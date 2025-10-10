Habean Andrei muncește în Germania și locuiește cu soția sa, Angelica, și cu cei cinci copii. Pe canalul de TikTok „totulpentrufamilie”, el a spus în cel mai nou video că „Germania nu mai e ce a fost”.
El și cu familia sa se gândesc să se mute în altă țară. Bărbatul câștigă 2.900 de euro lunar. Soția sa – 2.500 de euro. Patru dintre cei cinci copii, care au sub 18 ani, primesc alocații școlare de la stat de câte 250 de euro fiecare.
În total, venitul familiei ajunge la 6400 de EURO. În alți ani, aceștia ar fi fost bani! Acum, este o sumă de subzistență.
„Vreau să vă demonstrez că nici Germania nu mai e ce a fost acum 10-15 ani. După cum știți mulți, noi suntem 7 persoane. Eu cu Angelica și cinci copii. Azi ne-au intrat salariile, le-au intrat alocațiile. Astăzi facem un calcul.
Ăsta e salariul meu. 2.900 de EURO. Ăsta e salariul meu. Salariul Angelicăi – 2.500 de EURO. Alocațiile: 1.000 de EURO.”
Bărbatul a calculat cheltuielile lunare:
„Acum, scadem!”
„Au mai rămas 700 de euro. Ăștia, pe lună, zboară ușor (…) Efectiv, am ajuns în Germania să muncim ca să trăim. Așa că va trebui, cât de curând, să lăsăm țara asta și să mergem într-o țară unde muncim ca să fim fericiți. Aici nu ești fericit, degeaba faci atâția bani”, a spus el cu mare amărăciune.
Reacțiile internauților au variat: unii l-au înțeles, exprimându-și nemulțumirile că în mai toate statele europene au crescut costurile de trai.
Alți internauți l-au criticat și ironizat pentru că în România se câștigă mult mai puțin, iar pentru cine are credit sau chirie, nu le rămâne niciun ban de rezervă. De altfel, cei 700 de euro care rămân din veniturile familiei stabilite în Germania reprezintă exact salariul minim net pe economie din România.
Un internaut mai indignat i-a sugerat chiar să economisească prin a renunța la fumat:
Sursa Foto: Envato
Autorul recomandă: Câți euro costă să trăiești o lună în Italia. Cât costă chiria și cât trebuie să plătești pentru mâncare