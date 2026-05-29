Aici este „Sahara” României. Orașul din țara noastră în care temperaturile trec de 40 grade Celsius, potrivit meteorologilor EaseWeather.

Calafat este considerat deja polul căldurii în România. 41 de grade Celsius vor fi înregistrate la Calafat în data de 16 iunie 2026.

De fapt, în acest oraș nu vor fi temperaturi de sub 30 de grade în toată luna iunie, potrivit prognozei meteorologilor EaseWeather.

Recordul absolut de temperatură pe timp de vară la Calafat este de 44,3 grade la umbră, înregistrat în 24 iulie 2007.

A fost la o diferență de doar 0,2 grade de maxima istorică a țării (44,5 grade Celsius), înregistrată în august 1951 în județul Brăila.

Calafatul este un adevărat „pol al căldurii” în România, datorită poziționării sale geografice în S-V Câmpiei Olteniei.

Alte recorduri ale stației meteo din Calafat

Iulie 2007 (vârful istoric) – Valul de caniculă din a treia decadă a lunii a ajuns la 44,3 grade Celsius!

Iulie 2022 – Calafatul a fost din nou cel mai fierbine punct din România, cu o maximă zilnică de 41,5 grade.

Iulie 2025 – Un nou val sever de caniculă a adus temperaturi extreme de peste 41 grade la umbră în regiune.

Stația meteo Calafat este una din cele mai importante din țară. Primele măsurători au fost realizate în anii 1904-1916.

Stația a fost înființată oficial în iulie 1937. Actualmente, se află pe Bulevardul de Centură nr.3, în S-E municipiului Calafat.

