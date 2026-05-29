Prima pagină » Știri externe » Kaja Kallas: „UE condamnă ferm incidentul grav din Galați, unde o dronă rusească cu explozibil s-a prăbușit peste o clădire rezidențială”

Kaja Kallas: „UE condamnă ferm incidentul grav din Galați, unde o dronă rusească cu explozibil s-a prăbușit peste o clădire rezidențială”

Kaja Kallas: „UE condamnă ferm incidentul grav din Galați, unde o dronă rusească cu explozibil s-a prăbușit peste o clădire rezidențială”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Kaja Kallas, vicepreședinta Comisiei Europene, a denunțat atacurile Rusiei asupra Ucrainei, în urma cărora o dronă rusească cu explozibil s-a prăbușit accidental pe acoperișul unei clădiri rezidențiale din Galați, rezultând două persoane rănite. 

Declarația a fost publicată pe site-ul Consiliului European.

„Uniunea Europeană condamnă ferm gravul incident din 29 mai 2026, în care o dronă rusească care transporta explozibili, care făcea parte dintr-un atac nocturn împotriva Ucrainei, s-a prăbușit într-o clădire rezidențială din Galați, România. Uniunea Europeană își exprimă deplina solidaritate cu România și cu cei afectați de acest incident. Acest act imprudent este un rezultat direct al războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru consecințele comportamentului său escaladant și ale acțiunilor sale militare continue, care amenință securitatea cetățenilor UE, stabilitatea regională și pacea internațională. ”, a acuzat Kaja Kallas.

Vicepreședinta Comisie Europene a transmis României că UE își reafirmă angajamentul „neclintit” față de securitatea tuturor statelor membre și că va promova inițiative pentru consolidarea flancului estic al NATO. D

„Uniunea Europeană își reafirmă angajamentul neclintit față de securitatea României și a tuturor statelor membre și este pregătită să accelereze eforturile de consolidare a protecției împotriva unor astfel de amenințări, inclusiv prin intermediul sistemului de supraveghere a flancului estic și al altor inițiative de consolidare a pregătirii europene de apărare. UE va continua să își promoveze inițiativele care vizează consolidarea apărării tuturor capacităților de apărare a frontierelor terestre, aeriene și maritime ale UE – inclusiv pe flancul estic, consolidând pregătirea de apărare și consolidând reziliența. Vom continua să susținem că UE este mai bine echipată pentru a acționa și a gestiona situația într-un mod coordonat, cu o abordare de 360 ​​de grade. ”

Kaja Kallas a atenționat Rusia că sancțiunile vor fi intensificate.

