Prima pagină » Vremea » Aici este „Sahara” României. Orașul din țara noastră în care temperaturile trec de 40 grade Celsius, potrivit meteorologilor EaseWeather

Aici este „Sahara” României. Orașul din țara noastră în care temperaturile trec de 40 grade Celsius, potrivit meteorologilor EaseWeather

Aici este
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Aici este „Sahara” României. Orașul din țara noastră în care temperaturile trec de 40 grade Celsius, potrivit meteorologilor EaseWeather.

Aici este „Sahara” României

Calafat este considerat deja polul căldurii în România. 41 de grade Celsius vor fi înregistrate la Calafat în data de 16 iunie 2026.

De fapt, în acest oraș nu vor fi temperaturi de sub 30 de grade în toată luna iunie, potrivit prognozei meteorologilor EaseWeather.

Recordul absolut de temperatură pe timp de vară la Calafat este de 44,3 grade la umbră, înregistrat în 24 iulie 2007.

A fost la o diferență de doar 0,2 grade de maxima istorică a țării (44,5 grade Celsius), înregistrată în august 1951 în județul Brăila.

Calafatul este un adevărat „pol al căldurii” în România, datorită poziționării sale geografice în S-V Câmpiei Olteniei.

Alte recorduri ale stației meteo din Calafat

  • Iulie 2007 (vârful istoric) – Valul de caniculă din a treia decadă a lunii a ajuns la 44,3 grade Celsius!
  • Iulie 2022 – Calafatul a fost din nou cel mai fierbine punct din România, cu o maximă zilnică de 41,5 grade.
  • Iulie 2025 – Un nou val sever de caniculă a adus temperaturi extreme de peste 41 grade la umbră în regiune.

Stația meteo Calafat este una din cele mai importante din țară. Primele măsurători au fost realizate în anii 1904-1916.

Stația a fost înființată oficial în iulie 1937. Actualmente, se află pe Bulevardul de Centură nr.3, în S-E municipiului Calafat.

Sursa foto: easeweather

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

METEO Se întoarce gerul! Meteorologii Accuweather anunță o scădere dramatică a temperaturilor: de la 32℃ la 4℃, în doar 36 de ore
07:38, 27 May 2026
Se întoarce gerul! Meteorologii Accuweather anunță o scădere dramatică a temperaturilor: de la 32℃ la 4℃, în doar 36 de ore
METEO Meteorologii 3bmeteo avertizează asupra valului de caniculă care va „topi” Europa. Panică în Italia: 36 de grade Celsius: Cât va dura?
21:15, 26 May 2026
Meteorologii 3bmeteo avertizează asupra valului de caniculă care va „topi” Europa. Panică în Italia: 36 de grade Celsius: Cât va dura?
METEO Caniculă în România la început de iunie 2026. ANM a dat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni: vor fi temperaturi peste media perioadei
09:16, 26 May 2026
Caniculă în România la început de iunie 2026. ANM a dat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni: vor fi temperaturi peste media perioadei
METEO Europa, lovită de caniculă, pe final de mai. Temperaturi de până la 40 grade Celsius
14:43, 25 May 2026
Europa, lovită de caniculă, pe final de mai. Temperaturi de până la 40 grade Celsius
METEO Cum va fi vremea de Ziua Copilului în România. De mulți ani nu a mai fost așa
13:17, 25 May 2026
Cum va fi vremea de Ziua Copilului în România. De mulți ani nu a mai fost așa
METEO Meteorologii EaseWeather anunță cea mai ploioasă vară din acest mileniu în România. Orașele în care plouă toată luna iunie
08:16, 25 May 2026
Meteorologii EaseWeather anunță cea mai ploioasă vară din acest mileniu în România. Orașele în care plouă toată luna iunie
Mediafax
DOCUMENTE. Contractul de lobby al Administrației Nicușor Dan duce la consilierul lui Trump
Digi24
Reacția primarului PSD al Galațiului la declarația lui Sorin Grindeanu, care a ezitat să spună că drona care a explodat este rusească
Cancan.ro
Putin, primele DECLARAȚII despre drona căzută pe un bloc din Galați: 'Rusia e pregătită să facă o...' 😲
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Val de ironii după mesajele MApN legate de drona căzută în Galați. Mii de comentarii au împărțit internetul în două: „Blocul era pe direcția dronei”
Mediafax
Anunțul momentului de la Putin. „Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit”
Click
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
Digi24
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
Cancan.ro
DOLIU în politica din România! A murit Maria Dina
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
Descopera.ro
Cât de aproape suntem de călătoriile interstelare rapide?
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Îți place să stai la masă cu alte persoane? Vești bune de la specialiști!
FLASH NEWS Kaja Kallas: „UE condamnă ferm incidentul grav din Galați, unde o dronă rusească cu explozibil s-a prăbușit peste o clădire rezidențială”
00:17
Kaja Kallas: „UE condamnă ferm incidentul grav din Galați, unde o dronă rusească cu explozibil s-a prăbușit peste o clădire rezidențială”
FLASH NEWS Ministerul Afacerilor Interne anunță noi achiziții prin SAFE. Un tren de intervenție și unități de transport pentru pacienții contagioși
00:12
Ministerul Afacerilor Interne anunță noi achiziții prin SAFE. Un tren de intervenție și unități de transport pentru pacienții contagioși
ULTIMA ORĂ Aproape de miezul nopții, MApN anunță că a semnat noi contracte de achiziții, prin SAFE, de aproximativ 2,5 miliarde de euro cu nemții de la Rheinmetall
00:00
Aproape de miezul nopții, MApN anunță că a semnat noi contracte de achiziții, prin SAFE, de aproximativ 2,5 miliarde de euro cu nemții de la Rheinmetall
VIDEO Nicușor Dan povestește traiectoria dronei care a lovit blocul din Galați, cum a fost lovită deasupra Ucrainei și cum i s-a schimbat direcția spre România
23:37
Nicușor Dan povestește traiectoria dronei care a lovit blocul din Galați, cum a fost lovită deasupra Ucrainei și cum i s-a schimbat direcția spre România
VIDEO Momentul în care drona rusească se prăbușește și explodează pe blocul de locuințe din Galați, surprins dintr-o curte alăturată
23:17
Momentul în care drona rusească se prăbușește și explodează pe blocul de locuințe din Galați, surprins dintr-o curte alăturată
ULTIMA ORĂ A murit Sanda Țăranu, o emblemă a Televiziunii Române. Jurnalista avea 87 de ani
23:04
A murit Sanda Țăranu, o emblemă a Televiziunii Române. Jurnalista avea 87 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe