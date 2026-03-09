Războiul din Orientul Mijlociu zguduie piețele globale. Bursele din întreaga lume au deschis „pe roșu” în primele ore de tranzacționare

Războiul din Orientul Mijlociu continuă să afecteze întreaga economie globală. Bursele din întreaga lume au început săptămâna cu scăderi puternice încă din primele ore ale tranzacționării, în timp ce cotațiile petrolului au trecut pragul de 100 de dolari pe baril.

Cotațiile internaționale ale petrolului au explodat la niveluri mult peste 100 dolari/baril după ce Israel a distrus depozite de țiței din Iran. În acest context, au existat căderi abrupte ale cotațiilor încă din sesiunea asiatică pe cele mai importante piețe din lume, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Cotațiile futures pentru indicii occidentali și piețele de acțiuni din țările asiatice aliate SUA au suferit căderi importante, indicele Nikkei225 de la Tokyo a avut un recul de 5,47%, indicele Hang Seng din Hong Kong a coborât cu 2,25% și indicele KOSPI100 din Coreea de Sud a scăzut cu 6,92%.

Înainte de deschiderea burselor europene, prețul țițeiului Brent se tranzacționa în jurul prețului de 105 dolari pe baril. Astfel, cotațiile futures pe indicii occidentali au fost puternic apăsate, indicii americani și indicele FTSE100 din Marea Britanie au avut deprecieri mai atenuate, de aproximativ 2%, dar presiunea a fost mai ridicată pentru indicii europeni. Derivatele pe indicele german DAX aveau un șoc de aproape 4% noaptea și a coborât la minimele ultimelor 10 luni și jumătate, în zona de 22.800 de puncte.

Bursa de Valori București a deschis pe roșu ședința de luni

În cazul României, Bursa de Valori de la București a deschis pe roșu ședința de luni, în contextul escaladării conflictului armat în Orientul Mijlociu. OMV Petrom a înregistrat scăderi de 1,30%, în timp ce Transgaz și Energetica Electrica au înregistrat și ele deprecieri de peste 1%.

Bursa de Valori București a deschis ziua cu aproape toți indicii pe roșu. Pe lângă indicii BET-FI și BET-NG, restul indicilor au înregistrat scăderi între 0,16% și 0,35%. De asemenea, principalul indice al BVB, Bucharest Exchange Trading (BET), a înregistrat o scădere de 0,23% față de închiderea zilei de tranzacționare precedente.

