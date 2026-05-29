Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția generală pentru armamente, a anunțat vineri noapte că a semnat mai multe contracte, prin programul SAFE, cu nemții de la compania Rheinmetall, în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de euro. Compania, un gigant al industriei de armament din Europa, a fost implicată, în trecut, într-un scandal de corupție în Grecia.

„Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția generală pentru armamente, a semnat vineri, 29 mai, următoarele contracte in cadrul Programului “Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), în condițiile aprobate de Parlamentul României:

● Acordul-cadru pentru furnizarea de către operatorul economic Rheinmetall Automecanica SRL a 298 mașini de luptă a infanteriei și derivate, în valoare de 3.337 mil. EURO, fără TVA.

Programul de înzestrare are ca obiectiv dotarea Armatei României cu mașini de luptă a infanteriei pe șenile (MLI) și derivate, necesare îndeplinirii misiunilor specifice de către batalioanele de infanterie grea din Forțele Terestre Române.

● Contractul pentru furnizarea de către compania Rheinmetall Italia S.p.A, a produselor anti-dronă “Sistem artileristic dislocabil de apărare aeriană cu baza la sol cu capabilități CRAM și CUAS SKYNEX”, “Sistem mobil de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă de acțiune VSR-CUAS SKYRANGER 35” și “Sistem de apărare antiaeriană foarte apropiată (CIWS) Millenium”.

Valoarea contractului este 981.950.000 EURO, fără TVA, compania având obligația de a furniza 7 sisteme SKYNEX, 2 sisteme SKYRANGER 35 și 2 sisteme Millenium.

Cele trei proiecte SAFE au ca obiectiv dotarea Armatei României cu sisteme de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă de acțiune pentru apărarea antiaeriană nemijlocită a forțelor, mijloacelor (inclusiv nave) și a elementelor de infrastructrură din cadrul zonelor de operații/responsabilitate.

● Contractul pentru furnizarea de către compania NVL B.V.&Co. KG, parte a grupului Rheinmetall AG Germania, a produselor “Navă de patrulare maritimă” și “Vedetă de intervenție pentru scafandri”, în valoare de 920.000.000 EURO, fără TVA.

Contractul prevede achiziția a 2 nave de patrulare maritimă și a 2 vedete de intervenție pentru scafandri. Obiectivul celor două proiecte SAFE este de a întări capacitatea defensivă a României și de a contribui la stabilitatea regională și la securitatea frontierelor maritime ale Uniunii Europene și NATO.

● Contractul pentru furnizarea de către compania Rheinmetall Waffe Munition GmBH a produsului “Muniție cal. 35 mm AHEAD”, în valoare de 449.750.000 EURO, fără TVA.

Contractul prevede achiziția a 401.760 lovituri calibru 35 mm AHEAD. Proiectul SAFE are ca obiectiv asigurarea stocurilor de luptă pentru asigurarea puterii de foc în vederea combaterii țintelor aeriene, inclusive a dronelor.

Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția generală pentru armamente – în calitate de Autoritate contractantă, a semnat aceste contracte de achiziție în cadrul Instrumentului financiar SAFE , respectând termenul legal prevăzut de Regulamentul SAFE – 30 mai 2026.

Finalizarea acestor contracte a presupus parcurgerea unor proceduri complexe și depășirea unor dificultăți de natură procedurală și comercială, în vederea respectării calendarului stabilit prin Programul SAFE, aspect deosebit de important în actualul context de securitate regională și în raport cu necesitatea accelerării procesului de modernizare a Armatei României”, se arată în comunicatul de pe site-ul MApN.

Contractul dintre MApN și Rheinmetall – compania de armament, implicată în scandaluri de corupție

Ministerul Apărării Naționale a decis să anunțe noile contracte prin controversatul program SAFE, aproape de miezul-nopții, într-un moment în care atenția publicului este ațintită asupra incidentului cu dronă, de la Galați.

Gândul a documentat compania Rheinmetall, căreia România i-a încredințat aproape 6 miliarde de euro, din cele aproape 17, în cadrul programului SAFE de înzestrare a Armatei.

Deși este unul dintre cei mai mari producători de armament din Europa, compania are în spate un istoric controversat, marcat de un scandal de corupție în Grecia. Mai mulți oficiali greci au fost mituți de o subsidiară a Rheinmetall pentru atribuirea unor contracte cu dedicație. Mai multe detalii AICI.

