Prima pagină » Știri externe » Germania, o țară fantastică, dar scumpă. Cât a ajuns să cheltuiască lunar o FAMILIE pentru a duce o viață decentă, în 2025

Germania, o țară fantastică, dar scumpă. Cât a ajuns să cheltuiască lunar o FAMILIE pentru a duce o viață decentă, în 2025

10 oct. 2025, 22:05, Știri externe
Germania, o țară fantastică, dar scumpă. Cât a ajuns să cheltuiască lunar o FAMILIE pentru a duce o viață decentă, în 2025

Habean Andrei muncește în Germania și locuiește cu soția sa, Angelica, și cu cei cinci copii. Pe canalul de TikTok totulpentrufamilie”, el a spus în cel mai nou video că „Germania nu mai e ce a fost”.

El și cu familia sa se gândesc să se mute în altă țară. Bărbatul câștigă 2.900 de euro lunar. Soția sa – 2.500 de euro.  Patru dintre cei cinci copii, care au sub 18 ani, primesc alocații școlare de la stat de câte 250 de euro fiecare.

În total, venitul familiei ajunge la 6400 de EURO. În alți ani, aceștia ar fi fost bani! Acum, este o sumă de subzistență.

„Vreau să vă demonstrez că nici Germania nu mai e ce a fost acum 10-15 ani. După cum știți mulți, noi suntem 7 persoane. Eu cu Angelica și cinci copii. Azi ne-au intrat salariile, le-au intrat alocațiile. Astăzi facem un calcul.

Ăsta e salariul meu. 2.900 de EURO. Ăsta e salariul meu. Salariul Angelicăi – 2.500 de EURO. Alocațiile: 1.000 de EURO.”

Bărbatul a calculat cheltuielile lunare:

„Acum, scadem!”

  • Chiria la o casă de 240 mp: 1.100 EURO chiria.
  • Curentul: 350 EURO
  • Asigurarea la mașină: 100 EURO
  • Rata la mașină: 450 EURO
  • Abonamentul la internet: 200 EURO
  • Afterschool pentru copii: 500  EURO
  • Mâncarea: 1500 EURO
  • Apa: 100 EURO
  • Țigările: 150 EURO
  • Nebelkosten (utilități): 300 EURO
  • Creditul lunar: 360 EURO
  • Motorina: 300 EURO
  • Bani de buzunar pentru copii: 200 EURO

Au mai rămas 700 de euro. Ăștia, pe lună, zboară ușor (…) Efectiv, am ajuns în Germania să muncim ca să trăim. Așa că va trebui, cât de curând, să lăsăm țara asta și să mergem într-o țară unde muncim ca să fim fericiți. Aici nu ești fericit, degeaba faci atâția bani”, a spus el cu mare amărăciune.

Reacțiile internauților au variat: unii l-au înțeles, exprimându-și nemulțumirile că în mai toate statele europene au crescut costurile de trai.

  • „E foarte greu și noi suntem șase și nici 3 zile nu ajung cu 1500 euro, plus animăluțele, e foarte greu!”
  • „Nicaieri nu mai e ce a fost, suntem in Spania si situatia este aceiasi. nu punem deoparte, dar nu ne lipseste nimic.”
  • „Noi suntem în Belgia și câștigăm aproximativ 5500 3 copiii cam 1000 îi punem deoparte !”
  • „Pai ce sa zic eu sunt in Grecia cu familia lucrăm amândoi luam undeva cu totul la 2700 de euro salarii si alocatia la 3 copiii casă cumparată fără chirie doar cheltuieli și punem ceva deoparte lunar nu mult dar… pare ca e mai bn ca acolo pai daca aveam 6400 eram boss”.

Alți internauți l-au criticat și ironizat pentru că în România se câștigă mult mai puțin, iar pentru cine are credit sau chirie, nu le rămâne niciun ban de rezervă.  De altfel, cei 700 de euro care rămân din veniturile familiei stabilite în Germania reprezintă exact salariul minim net pe economie din România.

  • „Merge rău Germania 2900€ în Ro 500€- 600€, foarte rău merge”, a spus un internaut.
  • „Măcar acolo ai ce numără și ai de unde scade, in România cu 5 copii ești terminat cu salariile de aici”

Un internaut mai indignat i-a sugerat chiar să economisească prin a renunța la fumat:

  • „Sigur îți permiți și în România casa de 240mp în chirie, mașini etc. Și 200 € pe țigări în fiecare lună, că tu ești șmecher. Îți urez succes în a găsi ceva mai bun, poate te întorci în România sigur vei câștiga la fel dacă nu mai mult!”

