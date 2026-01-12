Anul 2026 aduce cu sine, pe lângă creșterea masivă a impozitelor la locuințe, și creșterea considerabilă a impozitelor la toate tipurile de mașini (cilindrice, hibrid, electrice, pe motorină sau diesel). Însă, nu creșterea în sine e alarmantă, ci mai ales faptul cu proprietarii de mașini hibride, cu norme reduse de poluare, ajung să plătească sensibil mai mult decât șoferii unor autoturisme vechi, mari poluatoare. Deși, teoretic, Guvernul a intenționat să colecteze mai mulți bani pe principiul „poluatorul plătește”, practica financiară nu descurajează mașinile vechi și extrem de poluante.

Mașina devine un lux în 2026, pe lângă creșterile de impozite, șoferii confruntându-se cu scumpiri în lanț la RCA sau carburanți.

Impozitul auto pentru autoturismele înmatriculate în România este calculat începând de la 1 ianuarie în funcție de capacitatea cilindrică, de norma de poluare și de prețul mașinii. De la 1 ianuarie 2026, acesta a fost construit pe baza unui criteriu administrativ stabil și ușor de aplicat, respectiv capacitatea cilindrică a motorului, exprimată în fracțiuni de 200 cm³, explică Biroul de presă al Guvernului.

Noul sistem de impozitare a mașinilor ține cont de capacitatea cilindrică a motorului

”Acest mecanism, utilizat în mod tradițional, a fost menținut ca structură de bază pentru a asigura continuitate, predictibilitate și aplicare uniformă la nivelul autorităților locale. Autoritățile erau pregătite, software-urile lor erau adaptate la aceste tipuri de calcule legate de capacitatea cilindrică a motorizării”, explică reprezentanții Guvernului Bolojan.

Mai mult, scumpirea este imputabilă ”reformei aferente jalonului PNRR M59”, însă ”nu a fost modificată arhitectura sistemului, ci valorile aplicabile fiecărei fracțiuni de 200 cm³”.

Valori diferențiate și în funcție de norma de poluare Euro

În continuare, Biroul de presă al premierului Bolojan explică faptul că impozitele sunt diferențiate, dar bazate pe criterii obiective, compatibile cu cerințele PNRR. Mai mult, noile norme vizează încurajarea unor autoturisme mai puțin poluante

Aceste valori au fost diferențiate în funcție de norma de poluare Euro a vehiculului, astfel încât impozitarea să reflecte impactul diferit asupra mediului al vehiculelor cu aceeași cilindree, dar tehnologii diferite. Prin această abordare, vehiculele încadrate în norme Euro mai vechi suportă valori mai ridicate pe fracțiune, în timp ce vehiculele conforme cu standarde Euro recente beneficiază de valori mai reduse sau de creșteri temperate ale impozitului. Diferențierea este bazată pe criterii obiective, armonizate la nivel european și ușor verificabile, fiind compatibilă cu cerințele de politică publică asumate prin PNRR. În acest mod, sistemul fiscal transmite un semnal economic coerent, urmărind internalizarea costului de mediu și orientarea comportamentului de consum către vehicule mai puțin poluante, fără introducerea unei taxe noi și fără riscuri administrative.

De ce a ajuns impozitul la o mașină hibrid mai mare decât în cazul unei mașini diesel

Însă, în ciuda bunelor intenții de a încuraja folosirea unor mașini slab poluatoare și stimularea achiziției de mașini cu tehnologii inovatoare, în practică posesorii de mașini hibrid s-au trezit cu impozite uriașe, spre deosebire de proprietarii unor ”conserve” pe 4 roți și diesel.

Deși, în teorie, Guvernul a intenționat ca, prin majorarea impozitelor auto, să colecteze mai mulți bani pe principiul „poluatorul plătește”, cu o latură de majorare pentru vehiculele considerate de lux, practica financiară nu descurajează mașinile vechi și extrem de poluante.

Un automobil hibrid cu capacitate cilindrică mare, de peste 2.0 litri, va determina plata unui impozit anual de aproape 1.000 de lei, deși nivelul de emisii este unul dintre cele mai scăzute în rândul mașinilor noi existente pe piață.

deși nivelul de emisii este unul dintre cele mai scăzute în rândul mașinilor noi existente pe piață. Pe de altă parte, un automobil extrem de poluant (precum sunt cele echipate cu motoare de 2 litri benzină fără catalizatori sau celebrele 1.9 TDI), cu norme de poluare de până la Euro 3, va plăti doar 297 de lei anual.

Normele de poluare Euro 0 și Euro 3 sunt în aceeași categorie, încurajându-se mașinile vechi și poluante

Potrivit Profit.ro, deși normele stipulează introducerea normelor de poluare de la Euro 0 la Euro 3 în aceeași categorie, diferențele tehnice dintre aceste sunt foarte mari. În consecință, se încurajează păstrarea sau chiar cumpărarea mașinilor non-euro, care sunt mai vechi de 22 de ani și emit peste 200 de grame CO2 pe km.

