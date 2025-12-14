Prima pagină » Știri externe » Negocierile pentru pace în Ucraina, desfăşurate la Berlin, au început. „Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO”, spune Zelenski

Olga Borșcevschi
14 dec. 2025, 13:00, Știri externe
Negociatorii americani și ucraineni se întâlneasc la Berlin, sâmbătă, pentru discuții de pace, în contextul în care persistă dezacordurile privind controlul teritorial și garanțiile de securitate, iar Rusia intensifică atacurile asupra infrastructurii ucrainene.
Actualizări
17:26

UPDATE. Negocierile pe pacea din Ucraina au început

La Berlin a început întâlnirea lui Zelenski cu emisarii lui Trump.

Fotografii de la negocieri au fost publicate de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. De asemenea, din partea ucraineană la discuții participă și secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov.

Statele Unite sunt reprezentate de emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și de ginerele lui Trump, Jared Kushner. Este prezent și cancelarul german Friedrich Merz.

Subiectul principal al discuțiilor este planul de pace al SUA.

Foto: Telegram / Volodimir Zelenski

17:17

UPDATE. Zelenski anunță că vineri va efectua o vizită Polonia

„În ceea ce privește vizita mea în Polonia, partea poloneză a sugerat ziua de vineri și cred că nu vom amâna nimic”, le-a spus președintele Ucrainei jurnaliștilor. „Este important pentru noi să menținem relațiile dintre Ucraina și Polonia.”

Liderul de la Kiev va merge în Polonia pentru prima dată după victoria lui Karol Nawrocki, candidat al partidului de dreapta „Lege și Justiție”, la alegerile prezidențiale.

În ultima perioadă, relațiile dintre Polonia și Ucraina au devenit oarecum tensionate, atât din cauza disputelor istorice, cât și pe fondul discuțiilor privind continuarea sprijinului din partea statului pentru sute de mii de refugiați ucraineni.

16:41

UPDATE. Papa de la Roma ar putea vizita Ucraina. Vaticanul a elaborat deja un plan - ANSA

Papa Leon al XIV-lea este pregătit să efectueze o vizită în Ucraina, însă există dificultăți asociate cu probleme de securitate. Cu toate acestea, Vaticanul a elaborat deja un plan organizatoric care îi va permite să efectueze această vizită, transmite agenția ANSA.

Papa Leon al XIV-lea. Foto: Mediafax / (EV) Vatican Media/ABACAPRESS.COM

16:41

UPDATE. Witkoff și Kushner pleacă la întâlnirea cu Zelenski

Emisarul special al președintelui american, Steve Witkoff, și ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, au părăsit biroul cancelarului german Merz și s-au îndreptat către o întâlnire cu Volodimir Zelenski.

16:24

UPDATE. Zelenski se declară pregătit dialogului înainte de discuțiile sale cu emisarii lui Trump

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat pregătit dialogului înainte de discuțiile sale cu înalți responsabili americani așteptate să aibă loc duminică la Berlin pentru găsirea unei soluții diplomatice la războiul din Ucraina.

„Sunt multe detalii importante, lucrăm cu atenție la fiecare punct al fiecărui proiect. Cel mai important este ca toți pașii asupra cărora convenim cu partenerii să poată funcționa în mod real în favoarea unei securități garantate”, transmite președintele Ucrainei, pe Telegram.

Foto: Telegram / Volodimir Zelenski

16:16

UPDATE. Zelenski: Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO

Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Pentru ca acest lucru să se întâmple, Statele Unite și Europa vor trebui să ofere garanții de securitate suficiente în cadrul negocierilor în curs privind un acord de pace propus.

„Vorbim despre garanții bilaterale de securitate între Ucraina și Statele Unite — și anume, garanții similare celor prevăzute la articolul 5 … precum și garanții de securitate pentru noi din partea partenerilor noștri europeni și a altor țări, precum Canada, Japonia și altele”, a declarat liderul de la Kiev jurnaliștilor într-o discuție de grup, potrivit unui articol al Financial Times.

13:03

UPDATE. Kremlinul reacționează dur la declarațiile lui Mark Rutte

Noua generație din Europa a uitat ororile celui de-al Doilea Război Mondial. Așa a comentat reprezentantul Kremlinului declarațiile secretarului general al NATO, conform cărora europenii trebuie să se pregătească pentru un război similar celui „pe care l-au trăit bunicii lor”.

Declarațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, despre necesitatea ca Europa să se pregătească pentru un nou război reprezintă, potrivit lui Peskov, cuvintele unui reprezentant al unei generații care a uitat de cel de-al Doilea Război Mondial.

„Aceast este, probabil, o afirmație a unui reprezentant al unei generații care a reușit să uite ce a însemnat de-al Doilea Război Mondial”, a spus Peskov, comentând declarația lui Rutte potrivit căreia europenii trebuie să se pregătească pentru un război asemănător celui „pe care l-au trăit bunicii lor”.

