Criza energiei se adâncește. Petrolul a urcat, luni, spre 120 de dolari pe baril din cauza războiului din Iran și a blocajului din Strâmtoarea Ormuz

Prețul petrolului a urcat luni spre 120 de dolari pe baril pe fondul războiului din Iran, care afectează producția și transportul energetic din Orientul Mijlociu. Blocarea Strâmtorii Ormuz și atacurile asupra infrastructurii petroliere cresc temerile privind o criză globală a energiei care deja nu mai poate fi evitată.

Prețul petrolului a depășit pragul de 115 dolari pe baril pe piețele internaționale, pe fondul intensificării războiului din Iran și al riscurilor tot mai mari pentru aprovizionarea globală cu energie.

În timpul tranzacțiilor de luni dimineață, petrolul Brent, standardul internațional al pieței, a urcat până la 119,50 dolari pe baril. De asemenea, petrolul american West Texas Intermediate a atins un nivel de 119,48 dolari pe baril, după care a scăzut la aproximativ 110,17 dolari.

La ora 8:35, prețul petrolului pe piața BRENT a mai scăzut ușor la aproximativ 108,50 dolari.

Creșterea accelerată a cotațiilor vine în contextul temerilor că războiul din Orientul Mijlociu ar putea afecta grav transportul și producția de energie din regiune.

Strâmtoarea Ormuz, blocată de amenințările Iranului

Unul dintre principalele motive ale scumpirii petrolului este situația din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume.

Potrivit companiei independente de analiză Rystad Energy, aproximativ 15 milioane de barili de petrol, adică aproape 20% din consumul global, tranzitează zilnic această strâmtoare strategică.

În prezent, amenințările cu atacuri iraniene cu rachete și drone au redus drastic traficul petrolier, multe nave evitând traversarea zonei. Strâmtoarea Ormuz este mărginită la nord de Iran și reprezintă principalul coridor de export pentru petrolul și gazele provenite din Arabia Saudită, Kuweit, Irak, Qatar, Bahrain, Emiratele Arabe Unite și Iran.

Producția de petrol s-a redus dramatic în mai multe state din Golf

Pe fondul blocajelor logistice, mai multe state producătoare din regiunea Golfului au fost nevoite să reducă producția de petrol. Irakul, Kuweitul și Emiratele Arabe Unite au anunțat deja scăderi ale producției, deoarece rezervoarele de stocare se umplu rapid în lipsa capacității de export.

În același timp, atacurile asupra instalațiilor energetice au amplificat îngrijorările privind aprovizionarea globală.

De la începutul războiului, Iranul, Israelul și Statele Unite au lovit în repetate rânduri infrastructura de petrol și gaze din regiune, ceea ce a accentuat volatilitatea piețelor energetice și a alimentat temerile privind o posibilă criză energetică globală.

