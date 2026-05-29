Ministerul Afacerilor Interne anunță noi achiziții prin SAFE. Un tren de intervenție și unități de transport pentru pacienții contagioși

Ruxandra Radulescu
Cătălin Predoiu, ministrul de Interne
Ministerul Afacerilor Interne anunță că vineri au fost semnate contractele privitoare la achizițiile prin Programul SAFE. Printre acestea, vor fi cumpărate un tren de intervenție și cinci unități de terapie intensivă mobilă pentru transportul pacienților înalt contagioși, precizează Mediafax.

Ministerul Afacerilor Interne anunță vineri că „își consolidează capacitatea operațională și de protecție civilă prin achiziția, în cadrul Programului SAFE, a 110 autospeciale pentru transport personal și victime multiple, 5 unități de terapie intensivă mobilă pentru transportul pacienților înalt contagioși, a unui tren de intervenție, a două șalupe SAR și a două complete mobile de gestiune fatalități în masă.”

Aceste mijloace tehnice de mobilitate performante vor fi destinate executării misiunilor coordonate de Departamentul pentru Situații de Urgență și operate de unitățile subordonate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Cele 5 contracte furnizate, finanțate prin Programului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), au fost semnate vineri.

„Astfel, Ministerul Afacerilor Interne manifestă preocupare pentru continuarea procesului de dezvoltare a resurselor utilizate în misiunile de salvare a vieții și protejării bunurilor comunităților, prin achiziționarea, în cadrul mecanismului SAFE – Security Action for Europe, a tehnicii specifice destinate consolidării capacității naționale de intervenție în situații de urgență și crize complexe, protecție civilă și sprijin umanitar”, au explicat reprezentanții IGSU.

Noile achiziții, fi folosite în cadrul misiunilor naționale și internaționale

„Capabilitățile de intervenție care vor completa resursele deja existente ale IGSU, structură aflată în coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență, vor fi utilizate în România, dar și în cadrul mecanismelor de cooperare europeană, în misiuni din domeniul managementului situațiilor de urgență, al protecției civile și în acordarea sprijinului necesar pentru populația afectată de dezastre sau alte situații critice”, a precizat IGSU.

FOTO: Mediafax