Diferență exagerată între unele capacități cilindrice. Cine beneficiază de reduceri

Mai mult, mai scrie sursa citată, diferența de impozit provine și din menținerea unei diferențe exagerate între unele capacități cilindrice: de la sub 2.0 litri la 2.0 – 2.6 litri impozitul crește cu peste 60 de lei la fiecare 200 cm3, deși în cea de-a doua categorie există o serie de motorizări eficiente care echipează multe mașini relativ moderne. În general, vorbim despre motoare de 2.2 litri, dar în intervalul respectiv sunt mai multe tipuri de motoare cu emisii reduse de CO2.

Autovehiculele cu sistem de propulsie care au emisii de CO2 mai mici de 50 g/km (PHEV) vor beneficia, începând cu 2026, de o reducere a impozitului auto de maxim 30%, prin decizie Consiliului Local.

Autovehiculele complet electrice vor datora un impozit unic, în valoare de 40 de lei.

Tabelul de emisii al Guvernului nu are nicio logică

Dacă parcurgem tabelul de emisii introdus de Guvernul Bolojan, putem constata imediat unde sunt cele mai mari discrepanțe. La motorizările reduse, impozitul scade infim, în schimb la motoarele cu capacități foarte mari hybrid, impozitul crește la valori enorme.

La motorizarea până în 1.6 litri, plaja de impozite scade cu doar 3,2 lei/200 cm3, de la Euro 0 la hibrid.

La motorizarea între 1.6 litri și 2.0 litri , impozitul pe fiecare 200 cm3 scade cu doar 5,1 lei de la Euro 0 – Euro 3 până la hybrid.

, impozitul pe fiecare 200 cm3 scade cu doar 5,1 lei de la Euro 0 – Euro 3 până la hybrid. La motorizarea 2.0 litri – 2.6 litri – categoria cea mai expusă la dezechilibre – impozitul scade gradual de la 92,2 lei/200 cm3 la 76,3 lei/200 cm3 (hibride), adică o diferență de 15,9 lei. În această categorie, cel puțin 3 mărci vând motoare full-hybrid cu emisii foarte reduse: Ford, Mazda și Toyota.

La motoarele cu capacități foarte mari, impozitele cresc gradual la valori de până la 275,5 lei/200 cm3, în cazul motoarelor hibrid.

Ce se întâmplă în cazul mașinilor electrice și al motorizărilor plug-in hibrid

La categoria motorizărilor plug-in hybrid este notabilă o altă creștere absurdă. Acestea au emisii de sub 50 grame/km, adică mai mult de jumătate dintr-un hibrid și poate doar o treime față de un motor cu benzină simplu. Însă, reducerea de impozit va putea fi (în funcție de deciziile administrației locale) de maxim 30%.

În plus, impozitul unic al mașinilor electrice (foto sus) neglijează vizibil valoarea acestora și în special consumul de energie electrică. Autoritățile practic încurajează consumul, deși unele modele de mașini electrice au un consum uriaș, care poate depăși 30 kWh/100 km.

Impozitul la hibride a fost modificat în ultimul moment

Actul normativ inițial care a stabilit impozitele pentru autovehicule, începând de la 1 ianuarie 2026, a fost Legea 239/2025. Publicată pe 15 decembrie 2025, în Monitorul Oficial, avea prevăzute sumele în dreptul mașinilor Hibrid peste 50 g/km în lei/auto. Astfel, acest tip de motorizare ar fi datorat impozite începând de la 16,2 lei pentru cele mai mici motoare, până la cel mult 294,4 lei, motoare peste 3.0 litri.

Însă, pe 17 decembrie a fost adoptată OUG 78/2025, care a adus o serie de modificări Legii 239, inclusiv cea referitoare la impozitele pentru mașini hibride. Acestea s-au transformat în lei/200 cm3, la fel ca la restul motorizărilor.

Practic, valorile din tabel se înmulțesc cu coeficientul obținut din împărțirea capacității cilindrice la 200. De exemplu: 2500 cmc/200 = 12,5. 12,5×76,3= 953,75 lei anual.

Clarificările Guvernului cu privire la impozitarea autoturismelor hibrid

Potrivit explicațiilor Guvernului, Comisia de specialitate a considerat că o diferențiere bazată exclusiv pe categoria „hibrid” nu este suficientă, iar ajustarea criteriilor în funcție de pragul de CO₂ a fost necesară pentru validarea jalonului din PNRR.

Jalonul M59, în accepțiunea COM, vizează internalizarea costului de mediu și orientarea fiscalității către emisii reale. În această logică, categoria generică „vehicul hibrid” nu este acceptată automat ca proxy pentru emisii scăzute, ci trebuie să ai un nivel de noxe emise sub 50 g/km CO₂, a mai transmis Biroul de presă al Guvernului.