12:39

UPDATE. Zelenski: Statele Unite nu au răspuns încă noilor propuneri ale Ucrainei privind planul de pace

„Nu am primit încă o reacție din partea Statelor Unite. Am recepționat multe mesaje prin intermediul echipei de negocieri. Sunt pregătit pentru dialog”, a declarat liderul e la Kiev.

Potrivit lui Zelenski, chiar astăzi începe o zi diplomatică intensă la Berlin – o zi ucraineno-americană. Sunt planificate întâlniri cu cancelarul Friedrich Merz și alți lideri ai țărilor europene.

Zelenski, despre planul de pace: trebuie să fie corect și să oprească cu adevărat războiul

„Planul nu va fi unul pe placul tuturor. Desigur, există multe compromisuri într-un format sau altul al planului. Am trimis SUA ultimele comentarii și modificări ale planului. Cel mai important lucru este ca planul să fie cât mai corect, în primul rând pentru Ucraina, deoarece Rusia a început războiul. Și cel mai important, să fie eficient. Astfel încât planul să nu fie doar o foaie de hârtie, ci să devină un pas important spre încheierea războiului.

El a adăugat că este important ca planul să fie formulat astfel încât, după semnarea lui, Rusia să nu mai aibă posibilitatea să lanseze o nouă, a treia agresiune împotriva poporului ucrainean.”

12:09

UPDATE. Witkoff și Kushner au sosit la Berlin pentru a se întâlni cu Zelenski

Trimișii speciali ai președintelui SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, au sosit la Berlin pentru a se întâlni cu Volodimir Zelenski și liderii europeni.

Participanți cheie la negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina sosesc în capitala Germaniei. Potrivit publicației Bild, la ora 8:22, un avion privat Bombardier a aterizat la terminalul guvernamental al aeroportului din Berlin, avându-i la bord pe trimisul special Steve Witkoff și pe ginerele lui Trump, Jared Kushner.

Publicația relatează că măsurile de securitate au fost intensificate în centrul Berlinului de vineri, inclusiv cordoane de poliție, supraveghere video, control radar, lunetiști și străzi închise.

Potrivit surselor Bild, negocierile vor începe cu discuții între consilierii politică externă ai SUA și Ucrainei. Pentru mâine este programată o întâlnire personală între cancelarul Friedrich Merz și Volodimir Zelenski, iar seara sunt așteptați la Berlin lideri europeni, precum și conducerea UE și a NATO.

11:36

UPDATE. Kremlinul susține că „modelul coreean” de soluționare a conflictului din Ucraina nu a fost discutat cu SUA

Moscova și Washingtonul nu au discutat posibilitatea aplicării modelului coreean pentru soluționarea conflictului din Ucraina, a declarat consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov.

„Nu am discutat despre acest lucru. Am analizat diverse opțiuni care țin de o soluționare pe termen lung, iar americanii cunosc abordările noastre. Preluarea exactă a modelului coreean nu a fost discutată niciodată. Nici măcar nu am auzit de așa ceva”, a spus Ușakov.

Prin „varianta coreeană” se înțelege un scenariu în urma căruia Ucraina ar fi divizată în două părți, precum Peninsula Coreeană, împărțită între Coreea de Nord și Coreea de Sud.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat sâmbătă că se va întâlni cu reprezentanții SUA și UE la Berlin pentru a discuta „principiile fundamentale ale păcii”.

Zelenski a spus că Ucraina are nevoie de o pace „demnă” și de o garanție că Rusia, care i-a invadat țara în 2022, nu va mai ataca.

„În prezent, ne pregătim pentru întâlnirile cu partea americană şi prietenii noştri europeni din zilele următoare. La Berlin vor fi multe evenimente. Va fi prezentat un raport al lui Rustem Umerov (consilierul pe securitate naţională) şi al echipei noastre de negociatori cu privire la contactele pe care le-au avut deja. Generalul Gnatov şi reprezentanţii sectorului ucrainean de apărare şi securitate vor lucra la detaliile garanţiilor de securitate pentru Ucraina, pentru ucraineni. În acelaşi timp, continuă discuţiile dintre oficialii ucraineni şi America şi Europa cu privire la reconstrucţia reală a Ucrainei, la dezvoltarea reală a Ucrainei după război”, a spus Zelenski în mesajul său video.

„Cel mai important – voi avea întâlniri cu reprezentanţii preşedintelui Trump, vor fi şi întâlniri cu partenerii noştri europeni, cu mulţi lideri, cu privire la fundamentul păcii – acordul politic privind încheierea războiului”, a adăugat preşedintele Ucrainei.

Germania a declarat sâmbătă că va găzdui delegații americane și ucrainene în weekend pentru discuții privind un armistițiu în Ucraina, înaintea summitului de luni de la Berlin, la care vor participa lideri europeni și Zelenski.

Cele mai noi