Sursa Foto: Envato

Autorul recomandă: Câți euro costă să trăiești o lună în Italia. Cât costă chiria și cât trebuie să plătești pentru mâncare

Citește și

VIDEO Melania Trump a negociat direct cu Vladimir PUTIN /Opt copii ucraineni au fost repatriați datorită eforturilor ei
21:57
Melania Trump a negociat direct cu Vladimir PUTIN /Opt copii ucraineni au fost repatriați datorită eforturilor ei
VIDEO Mai multe persoane ucise, cel puțin 19 date dispărute după o „explozie devastatoare” la o fabrică de MUNIȚIE în SUA
20:59
Mai multe persoane ucise, cel puțin 19 date dispărute după o „explozie devastatoare” la o fabrică de MUNIȚIE în SUA
EXTERNE 🚨 A 5-a zi de CRIZĂ politică în Franța / Macron este așteptat să numească un nou premier
20:34
🚨 A 5-a zi de CRIZĂ politică în Franța / Macron este așteptat să numească un nou premier
EXTERNE Noul sistem de intrare-ieșire al UE intră în funcțiune DUMINICĂ: „Vom ști cine intră în UE, când și unde.” Posibile congestii pe aeroporturi
19:53
Noul sistem de intrare-ieșire al UE intră în funcțiune DUMINICĂ: „Vom ști cine intră în UE, când și unde.” Posibile congestii pe aeroporturi
EXTERNE Donald Trump: „Se întâmplă lucruri foarte ciudate în China!” Președintele american amenință Beijing cu o creștere masivă a tarifelor
19:52
Donald Trump: „Se întâmplă lucruri foarte ciudate în China!” Președintele american amenință Beijing cu o creștere masivă a tarifelor
EXTERNE MACRON a încheiat discuția cu liderii forțelor politice din Franța/ Partidele de stânga nu exclud adoptarea unei noi moțiuni de cenzură
19:50
MACRON a încheiat discuția cu liderii forțelor politice din Franța/ Partidele de stânga nu exclud adoptarea unei noi moțiuni de cenzură
Mediafax
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
Digi24
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid” al lui Vladimir Putin
Cancan.ro
Ilie Bolojan a făcut anunțul de care bugetarii se temeau, cu 75 de zile înainte de Crăciun: 'Trebuie să luăm aceste măsuri'
Prosport.ro
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
Adevarul
Goana după carnea de porc pentru Crăciun a început: „Îl iau acum, să fiu sigur.” Cât costă un kilogram în viu
Mediafax
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
Click
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură: „Știm mai multe despre cum românul Cărtărescu n-a luat Nobelul, decât despre...”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Digi24
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner
Cancan.ro
Doina Teodoru și-a găsit un nou 'chef' care-i face poftele! După despărţirea de Cătălin Scărlătescu, celebra actriţă confirmă că dragostea trece prin stomac
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
observatornews.ro
"Sângera, plângea, o durea". Ultimele ore din viaţa Mădălinei, moartă la 29 de ani, după naştere
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Carambol pe Autostrada A1! Două persoane au fost rănite după ce cinci mașini și un TIR s-au ciocnit
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Descopera.ro
Sateliții lui Elon Musk CAD ca MUȘTELE! Ce se întâmplă?
Capital.ro
Tragedia a lovit lumea muzicii. S-a stins simbolul unui trupe britanice de legendă. Toți românii i-au fredonat această melodie
Evz.ro
Miliardarii își sapă buncăre de frica propriilor creații. Ce schimbări va aduce inteligența artificială
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Cristian Botgros, primele declarații despre fiica lui Igor Cuciuc, care a murit în fața lui: „Recent la balul ăsta, am fost și am dansat împreună.”
RadioImpuls
LIVE-ul în care s-a dat singură de gol! Veronica a uitat că este FILMATĂ: "E vorba de altceva aici". Concurenta din Casa Iubirii, devastatoare la adresa lui Ahmed! Ce a spus l-a făcut de rușine în fața tuturor. Toți au auzit ce NU trebuia să se audă 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Cel mai lung corn de rinocer lânos găsit vreodată, recuperat din permafrostul siberian
FINANCIAR Românii strâng cureaua după SCUMPIRILE „bolojaniste”: „Am renunțat la Netflix. Am renunțat să mai comand de la Glovo. Am redus ieșirile în oraș”
22:28
Românii strâng cureaua după SCUMPIRILE „bolojaniste”: „Am renunțat la Netflix. Am renunțat să mai comand de la Glovo. Am redus ieșirile în oraș”
ACTUALITATE After-school sau bonă? Cât trebuie să scoată din buzunar părinții pentru fiecare în parte
22:09
After-school sau bonă? Cât trebuie să scoată din buzunar părinții pentru fiecare în parte
ACTUALITATE Soțul Mădălinei rupe tăcerea. Dezvăluiri tulburătoare despre noaptea în care tânăra mamă a murit: „A fost începutul calvarului”
21:29
Soțul Mădălinei rupe tăcerea. Dezvăluiri tulburătoare despre noaptea în care tânăra mamă a murit: „A fost începutul calvarului”
VIDEO Ion Țiriac ia parte la construirea celei mai mari clinici de Psihiatrie pediatrică din țară! 16.500.000 de euro pentru România
21:25
Ion Țiriac ia parte la construirea celei mai mari clinici de Psihiatrie pediatrică din țară! 16.500.000 de euro pentru România
ACTUALITATE Un cetățean francez s-a aruncat în gol în Comarnic. Poliția a intervenit pentru recuperarea trupului neînsuflețit
21:14
Un cetățean francez s-a aruncat în gol în Comarnic. Poliția a intervenit pentru recuperarea trupului neînsuflețit
Sari la bara de unelte