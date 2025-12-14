17:26

La Berlin a început întâlnirea lui Zelenski cu emisarii lui Trump.

Fotografii de la negocieri au fost publicate de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. De asemenea, din partea ucraineană la discuții participă și secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov.

Statele Unite sunt reprezentate de emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și de ginerele lui Trump, Jared Kushner. Este prezent și cancelarul german Friedrich Merz.

Subiectul principal al discuțiilor este planul de pace al SUA.