Polițiștii ilfoveni au descoperit că un imigrant egiptean care omorâse o prostituată și o îngropase în curtea unui cimitir de mașini din Bragadiru era, de fapt, un violator și ucigaș de femei. Mai multe detalii aflați, duminică, de la ora 19.00, în cadrul emisiunii Martorii, care va fi difuzată pe canalul de YouTube Gândul.

La data de 10 ianuarie 2025, patronul unei firme de dezmembrări auto din Bragadiru a sunat la 112 și a spus că unul dintre câini a dezgropat un cadavru care era ascuns în curtea societății sale.

Criminaliștii au reușit să obțină o amprentă

Inițial, polițiștilor le-a fost greu să identifice victima, în condițiile în care era într-o stare de putrefacție foarte avansată.

În cele din urmă, criminaliștii au reușit să obțină o amprentă și astfel au descoperit că femeia moartă se numește Marina Ciosu și figura în baza de date a Poliției, ca prostituată.

În continuare, echipa de anchetă a stabilit că aceasta era originară din Bacău, dar era stabilită în București și își racola clienții în fața localurilor situate în Centrul Vechi.

Egipteanul i-a mințit pe polițiști

Încă de la început, polițiștii au bănuit că ucigașul este Elsayed Mahmoud Fathi Mohamed, un cetățean egiptean care locuia în curtea cimitirului de mașini. De altfel, acesta a și fost testat cu detectorul de minciuni, iar în urma verificării a reieșit faptul că a mințit.

Mai mult, în urma percheziției, polițiștii au găsit o pereche de chiloți de damă, pusă la uscat chiar de către suspect.

În urma necropsiei, medicii legiști au stabilit că Marina Ciosu a decedat în urma unui traumatism cranio-cerebral major și avea inclusiv un deget fracturat, semn că ar fi încercat să opună rezistență.

Criminalul, comparat cu Ion Rîmaru

Invitat în platoul emisiunii Martorii, comisarul șef Alexandru Bălan, adjunct al Inspectoratului Poliției Județene (IPJ) Ilfov a declarat, în exclusivitate, că analizele ADN făcute în cazul egipteanului au relevat că bărbatul avea o faptă de viol, comisă cu un an înainte, în București, care figura cu autor necunoscut.

Fapta fusese comisă în mijlocul orașului, chiar în parcul din fața magazinului Unirea.

Victima fusese tot o prostituată, pe care Elsayed Mahmoud Fathi Mohamed a lovit-o în cap cu o piatră și a violat-o în timp ce zăcea într-o baltă de sânge. Spre deosebire de Marina Ciosu, aceasta a scăpat cu viață și a depus plângere la Poliție.

După această descoperire, egipteanul a fost comparat cu teribilul criminal și violator în serie Ion Rîmaru, executat în 1971 după ce a fost acuzat de patru crime, șase tentative de omor, cinci violuri și o tentativă de viol.

