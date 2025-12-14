Prima pagină » Actualitate » Victor Ponta, atac frontal în războiul justiției: „În Bulgaria oamenii au protestat. În România nu avem voie nici să discutăm despre asta/Ca să acopere ceea ce fac, inventează lupta cu corupția”

Victor Ponta, atac frontal în războiul justiției: „În Bulgaria oamenii au protestat. În România nu avem voie nici să discutăm despre asta/Ca să acopere ceea ce fac, inventează lupta cu corupția”

14 dec. 2025, 21:21, Actualitate
Victor Ponta, atac frontal în războiul justiției: „În Bulgaria oamenii au protestat. În România nu avem voie nici să discutăm despre asta/Ca să acopere ceea ce fac, inventează lupta cu corupția”

Într-o intervenție în direct, duminică seara, la România TV, fostul premier Victor Ponta a punctat că războioul din justiție este unul provocat, menit să deturneze atenția oamenilor de la criza economică. Astfel, Ponta a făcut paralela cu criza din Bulgaria, care spre deosebire de România s-a soldat cu demisia Guvernului. 

E o nebunie, e realmente un haos, ca oamenii să nu vadă problemele cu care se confruntă zi de zi. Să înceăem ci ce ei încearcă să ascundă. În Bulgaria oamenii au protestat, au dat jos Guvernul. În România nu avem voie nici să discutăm despre asta, Guvernul dă OUG să blocheze creșterea salariului minim. În Ro nu au schimbat nici măcar metoda, sunt aceiași influenceri. Ca să acopere ceea ce fac, inventează lupta cu corupția. Nu e nicio e demisie, doamna de la Mediu a dispus personal golirea barajelor, ar trebui să-și dea demisia. Prima mea întrebare e: cine sunt corupții? , a declarat Ponta.

În opinia lui Victor Ponta, care este și fost procuror, războiul din justiție este o reglare de conturi în interiorul sistemului juridic, în contextul în care nu mai există influența fostului Procuror general al României Laura Kovesi și a binomului SRI – DNA. Fostul premier a mai remarcat și mobilizarea la comandă a bulei progresiste după documentarul Recorder care arată nivelul corupției din sistemul de justiție.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Ponta arată cu degetul „presa de propagandă” care face jocurile USR-ului: „Dau circ la popor dacă tot nu sunt în stare să dea pâine”

Victor Ponta, după documentarul Recorder: Se pregătește revenirea lui Kovesi/E o bătălie pentru putere

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Băsescu se lipește de războiul din justiție: „Predoiu ar trebui să plece într-o vacanță/ Trebuie modificate legile justiției”
20:41
Băsescu se lipește de războiul din justiție: „Predoiu ar trebui să plece într-o vacanță/ Trebuie modificate legile justiției”
EXTERNE Scandal într-o familie de italieni. O badantă a dat-o în judecată pe nepoata bătrânului pe care l-a îngrijit, pentru o moștenire de 1,39 mil.€
20:31
Scandal într-o familie de italieni. O badantă a dat-o în judecată pe nepoata bătrânului pe care l-a îngrijit, pentru o moștenire de 1,39 mil.€
AUTO Este oficial. Ce trebuie să aibă șoferii în mașină, atunci când călătoresc în Ungaria, Cehia și Spania, începând cu 1 ianuarie 2026
19:39
Este oficial. Ce trebuie să aibă șoferii în mașină, atunci când călătoresc în Ungaria, Cehia și Spania, începând cu 1 ianuarie 2026
ULTIMA ORĂ Tăriceanu intră în forță în războiul din justiție: „Instanțele au curajul să judece pe baza legii / Protestatarii se duc după fentă”
19:31
Tăriceanu intră în forță în războiul din justiție: „Instanțele au curajul să judece pe baza legii / Protestatarii se duc după fentă”
CONTROVERSĂ Vasile Bănescu intervine în războiul din justiție. Controversatul membru al CNA acuză oponenții anchetei Recorder că denigrează „un demers etic” și îi face „mercenari ai cauzelor străine intereselor țării”
19:23
Vasile Bănescu intervine în războiul din justiție. Controversatul membru al CNA acuză oponenții anchetei Recorder că denigrează „un demers etic” și îi face „mercenari ai cauzelor străine intereselor țării”
Mediafax
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Cancan.ro
Vila Rodicăi Stănoiu de la malul mării a fost VANDALIZATĂ! Misterul moștenirii fostei ministrese se adâncește!
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
Controverse grave în cazul alertei cu bombă la trenul București–Kiev: R. Moldova susține că incidentul a avut loc azi, CFR Călători neagă
Mediafax
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini și terenuri
Click
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Digi24
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil”
Cancan.ro
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
De ce mahmureala este mai greu de suportat odată cu vârsta?
LIVE 🚨 Pace în Ucraina. Zelenski, delegația SUA și Merz, așteptați să iasă de la negocierile din Berlin. Gestul lui Macron, făcut chiar în toiul negocierilor
21:15
🚨 Pace în Ucraina. Zelenski, delegația SUA și Merz, așteptați să iasă de la negocierile din Berlin. Gestul lui Macron, făcut chiar în toiul negocierilor
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 15 decembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
20:48
Marius Tucă Show începe luni, 15 decembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 15 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
20:46
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 15 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
ULTIMA ORĂ Băsescu o detonează pe Kovesi în direct: „Greșeala care s-a făcut în DNA a fost spectacolul/A fost un parteneriat între Kovesi și presă, care a pus presiune pe instanțe”
20:33
Băsescu o detonează pe Kovesi în direct: „Greșeala care s-a făcut în DNA a fost spectacolul/A fost un parteneriat între Kovesi și presă, care a pus presiune pe instanțe”
FLASH NEWS Viktor Orban avertizează că înghețarea activelor rusești de către UE este un pas către intrarea în război
19:23
Viktor Orban avertizează că înghețarea activelor rusești de către UE este un pas către intrarea în război
CONTROVERSĂ Ar putea fi cerută deshumarea Rodicăi Stănoiu? Controversele morții fostei ministre a Justiției. Vila de la mare a fost vandalizată
18:40
Ar putea fi cerută deshumarea Rodicăi Stănoiu? Controversele morții fostei ministre a Justiției. Vila de la mare a fost vandalizată

Cele mai noi