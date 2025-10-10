Habean Andrei muncește în Germania și locuiește cu soția sa, Angelica, și cu cei cinci copii. Pe canalul de TikTok „totulpentrufamilie”, el a spus în cel mai nou video că „Germania nu mai e ce a fost”.

El și cu familia sa se gândesc să se mute în altă țară. Bărbatul câștigă 2.900 de euro lunar. Soția sa – 2.500 de euro. Patru dintre cei cinci copii, care au sub 18 ani, primesc alocații școlare de la stat de câte 250 de euro fiecare.

În total, venitul familiei ajunge la 6400 de EURO. În alți ani, aceștia ar fi fost bani! Acum, este o sumă de subzistență.

„Vreau să vă demonstrez că nici Germania nu mai e ce a fost acum 10-15 ani. După cum știți mulți, noi suntem 7 persoane. Eu cu Angelica și cinci copii. Azi ne-au intrat salariile, le-au intrat alocațiile. Astăzi facem un calcul.

Ăsta e salariul meu. 2.900 de EURO. Ăsta e salariul meu. Salariul Angelicăi – 2.500 de EURO. Alocațiile: 1.000 de EURO.”

Bărbatul a calculat cheltuielile lunare:

„Acum, scadem!”

Chiria la o casă de 240 mp: 1.100 EURO chiria.

1.100 EURO chiria. Curentul: 350 EURO

350 EURO Asigurarea la mașină: 100 EURO

100 EURO Rata la mașină: 450 EURO

450 EURO Abonamentul la internet: 200 EURO

200 EURO Afterschool pentru copii: 500 EURO

500 EURO Mâncarea: 1500 EURO

1500 EURO Apa: 100 EURO

100 EURO Țigările: 150 EURO

150 EURO Nebelkosten (utilități): 300 EURO

300 EURO Creditul lunar: 360 EURO

360 EURO Motorina: 300 EURO

300 EURO Bani de buzunar pentru copii: 200 EURO

„Au mai rămas 700 de euro. Ăștia, pe lună, zboară ușor (…) Efectiv, am ajuns în Germania să muncim ca să trăim. Așa că va trebui, cât de curând, să lăsăm țara asta și să mergem într-o țară unde muncim ca să fim fericiți. Aici nu ești fericit, degeaba faci atâția bani”, a spus el cu mare amărăciune.

Reacțiile internauților au variat: unii l-au înțeles, exprimându-și nemulțumirile că în mai toate statele europene au crescut costurile de trai.

„E foarte greu și noi suntem șase și nici 3 zile nu ajung cu 1500 euro, plus animăluțele, e foarte greu!”

„Nicaieri nu mai e ce a fost, suntem in Spania si situatia este aceiasi. nu punem deoparte, dar nu ne lipseste nimic.”

„Noi suntem în Belgia și câștigăm aproximativ 5500 3 copiii cam 1000 îi punem deoparte !”

„Pai ce sa zic eu sunt in Grecia cu familia lucrăm amândoi luam undeva cu totul la 2700 de euro salarii si alocatia la 3 copiii casă cumparată fără chirie doar cheltuieli și punem ceva deoparte lunar nu mult dar… pare ca e mai bn ca acolo pai daca aveam 6400 eram boss”.

Alți internauți l-au criticat și ironizat pentru că în România se câștigă mult mai puțin, iar pentru cine are credit sau chirie, nu le rămâne niciun ban de rezervă. De altfel, cei 700 de euro care rămân din veniturile familiei stabilite în Germania reprezintă exact salariul minim net pe economie din România.

„Merge rău Germania 2900€ în Ro 500€- 600€, foarte rău merge”, a spus un internaut.

„Măcar acolo ai ce numără și ai de unde scade, in România cu 5 copii ești terminat cu salariile de aici”

Un internaut mai indignat i-a sugerat chiar să economisească prin a renunța la fumat:

„Sigur îți permiți și în România casa de 240mp în chirie, mașini etc. Și 200 € pe țigări în fiecare lună, că tu ești șmecher. Îți urez succes în a găsi ceva mai bun, poate te întorci în România sigur vei câștiga la fel dacă nu mai mult!”

