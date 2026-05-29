Kaja Kallas: „UE condamnă ferm incidentul grav din Galați, unde o dronă rusească cu explozibil s-a prăbușit peste o clădire rezidențială”

Kaja Kallas, vicepreședinta Comisiei Europene, a denunțat atacurile Rusiei asupra Ucrainei, în urma cărora o dronă rusească cu explozibil s-a prăbușit accidental pe acoperișul unei clădiri rezidențiale din Galați, rezultând două persoane rănite.

Declarația a fost publicată pe site-ul Consiliului European.

„Uniunea Europeană condamnă ferm gravul incident din 29 mai 2026, în care o dronă rusească care transporta explozibili, care făcea parte dintr-un atac nocturn împotriva Ucrainei, s-a prăbușit într-o clădire rezidențială din Galați, România. Uniunea Europeană își exprimă deplina solidaritate cu România și cu cei afectați de acest incident. Acest act imprudent este un rezultat direct al războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru consecințele comportamentului său escaladant și ale acțiunilor sale militare continue, care amenință securitatea cetățenilor UE, stabilitatea regională și pacea internațională. ”, a acuzat Kaja Kallas.

Vicepreședinta Comisie Europene a transmis României că UE își reafirmă angajamentul „neclintit” față de securitatea tuturor statelor membre și că va promova inițiative pentru consolidarea flancului estic al NATO. D

„Uniunea Europeană își reafirmă angajamentul neclintit față de securitatea României și a tuturor statelor membre și este pregătită să accelereze eforturile de consolidare a protecției împotriva unor astfel de amenințări, inclusiv prin intermediul sistemului de supraveghere a flancului estic și al altor inițiative de consolidare a pregătirii europene de apărare. UE va continua să își promoveze inițiativele care vizează consolidarea apărării tuturor capacităților de apărare a frontierelor terestre, aeriene și maritime ale UE – inclusiv pe flancul estic, consolidând pregătirea de apărare și consolidând reziliența. Vom continua să susținem că UE este mai bine echipată pentru a acționa și a gestiona situația într-un mod coordonat, cu o abordare de 360 ​​de grade. ”

Kaja Kallas a atenționat Rusia că sancțiunile vor fi intensificate.

„Încălcarea gravă și continuă a spațiului aerian european de către Rusia nu face decât să întărească hotărârea noastră de a sprijini Ucraina și poporul său în apărarea lor împotriva războiului de agresiune al Rusiei și în urmărirea unei păci cuprinzătoare, juste și durabile, în conformitate cu dreptul internațional, inclusiv Carta Națiunilor Unite. În acest sens, vom crește și mai mult costul pentru Moscova și vom perturba mașina sa de război prin intensificarea sancțiunilor. De asemenea, vom colabora cu partenerii noștri internaționali pentru a pune presiune asupra Rusiei să pună capăt acestui război.”