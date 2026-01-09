Mașina, un lux în 2026, în România. Iată ce cheltuieli ai, ca șofer, anul acesta

Mașina devine un lux în România anului 2026. Creșterile de preț la impozite, RCA sau carburanți sunt numai câteva exemple ale cheltuielilor majore pe care un șofer trebuie să le suporte în acest an. La un calcul simplu, poți plăti, ca șofer, în medie în jur de 11.000 de lei pe an pentru confortul unui autoturism.

Astfel că, cine are nevoie de o mașină anul acesta taie din alte chletuieli ca să o poată întreține. După ultimele scumpiri, se poate vedea că întreținerea unei maşini cu un motor de 1,5 benzina sau 1,6 diesel, euro 6, costă în jur de 1.110 lei pe lună. Se include aici prima medie de asigurare, care este partea cea mai costisitoare. Pentru RCA românii plătesc circa 1.800 de lei. Aproape la fel se achită și pe service şi locul de parcare, undeva la 1500-1600 de lei.

255 de lei costă rovinieta, inspecţia tehnică periodică costă 180 de lei, iar impozitul costă 130 de lei. Totuşi, cea mai mare sumă din bugetul dedicat maşinii se duce pe combustibil. În medie, un șofer lasă peste 9.000 de lei la pompă în decursul unui an.

„Întârzie să vină la service, bugetul nu le mai permite o întreţinere corectă a vehiculului şi asta este o problemă foarte mare pentru trafic. Au crescut foarte mult preţurile la furnizorii de piese şi de produse, mai mult de 10% în ultima vreme. din păcate, ce e ieftin, nu este şi bun tot timpul„, a explicat Dan Barbu, preşedintele patronatului service-urilor din România, potrivit ObservatorNews.ro.

Iar decizia de a cumpăra o mașină e tot mai complicată în 2026.

„Probabil că cea mai importantă recomandare pentru cineva care vrea să-şi cumpere o maşină în 2026 este să ţină cont dacă are unde să o parcheze sau nu. Deja nu mai este suficient în România să-ţi permiţi să-ţi cumperi o maşină de orice fel, este foarte important să-ţi permiţi să o parchezi undeva„, a subliniat Adrian Mitrea, specialist auto, potrivit sursei citate.

Noile taxe i-au bulversat cel mai tare pe şoferii de autovehicule hibride, care s-au trezit, peste noapte, cu impozite de 20 – 30 de ori mai mari decât anul trecut.

