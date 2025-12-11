Comisia Europeană a publicat raportul privind deficitul de încasare al TVA în perioada 2019 – 2024, care indică un gap de conformare de 30% la nivelul anului 2023, similar celui din 2019. ANAF spune că pentru 2024, raportul CE estimează o scădere de 0,5% față de anul trecut, până la nivelul de 29,5%. Procentul e unul dintre cele mai mari din Uniunea Europeană deși raportul arată că România a reușit să evite creșteri semnificative ale gap-ului.

Estimările cu privire la gap-ul de TVA pornesc de la datele statistice cu privire la consum, pe baza cărora se calculează valoarea TVA care ar trebui să ajungă efectiv în buzunarul statului. Această sumă este stimată apoi comparată cu valoarea efectivă încasată de stat. Raportul Comisiei Europene arată că 2023 a fost un an marcat de inflația ridicată și de creșterea accentuată a prețurilor la energie electrică, care a impus intervenții ale statului, inclusiv mecanisme de plafonare. Evoluțiile au influențat nivelul consumului și comportamentul economic, având efecte directe asupra colectării TVA-ului.

Președintele ANAF, Adrian Nica, spune că raportul publicat de CE e un semnal că țara trebuie să depună eforturi suplimentare pentru a reduce deficitul de încasare din TVA. Acesta susține că măsurile fiscal-bugetare încep să producă efecte și crede că digitalizarea ar putea fi strategia câștigătoare pentru România.

„Raportul Comisiei Europene indică nevoia unor eforturi susținute pentru a reduce deficitul de încasare din TVA. Strategia noastră este de a muta lupta cu evaziunea în zona digitală. Faptul că am reușit să creștem veniturile din TVA în trimestrul al treilea și în luna octombrie și să menținem stabilitatea colectării, într-un context dificil inclusiv la nivel european, arată că măsurile implementate încep să producă efecte. Obiectivul nostru nu este doar să echilibrăm balanța colectării, ci să asigurãm o piață corectă. Digitalizarea elimină concurența neloială și protejează mediul de afaceri onest, asigurând totodată finanțarea necesară pentru investițiile publice majore”, spune Adrian Nica, președintele ANAF.

Cifrele ANAF arată că încasările din TVA au crescut în 2025

Datele ANAF arată că în primele 10 luni din 2025 încasările din TVA au fost de 94,31 mld.lei, respectiv cu 9,20 mld lei mai mari faţă de încasările din aceeaşi perioadă a anului 2024, când au fost încasate 85,11 mld. lei. Instrumentele digitale precum e-Factura, RO e-Transport și raportarea SAF-T au schimbat modul în care ANAF monitorizează tranzacțiile și a redus posibilitatea de a ascunde activitățile economice din zona gri. Raportul Comisiei Europene arată că România, împreună cu alte state membre depun eforturi pentru a reduce gap-ul de TVA la nivelul întregii Uniuni Europene. De asemenea, Ministerul Finanțelor a negociat cu succes în noiembrie modificarea jalonului din PNRR privind reducerea gap-ului de TVA și a evitat o pierdere de aproximativ 1 miliard de euro din granturi, în 2026.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Șeful ANAF recunoaște: „Raportul încasărilor de la marii contribuabili nu ne face cinste. Nu pot să spun cifrele”

Bolojan se laudă cu un eșec: „Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2%” / Colectăm mai mult și pentru că reușim să colectăm mai bine”. Doar că încasările sunt sub inflație, deci guvernul Bolojan nu a reușit să colecteze nici TVA-ul generat de creșterile de prețuri