„Încălcarea gravă și continuă a spațiului aerian european de către Rusia nu face decât să întărească hotărârea noastră de a sprijini Ucraina și poporul său în apărarea lor împotriva războiului de agresiune al Rusiei și în urmărirea unei păci cuprinzătoare, juste și durabile, în conformitate cu dreptul internațional, inclusiv Carta Națiunilor Unite. În acest sens, vom crește și mai mult costul pentru Moscova și vom perturba mașina sa de război prin intensificarea sancțiunilor. De asemenea, vom colabora cu partenerii noștri internaționali pentru a pune presiune asupra Rusiei să pună capăt acestui război.”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Discuțiile din „Situation Room” s-au încheiat. Trump n-a luat nicio decizie finală în privința acordului de pace cu Iranul
22:56
Discuțiile din „Situation Room” s-au încheiat. Trump n-a luat nicio decizie finală în privința acordului de pace cu Iranul
FLASH NEWS Președintele Nicușor Dan le mulțumește statelor membre UE pentru solidaritate: „Rusia nu poate încălca spațiul aerian european fără să fie pedepsită”
22:39
Președintele Nicușor Dan le mulțumește statelor membre UE pentru solidaritate: „Rusia nu poate încălca spațiul aerian european fără să fie pedepsită”
CONTROVERSĂ Vladimir Putin îi solicită României să-i trimită resturile dronei prăbușite la Galați pentru a fi investigate „obiectiv” de autoritățile de la Moscova
22:15
Vladimir Putin îi solicită României să-i trimită resturile dronei prăbușite la Galați pentru a fi investigate „obiectiv” de autoritățile de la Moscova
TENSIUNI Putin avertizează Armenia că ar putea împărtăși soarta Ucrainei după încercările de aderare la UE. Uniunea Euroasiatică solicită un referendum
20:47
Putin avertizează Armenia că ar putea împărtăși soarta Ucrainei după încercările de aderare la UE. Uniunea Euroasiatică solicită un referendum
CONTROVERSĂ WSJ: Obsesia pentru longevitate a lui Vladimir Putin și proiectul de 26 de miliarde de dolari menit să încetinească îmbătrânirea celulară
20:00
WSJ: Obsesia pentru longevitate a lui Vladimir Putin și proiectul de 26 de miliarde de dolari menit să încetinească îmbătrânirea celulară
CONTROVERSĂ Autoritățile din Ungaria permit parada Pride în Budapesta după ce anul trecut au încercat să o blocheze la ordinul guvernului Orbán
19:10
Autoritățile din Ungaria permit parada Pride în Budapesta după ce anul trecut au încercat să o blocheze la ordinul guvernului Orbán
Mediafax
DOCUMENTE. Contractul de lobby al Administrației Nicușor Dan duce la consilierul lui Trump
Digi24
Reacția primarului PSD al Galațiului la declarația lui Sorin Grindeanu, care a ezitat să spună că drona care a explodat este rusească
Cancan.ro
Putin, primele DECLARAȚII despre drona căzută pe un bloc din Galați: 'Rusia e pregătită să facă o...' 😲
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Val de ironii după mesajele MApN legate de drona căzută în Galați. Mii de comentarii au împărțit internetul în două: „Blocul era pe direcția dronei”
Mediafax
Anunțul momentului de la Putin. „Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit”
Click
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
Digi24
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
Cancan.ro
DOLIU în politica din România! A murit Maria Dina
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
Descopera.ro
Cât de aproape suntem de călătoriile interstelare rapide?
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Îți place să stai la masă cu alte persoane? Vești bune de la specialiști!
FLASH NEWS Ministerul Afacerilor Interne anunță noi achiziții prin SAFE. Un tren de intervenție și unități de transport pentru pacienții contagioși
00:12
Ministerul Afacerilor Interne anunță noi achiziții prin SAFE. Un tren de intervenție și unități de transport pentru pacienții contagioși
METEO Aici este „Sahara” României. Orașul din țara noastră în care temperaturile trec de 40 grade Celsius, potrivit meteorologilor EaseWeather
00:01
Aici este „Sahara” României. Orașul din țara noastră în care temperaturile trec de 40 grade Celsius, potrivit meteorologilor EaseWeather
ULTIMA ORĂ Aproape de miezul nopții, MApN anunță că a semnat noi contracte de achiziții, prin SAFE, de aproximativ 2,5 miliarde de euro cu nemții de la Rheinmetall
00:00
Aproape de miezul nopții, MApN anunță că a semnat noi contracte de achiziții, prin SAFE, de aproximativ 2,5 miliarde de euro cu nemții de la Rheinmetall
VIDEO Nicușor Dan povestește traiectoria dronei care a lovit blocul din Galați, cum a fost lovită deasupra Ucrainei și cum i s-a schimbat direcția spre România
23:37
Nicușor Dan povestește traiectoria dronei care a lovit blocul din Galați, cum a fost lovită deasupra Ucrainei și cum i s-a schimbat direcția spre România
VIDEO Momentul în care drona rusească se prăbușește și explodează pe blocul de locuințe din Galați, surprins dintr-o curte alăturată
23:17
Momentul în care drona rusească se prăbușește și explodează pe blocul de locuințe din Galați, surprins dintr-o curte alăturată
ULTIMA ORĂ A murit Sanda Țăranu, o emblemă a Televiziunii Române. Jurnalista avea 87 de ani
23:04
A murit Sanda Țăranu, o emblemă a Televiziunii Române. Jurnalista avea 87 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe