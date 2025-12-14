Victor Ponta, atac frontal în războiul justiției: „În Bulgaria oamenii au protestat. În România nu avem voie nici să discutăm despre asta/Ca să acopere ceea ce fac, inventează lupta cu corupția”

Într-o intervenție în direct, duminică seara, la România TV, fostul premier Victor Ponta a punctat că războioul din justiție este unul provocat, menit să deturneze atenția oamenilor de la criza economică. Astfel, Ponta a făcut paralela cu criza din Bulgaria, care spre deosebire de România s-a soldat cu demisia Guvernului.

E o nebunie, e realmente un haos, ca oamenii să nu vadă problemele cu care se confruntă zi de zi. Să înceăem ci ce ei încearcă să ascundă. În Bulgaria oamenii au protestat, au dat jos Guvernul. În România nu avem voie nici să discutăm despre asta, Guvernul dă OUG să blocheze creșterea salariului minim. În Ro nu au schimbat nici măcar metoda, sunt aceiași influenceri. Ca să acopere ceea ce fac, inventează lupta cu corupția. Nu e nicio e demisie, doamna de la Mediu a dispus personal golirea barajelor, ar trebui să-și dea demisia. Prima mea întrebare e: cine sunt corupții? , a declarat Ponta.

În opinia lui Victor Ponta, care este și fost procuror, războiul din justiție este o reglare de conturi în interiorul sistemului juridic, în contextul în care nu mai există influența fostului Procuror general al României Laura Kovesi și a binomului SRI – DNA. Fostul premier a mai remarcat și mobilizarea la comandă a bulei progresiste după documentarul Recorder care arată nivelul corupției din sistemul de justiție.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Ponta arată cu degetul „presa de propagandă” care face jocurile USR-ului: „Dau circ la popor dacă tot nu sunt în stare să dea pâine”

Victor Ponta, după documentarul Recorder: Se pregătește revenirea lui Kovesi/E o bătălie pentru putere