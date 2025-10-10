Prima pagină » Economic » Românii strâng cureaua după SCUMPIRILE „bolojaniste”: „Am renunțat la Netflix. Am renunțat să mai comand de la Glovo. Am redus ieșirile în oraș”

Mulți români nu mai fac față cheltuielilor din România. În timp ce unor români plecați la muncă în Germania le rămân cel puțin 700 de euro din venituri după cheltuieli, în țară, situația a devenit dramatică după majorarea TVA la 24%.

Inflația din țara noastră a ajuns la cel mai mare nivel din Uniunea Europeană, iar puterea de cumpărare a scăzut. Consumul a ajuns la cote minime fiindcă tot mai mulți români au renunțat la produse și servicii, inclusiv la abonamentele pentru platformele de streaming, care și acestea urmează să se scumpească.

Românii sunt nevoiți să strângă cureaua și de sărbători, iar perspectivele pentru 2026-2027 nu sunt tocmai optimiste. Mulți tineri se gândesc serios să emigreze. Restaurantele, cluburile, cinematografele și magazinele se plâng că le scad numărul clienților.

Urmărirea pieselor de teatru, a concertelor și a filmelor la cinema, călătoriile în străinătate,  exercițiile la sălile de fitness ar putea redeveni iar o amintire plăcută pentru mulți români, pentru prima dată de la pandemia de coronavirus din 2020.

Mulți se gândesc să renunțe și la Netflix și să se întoarcă la descărcarea filmelor piratate și să renunțe în a mai comanda de la Glovo.  Uber sau Bolt? Ce zici de mersul pe jos sau cu bicicleta? Pentru că și tarifele biletelor de călătorie cu mijloacele de transport în comun au crescut?

Internauții de pe Reddit sunt pesimiști: „Vin ani greu pentru România”

„În principiu am redus drastic ieșirile: prețuri mari și mâncarea fadă inclusiv în locuri unde cândva chiar îmi plăcea să mănânc. Analizez de 3 ori dacă merită să dau banii pentru X concert sau Y piesă de teatru (unele prețuri sunt chiar nesimțite), am tăiat din abonamente pentru diverse platforme și am grijă să le închid la timp cât timp nu le folosesc (analizez serios dacă mai merita și Netflixul), la cadouri mă mai temperez ( îmi place să mi surprind plăcut prietenii de ziua lor), la City breakuri (unul pe an până acum și acela chibzuit) și mă uit la prețuri mult mai serios: mâncare, materiale de curățenie, etc. Overall, e groasă, a ajuns să mi fie frică de factura la AC sau gaze. Dacă ne mai bagă și taxarea progresivă, cred că o tai din țară”, scrie un internaut pe Reddit, răspunzând întrebării „Tu la ce ai renunțat?” din cauza prețurilor mari.

Prețurile cu 10-15% mai mari l-au determinat pe un altul să reducă la jumătate cumpărăturile:

„Eu am cumpărat cu aproape 50% mai puțin de când s-a mărit TVA-ul. Probabil exagerez, dar stau cu morcovu-n fund și arma la picior că mă aștept la niște ani grei, nu doar scumpiri de 10-15%. Am redus ieșirile în oraș și aproape am renunțat la comenzile de mâncare (1-2 pe lună, caut promoții dacă dau) și, cel mai important, 0 cumpărături de impuls. Dacă pot realmente să spun „am nevoie” cumpăr, dacă nu, la revedere. Astea au redus cel mai mult cheltuielile”, a scris el.

„Mănânc acasă, beau acasă. Multicooker, frigider mare și espressor Lelit aveam deja. Am renunțat la Netflix și Disney+. Televizor cu internet aveam deja. Am renunțat să cumpăr apă plata. Mi-am montat un filtru. Cartușul filtrant îl schimb cu 130 de lei la 6 luni. Am renunțat la tot ce conține zahăr și foietaje. Bine, decizia asta o luasem deja”, a completat un altul.

„De ce oamenii obișnuiți trebuie mereu să strângă cureaua, în timp ce cei care conduc par să trăiască fără griji. Totuși, renunțarea completă la lucrurile care ne fac bine psihic și fizic, cum sunt ieșirile, socializarea, relaxarea, nu e o soluție reală. De fapt, exact aceste lucruri ne ajută să rezistăm stresului. Nu e normal să renunțăm la echilibrul nostru psihic doar pentru că statul nu-și face treaba. Renunțând la ele, doar pentru că statul își face prost treaba, nu rezolvăm nimic, doar devenim mai obosiți. Vreau normalitate. Să pot munci cinstit și să-mi permit o vacanță, o ieșire, o zi fără griji. Dar în țara asta, dacă vrei un pic de liniște, trebuie ori să pleci afară, ori să te „descurci”. Poate cu mai multe job-uri. Cei care ne conduc huzuresc pe banii noștri, iar nouă ni se spune să fim „responsabili”. Pe bune? Eu doar vreau să trăiesc decent, nu să supraviețuiesc”, a scris el.

„Sărăcia lucie din tranziție mi-a mâncat copilăria și adolescența și au fost perioade în care m-am simțit cum zici tu, dar să știi că se poate mereu mai rău. Gen ani de zile în care să mănânci doar parizer și morcovi semi-stricați.Pe vremea aia am învățat să-mi fac un plan cu ce doresc să realizez și să-l implementez în pași mici de tot. Ajută ideea că lucrezi pentru ceva anume, chiar dacă uneori mai stai și pe loc. Pe mine cel puțin m-a ajutat în perioadele cele mai crâncene.Răspund aici și la întrebarea OP-ului – am luat cadouri ceva mai puțin generoase și cei dragi au procedat la fel. Altfel nu am renunțat la nimic deocamdată, trăiam deja frugal”, a scris el.

„Păi, same. Idee e așa, nu o duc rău și nu mă plâng dar inflația reală nu e cea declarată. Copilăria a fost cu lipsuri diverse. Nu săraci lipiți dar am văzut marea la 19 ani. În rest nicio excursie. Românul învață ca să îi fie bine. Nu mai văd binele ăla efectiv. Orice progres salarial îmi e mâncat de inflație. Încă reușesc să pun bani departe, realizez că stau mai bine decât mulți alti români, dar mă întreb pentru cât timp voi mai reuși?”.

„Știu foloseam ceva scump, dar (…) că doar nu e produs în România și nu are Bolojan influență atât de mare.Alimente nu mai zic. Restaurante, ieșiri, cărți, teatru, benzină, asigurări.Am văzut de toate: post comunism, inflație accelerată, 2008, shrinkflation, inflation and so on.Mă uit la prețul apartamentelor și ale caselor. Eu fac parte din ăia norocoși care au cumpărat înainte de pandemie. Începusem mobilarea ca să văd că, dacă mai stăteam 30 de zile fără să dau comanda de mobilă plăteam cu 30% mai mult.Sincer cel mai rău îmi pare de cei tineri, la început de drum. Absolut groaznic este acum. Au bubuit prețurile la apartamente în prostie. Chirie nu mai zic. Dai 400 de euro să ai colegi de apartament gândacii de bucătărie cu mobila din 90. E ceva imposibil de văzut.De când am început să muncesc este o criză peste criză peste criză. Nu cred că e vina noastă a millenials și nici a gen z-ului. Pur și simplu experimentăm un late stage capitalism”, a adăugat el.

