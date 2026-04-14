România câștigă arbitrajul cu Plaza Centers, în litigiul legat de proiectul imobiliar „Casa Radio”. Investitorul israelian cerea peste 400 de milioane de dolari despăgubiri. Nazare: „Un rezultat favorabil important”

Tribunalul de arbitraj de la Washington a respins pretențiile formulate de dezvoltatorul israelian Plaza Centers N.V. împotriva României, în litigiul legat de proiectul imobiliar „Casa Radio” din București, anunță Mediafax. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată într-un termen de până la patru luni.

Decizia a fost luată de International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) – Centrul Internațional pentru Soluționarea Litigiilor privind Investițiile, instituția Băncii Mondiale care soluționează disputele dintre investitori și state.

Compania Plaza Centers N.V. a anunțat luni că a primit hotărârea tribunalului, care a respins cererile formulate de aceasta pe motive de jurisdicție și că decizia s-a bazat pe concluzii privind conduita companiei și pe acorduri istorice încheiate între părți în perioada 2016–2020.

Potrivit documentelor ICSID consultate de Mediafax, hotărârea a fost pronunțată la trei zile după ce procedura de arbitraj a fost declarată închisă.

Procedura de arbitraj a fost inițiată încă din 2022

În aprilie 2024, compania israeliană a actualizat valoarea despăgubirilor solicitate până la 425,5 milioane de euro. În octombrie 2025, Plaza Centers arăta că, într-o procedură separată desfășurată la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de la Londra (LCIA), Ministerul Finanțelor din România a cerut încetarea acordului de parteneriat public-privat din 2006 și revenirea tuturor activelor proiectului către statul român. De asemenea, valoarea pretențiilor formulate de partea română a crescut de la aproximativ 96 de milioane de euro la circa 2 miliarde de euro.

Procedura de arbitraj a fost inițiată în 2022 de dezvoltatorul imobiliar israelian, în baza tratatului bilateral de investiții dintre România și Olanda. Tratatul permite investitorilor să dea în judecată statele atunci când își consideră încălcate drepturile.

Ce însemna proiectul „Casa Radio”

Proiectul „Casa Radio”, redenumit ulterior Dâmbovița Center, a fost demarat în 2006 ca un parteneriat public-privat între statul român și Plaza Centers, parte a grupului israelian Elbit Imaging, activ în domeniul imobiliar.

Pentru dezvoltarea proiectului Dâmbovița Center a fost înființată o companie în care statul român, prin Ministerul Dezvoltării Regionale de la acea dată, deținea 15%, în timp ce Plaza Centers controla 75%, restul fiind deținut de o companie românească. Astfel de companii sunt create în proiecte mari de investiții pentru a separa proiectul de restul activităților partenerilor și pentru a gestiona mai ușor finanțarea, contractele și riscurile asociate.

Investiția viza transformarea clădirii abandonate Casa Radio, situată pe Splaiul Independenței și începută înainte de 1989, într-un complex urban multifuncțional, cu centre comerciale, birouri, spații hoteliere și rezidențiale.

Dezvoltatorul a acuzat statul român că a blocat o investiție de 1 miliard de euro

Proiectul a fost anunțat în 2006 drept unul dintre cele mai mari din Europa Centrală și de Est, cu o valoare estimată la aproximativ 1 miliard de euro și o suprafață de peste 450.000 de metri pătrați. Investiția nu a mai fost realizată, iar dezvoltatorul a acuzat statul român că a blocat-o.

Conform regulilor ICSID, decizia tribunalului de arbitraj în cazul Plaza Centers împotriva României nu este definitivă și poate fi contestată într-un termen de până la patru luni. Regulamentul ICSID prevede că tribunalul trebuie să emită hotărârea către părți în termen de 120 de zile de la încheierea procedurii. În cazul în care nu poate redacta hotărârea în acest interval, tribunalul arbitral își poate acorda o perioadă suplimentară de 60 de zile.

În cadrul procedurii, hotărârea este comunicată părților, care au la dispoziție 20 de zile pentru a informa tribunalul ICSID dacă sunt de acord cu publicarea motivării, în totalitate sau parțial. În acest interval, reprezentanții părților pot discuta executarea acesteia. Ulterior, părțile au la dispoziție patru luni pentru a o contesta.

Nazare: Un rezultat important

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a reacționat după ce România a obținut un rezultat favorabil într-un arbitraj internațional privind proiectul Casa Radio, evitând astfel plata unor despăgubiri de peste 300 de milioane de euro.

„România a obținut un rezultat favorabil important într-un arbitraj internațional desfășurat la Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții – International Centre for Settlement of Investment Disputes de la Washington, în cazul proiectului Casa Radio din Bucureşti”, se arată în mesajul publicat marți de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„România a câștigat un arbitraj internațional cu o miză de peste 300 de milioane de euro. O corecție importantă a unor erori din trecut, care pune interesele statului şi ale cetățenilor pe primul loc”, mai spune Nazare.

Acesta a precizat că suma aflată la mijloc depășea 300 de milioane de euro, existând și varianta unor despăgubiri de peste 200 de milioane de euro, la care s-ar fi adăugat dobânzi și costuri de arbitraj.

Nazare a subliniat și rolul Ministerului Finanțelor în acest proces, instituția coordonând componenta financiară și susținând argumentele privind impactul asupra bugetului de stat.

De asemenea, ministrul a punctat că același investitor este implicat într-un alt litigiu internațional, în care statul român urmărește recuperarea unor prejudicii de ordinul sutelor de milioane de euro.

„În vremuri în care fiecare leu contează, astfel de rezultate înseamnă resurse critice pentru România. Atunci când ne susținem corect poziția, putem proteja eficient interesele financiare ale statului”, mai notează Nazare.

