesc cele mai mari asigurări

Șoferii din București și Ilfov plătesc mai mult pentru că sunt considerați cu risc mai mare de daună, dar diferențele sunt și mai vizibile atunci când analizăm costurile în funcție de vârstă. Pentru cei cu vârsta sub 30 de ani, costurile cu asigurarea sunt cele mai ridicate din piață.

De exemplu, pentru o mașină cu motor sub 50 KW, un tânăr din București trebuie să plătească 3.700 de lei/an, în timp ce în alte județe tariful ajunge la 2.152 lei/an. În funcție de puterea motorului, prețul asigurării obligatorii poate ajunge la 5.129 lei/an în Capitală, în timp ce în restul țării tariful ajunge la un maxim de 4.089 lei/an.

Sursă: Autoritatea de Supraveghere Financiară/Tarife de referință RCA – noiembrie 2025

La categoria de vârstă 31-40 de ani, șoferii beneficiază de tarife ceva mai blânde. Un șofer din această categorie poate să plătească între 1.998 și 3.667 de lei/an în funcție de puterea motorului și regiunea în care locuiește.

Următoarea categorie este cea a șoferilor cu vârsta cuprinsă între 41-50 de ani care pot să plătească o asigurare cuprinsă între 1.194 și 3.758 de lei/an.

Românii între 51 și 60 de ani plătesc cel mai ieftin RCA

În segmentul 51-60 de ani, asigurarea devine ceva mai accesibilă. Tariful minim este de 1.122 lei în afara București/Ilfov și un maxim de 2.000 de lei pentru motoarele mai mari.

Pentru șoferii cu vârsta de peste 60 de ani, tarifele RCA pentru 2026 nu scad sub 1.000 de lei. Cel mai mic preț pe care trebuie să-l achite un șofer este 1.979 lei/an în Capitală și 1.194 lei/an în alte județe ale țării.

La fel ca în cazul celorlalte categorii de vârstă, motoarele mai puternice includ costuri mai mari, chiar și de 4.310 lei/an.

Ce prețuri aveau polițele RCA în trecut

În retrospectivă, diferențele de preț pentru polițele RCA sunt semnificative. De exemplu, în perioada 2015-2016, o poliță RCA pentru un autoturism obișnuit putea fi cumpărată cu un preț cuprins între 400-700 lei/an, în funcție de profilul șoferului și de capacitatea motorului. De asemenea, șoferii cu experiență și fără daune la activ plăteau chiar și sub 500 de lei, mai ales în afara Bucureștiului.

În perioada 2020-2021, prețurile polițelor RCA au început să crească treptat, dar rămâneau relativ accesibile comparativ cu nivelul actual. O poliță RCA costa, în medie, între 700-1.200 de lei/an pentru majoritatea șoferilor.

În 2024, piața RCA s-a aflat încă sub plafonarea tarifelor, impusă de Guvern, însă chiar și în aceste condiții prețurile au continuat să crească treptat, pe fondul inflației uriașe și al majorării costurilor de despăgubire. Astfel, prima medie RCA anualizată, la nivelul întregii piețe, s-a situat în jurul valorii de 1.271 de lei în 2024, în creștere cu 10% comparativ cu 2023.

Tendința s-a menținut și în 2025, când, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară, creșterea medie a fost de aproximativ 5,5% în ultimul trimestru.

În realitate însă, ofertele din piață au variat semnificativ, iar unii șoferi au ajuns să plătească chiar și cu până la 40% mai mult, în funcție de profilul de risc. Deși polița este calculată individual, diferențele dintre șoferi rămân mari, iar cei încadrați în categorii cu risc ridicat ajung să plătească mult peste medie, a explicat Sorin Mititelu, vicepreședintele responsabil de asigurări din cadrul ASF.

