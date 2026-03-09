Prima pagină » Economic » Războiul din Orientul Mijlociu zguduie piețele globale. Bursele din întreaga lume au deschis „pe roșu” în primele ore de tranzacționare

Războiul din Orientul Mijlociu zguduie piețele globale. Bursele din întreaga lume au deschis „pe roșu” în primele ore de tranzacționare

09 mart. 2026, 10:26, Economic
Războiul din Orientul Mijlociu zguduie piețele globale. Bursele din întreaga lume au deschis „pe roșu” în primele ore de tranzacționare

Războiul din Orientul Mijlociu continuă să afecteze întreaga economie globală. Bursele din întreaga lume au început săptămâna cu scăderi puternice încă din primele ore ale tranzacționării, în timp ce cotațiile petrolului au trecut pragul de 100 de dolari pe baril. 

Cotațiile internaționale ale petrolului au explodat la niveluri mult peste 100 dolari/baril după ce Israel a distrus depozite de țiței din Iran. În acest context, au existat căderi abrupte ale cotațiilor încă din sesiunea asiatică pe cele mai importante piețe din lume, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Cotațiile futures pentru indicii occidentali și piețele de acțiuni din țările asiatice aliate SUA au suferit căderi importante, indicele Nikkei225 de la Tokyo a avut un recul de 5,47%, indicele Hang Seng din Hong Kong a coborât cu 2,25% și indicele KOSPI100 din Coreea de Sud a scăzut cu 6,92%.

Înainte de deschiderea burselor europene, prețul țițeiului Brent se tranzacționa în jurul prețului de 105 dolari pe baril. Astfel, cotațiile futures pe indicii occidentali au fost puternic apăsate, indicii americani și indicele FTSE100 din Marea Britanie au avut deprecieri mai atenuate, de aproximativ 2%, dar presiunea a fost mai ridicată pentru indicii europeni. Derivatele pe indicele german DAX aveau un șoc de aproape 4% noaptea și a coborât la minimele ultimelor 10 luni și jumătate, în zona de 22.800 de puncte.

Bursa de Valori București a deschis pe roșu ședința de luni

În cazul României, Bursa de Valori de la București a deschis pe roșu ședința de luni, în contextul escaladării conflictului armat în Orientul Mijlociu. OMV Petrom a înregistrat scăderi de 1,30%, în timp ce Transgaz și Energetica Electrica au înregistrat și ele deprecieri de peste 1%.

Bursa de Valori București a deschis ziua cu aproape toți indicii pe roșu. Pe lângă indicii BET-FI și BET-NG, restul indicilor au înregistrat scăderi între 0,16% și 0,35%. De asemenea, principalul indice al BVB, Bucharest Exchange Trading (BET), a înregistrat o scădere de 0,23% față de închiderea zilei de tranzacționare precedente.

Sursa: Bursa de Valori București

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Claudiu Năsui: Cine plătește pentru „schemele de relansare”? Tot dumneavoastră
09:10
Claudiu Năsui: Cine plătește pentru „schemele de relansare”? Tot dumneavoastră
ECONOMIE Guvernul are pe masă cinci scenarii pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei. Bogdan Ivan: „Suntem deja hotărâţi să activăm diferite mecanisme”
08:31
Guvernul are pe masă cinci scenarii pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei. Bogdan Ivan: „Suntem deja hotărâţi să activăm diferite mecanisme”
CONTROVERSĂ Cât gaz și petrol a importat Europa din Rusia în 2025. Tranzitul prin Ucraina a umplut și conturile Kievului. Cât a încasat Ucraina de la Rusia
05:00
Cât gaz și petrol a importat Europa din Rusia în 2025. Tranzitul prin Ucraina a umplut și conturile Kievului. Cât a încasat Ucraina de la Rusia
ENERGIE După criza financiară din 2008 și pandemia din 2020, generația milenială se confruntă cu a treia mare provocare globală: scumpirea petrolului
17:21
După criza financiară din 2008 și pandemia din 2020, generația milenială se confruntă cu a treia mare provocare globală: scumpirea petrolului
RĂZBOI Kuweit a redus producția de petrol după închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran. 14.000 de zboruri în Orientul Mijlociu au fost anulate
21:20, 06 Mar 2026
Kuweit a redus producția de petrol după închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran. 14.000 de zboruri în Orientul Mijlociu au fost anulate
ACTUALITATE Carnea de miel se scumpește de Paște 2026: kilogramul poate ajunge la 70 de lei în supermarketuri
11:50, 06 Mar 2026
Carnea de miel se scumpește de Paște 2026: kilogramul poate ajunge la 70 de lei în supermarketuri
Mediafax
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Digi24
Tot mai mulți europeni renunță la traiul în Germania, arată un raport. Din ce motive aleg să părăsească țara
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Adevarul
Iranul a lovit radarele sistemelor antirachetă ale SUA din Orientul Mijlociu
Mediafax
Ivan: Guvernul are cinci scenarii pe masă pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei litrul
Click
„Toate obiectele sunt mai valoroase de două ori decât apartamentul în sine”. Cât costă locuința-muzeu scoasă la vânzare într-un oraș din România
Digi24
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Cancan.ro
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
Ce se întâmplă doctore
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Titi Aur: șoferii de mașini electrice ar trebui să urmeze cursuri de pregătire la achiziție
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Test de cultură generală. Apa de ploaie este bună de băut?
Focuri de armă trase asupra casei Rihannei din Beverly Hills. Vedeta se afla în locuință în momentul atacului
10:54
Focuri de armă trase asupra casei Rihannei din Beverly Hills. Vedeta se afla în locuință în momentul atacului
VIDEO Ion Cristoiu: O încercare salutară de salvare a democrației – Avocatul Poporului contestă la CCR OUG nr. 7
10:51
Ion Cristoiu: O încercare salutară de salvare a democrației – Avocatul Poporului contestă la CCR OUG nr. 7
FLASH NEWS Explozie în fața unei sinagogi din Belgia. Autoritățile denunță un „act extrem de violent de antisemitism”
10:49
Explozie în fața unei sinagogi din Belgia. Autoritățile denunță un „act extrem de violent de antisemitism”
NEWS ALERT În timp ce PSD s-a reunit în ședință, Bolojan discută forma finală a bugetului cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la PNL
10:42
În timp ce PSD s-a reunit în ședință, Bolojan discută forma finală a bugetului cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la PNL
DESTINAȚII Care este cel mai bun loc pe care îl poți vizita în Europa în luna aprilie. De ce merită să ajungi aici în această primăvară
10:41
Care este cel mai bun loc pe care îl poți vizita în Europa în luna aprilie. De ce merită să ajungi aici în această primăvară
ACTUALITATE Ion Grigore, zis John din Berceni, dezvăluiri despre trecutul său. „Provin dintr-o familie de intelectuali”
10:40
Ion Grigore, zis John din Berceni, dezvăluiri despre trecutul său. „Provin dintr-o familie de intelectuali”

Cele mai noi

Trimite acest link pe