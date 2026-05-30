Prima pagină » Social » Un criminal care viola și omora femei acostate în centrul Capitalei, descoperit după ADN. Bărbatul a fost comparat cu Ion Rîmaru

Un criminal care viola și omora femei acostate în centrul Capitalei, descoperit după ADN. Bărbatul a fost comparat cu Ion Rîmaru

Andrei Dumitrescu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Polițiștii ilfoveni au descoperit că un imigrant egiptean care omorâse o prostituată și o îngropase în curtea unui cimitir de mașini din Bragadiru era, de fapt, un violator și ucigaș de femei.  Mai multe detalii aflați, duminică, de la ora 19.00, în cadrul emisiunii Martorii, care va fi difuzată pe canalul de YouTube Gândul.

Vezi galeria foto
10 poze

La data de 10 ianuarie 2025, patronul unei firme de dezmembrări auto din Bragadiru a sunat la 112 și a spus că unul dintre câini a dezgropat un cadavru care era ascuns în curtea societății sale.

Criminaliștii au reușit să obțină o amprentă

Inițial, polițiștilor le-a fost greu să identifice victima, în condițiile în care era într-o stare de putrefacție foarte avansată.

În cele din urmă, criminaliștii au reușit să obțină o amprentă și astfel au descoperit că femeia moartă se numește Marina Ciosu și figura în baza de date a Poliției, ca prostituată.

În continuare, echipa de anchetă a stabilit că aceasta era originară din Bacău, dar era stabilită în București și își racola clienții în fața localurilor situate în Centrul Vechi.

Egipteanul i-a mințit pe polițiști

Încă de la început, polițiștii au bănuit că ucigașul este Elsayed Mahmoud Fathi Mohamed, un cetățean egiptean care locuia în curtea cimitirului de mașini. De altfel, acesta a și fost testat cu detectorul de minciuni, iar în urma verificării a reieșit faptul că a mințit.

Mai mult, în urma percheziției, polițiștii au găsit o pereche de chiloți de damă, pusă la uscat chiar de către suspect.

În urma necropsiei, medicii legiști au stabilit că Marina Ciosu a decedat în urma unui traumatism cranio-cerebral major și avea inclusiv un deget fracturat, semn că ar fi încercat să opună rezistență.

Criminalul, comparat cu Ion Rîmaru

Invitat în platoul emisiunii Martorii, comisarul șef Alexandru Bălan, adjunct al Inspectoratului Poliției Județene (IPJ) Ilfov a declarat, în exclusivitate, că analizele ADN făcute în cazul egipteanului au relevat că bărbatul avea o faptă de viol, comisă cu un an înainte, în București, care figura cu autor necunoscut.

Fapta fusese comisă în mijlocul orașului, chiar în parcul din fața magazinului Unirea.

Egipteanul criminal a fost ridicat chiar din cimitirul de mașini în care îngropase cadavrul femeii

Victima fusese tot o prostituată, pe care Elsayed Mahmoud Fathi Mohamed a lovit-o în cap cu o piatră și a violat-o în timp ce zăcea într-o baltă de sânge. Spre deosebire de Marina Ciosu, aceasta a scăpat cu viață și a depus plângere la Poliție.

