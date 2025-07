Prevestirea înfricoșătoare a unui expert în AI: Doar trei meserii practicate de oameni vor mai exista după anul 2045, în țările dezvoltate

Un expert în inteligența artificială a prevestit că aproape toate meseriile din țările dezvoltate vor dispărea. Numai trei vor supraviețui revoluției Inteligenței Artificiale și procesului de automatizare dintre anii 2020 și 2040.

Potrivit Business Insider, Adam Dorr, director de cercetare de la RethinkX, a prevestit că roboții și aplicațiile cu inteligența artificială vor înlocui toate sarcinile umane, suportând costuri mai mici și având rezultate mai bune.

El, împreună cu echipa sa, au analizat peste 1.500 de transformări tehnologice majore și a descoperit că odată ce o tehnologie performează, va domina rapid piața în 15-20 ani. Dacă previziunea sa este corectă, în maxim 20 ani, inteligența artificială va domina economia globală.

În mai puțin de o generație, miliarde de oameni ar putea deveni nu doar șomeri, ci și neangajabili pe piața muncii. Ce au făcut mașinile cailor și căruțelor, electricitatea lămpilor de gaz și camerele digitale lui Kodak ar putea să o facă AI oamenilor.

„Indiferent ce faceți, în orice sector, în decursul unei generații, mașinile vor putea îndeplini aceeași sarcină la fel de bine, dacă nu chiar mai bine, și pentru o fracțiune din cost. Am mai văzut acest tipar. Dacă pot obține același lucru sau mai bun pentru același cost sau mai mic, schimbarea este o decizie evidentă. Suntem caii, suntem camerele de filmat. Tranziția va fi mai rapidă decât cred majoritatea oamenilor. Am documentat peste 1.500 de transformări tehnologice de-a lungul întregii istorii umane. Prin prisma teoretică pe care am dezvoltat-o, un set consistent de modele apare iar și iar. Odată ce o nouă tehnologie captează doar câteva procente din „cota de piață, aceasta tinde să dobândească o dominație covârșitoare în 15 până la 20 de ani”.