După această descoperire, egipteanul a fost comparat cu teribilul criminal și violator în serie Ion Rîmaru, executat în 1971 după ce a fost acuzat de patru crime, șase tentative de omor, cinci violuri și o tentativă de viol.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ A murit Sanda Țăranu, o emblemă a Televiziunii Române. Jurnalista avea 87 de ani
23:04
A murit Sanda Țăranu, o emblemă a Televiziunii Române. Jurnalista avea 87 de ani
NEWS ALERT Când se pot întoarce locatarii în blocul lovit de dronă în Galați. Anunțul a fost făcut de primarul orașului
22:44
Când se pot întoarce locatarii în blocul lovit de dronă în Galați. Anunțul a fost făcut de primarul orașului
FLASH NEWS Guvernul anunță ajutoare de urgență pentru familiile din Galați afectate de incidentul cu drona. Câți bani vor primi
20:42
Guvernul anunță ajutoare de urgență pentru familiile din Galați afectate de incidentul cu drona. Câți bani vor primi
ULTIMA ORĂ Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță rămân în arest. Înalta Curte a respins ca nefondate contestațiile celor doi. Procurorul Niță a creat divergența în decizia ICCJ
16:48
Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță rămân în arest. Înalta Curte a respins ca nefondate contestațiile celor doi. Procurorul Niță a creat divergența în decizia ICCJ
Gândul de Vreme Rafale puternice de vânt în următoarele ore. ANM a emis cod galben. Care sunt zonele afectate
11:42
Rafale puternice de vânt în următoarele ore. ANM a emis cod galben. Care sunt zonele afectate
JUSTIȚIE Dosar penal în urma exploziei dronei de la Galați, pentru distrugere, tentativă la omor calificat și infracțiuni din Codul aerian
10:16
Dosar penal în urma exploziei dronei de la Galați, pentru distrugere, tentativă la omor calificat și infracțiuni din Codul aerian
Mediafax
Lovitură de ultim moment în Sănătate! Ministerul prelungește termenul pentru proiectele PNRR până în august 2026
Digi24
Reacția primarului PSD al Galațiului la declarația lui Sorin Grindeanu, care a ezitat să spună că drona care a explodat este rusească
Cancan.ro
Putin, primele DECLARAȚII despre drona căzută pe un bloc din Galați: 'Rusia e pregătită să facă o...' 😲
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Val de ironii după mesajele MApN legate de drona căzută în Galați. Mii de comentarii au împărțit internetul în două: „Blocul era pe direcția dronei”
Mediafax
Anunțul momentului de la Putin. „Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit”
Click
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
Digi24
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
Cancan.ro
DOLIU în politica din România! A murit Maria Dina
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
Descopera.ro
Cât de aproape suntem de călătoriile interstelare rapide?
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Cum vrea NASA să învingă China în cursa spre Lună?
CONTROVERSĂ Noi controverse în dosarul Epstein. Fosta șefă a Justiției SUA, audiată în Congres, a evitat să răspundă întrebărilor legate de Donald Trump
07:48
Noi controverse în dosarul Epstein. Fosta șefă a Justiției SUA, audiată în Congres, a evitat să răspundă întrebărilor legate de Donald Trump
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „În bătălia din Europa asistăm la bătălia dintre Administrația ”Biden” și Administrația Trump”
07:30
Dan Dungaciu: „În bătălia din Europa asistăm la bătălia dintre Administrația ”Biden” și Administrația Trump”
FLASH NEWS Expansiunea militară a Chinei provoacă îngrijorări la Pentagon. Pete Hegseth: „Există motive legitime de alarmă”
07:20
Expansiunea militară a Chinei provoacă îngrijorări la Pentagon. Pete Hegseth: „Există motive legitime de alarmă”
ACTUALITATE 30 Mai, calendarul zilei: Dumitru „Mitică” Dragomir împlinește 80 de ani. Marie Fredriksson ar fi împlinit 68. Ioana d’Arc este arsă pe rug
07:15
30 Mai, calendarul zilei: Dumitru „Mitică” Dragomir împlinește 80 de ani. Marie Fredriksson ar fi împlinit 68. Ioana d’Arc este arsă pe rug
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Ar trebui să primim listele oficiale cu narative ca să știm ce avem voie să vorbim și ce nu”
07:00
Dan Dungaciu: „Ar trebui să primim listele oficiale cu narative ca să știm ce avem voie să vorbim și ce nu”
AUTO Cum să răcorești mașina pe timp de vară. Cea mai rapidă variantă
07:00
Cum să răcorești mașina pe timp de vară. Cea mai rapidă variantă

Cele mai noi

Trimite acest link pe