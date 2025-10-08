Abonații platformei de streaming HBO Max au primit recent un mesaj prin email, fiind înștiințați cu creșterea prețului abonamentului lunar.

„La următoarea dată de facturare, la sau după 12 noiembrie 2025, prețul abonamentului HBO Max va crește. Dacă aveți un plan lunar, prețul abonamentului HBO Max se va modifica de la 49,99 lei/lună la 60,99 lei/lună.”, au anunțat reprezentanții din România ai companiei HBO Max.

Potrivit Quartz, creșterea prețului abonamentului era plănuită încă din septembrie. Directorul executiv al companiei Warner Bros Discovery a declarat că serviciile platformei de streaming erau la un nivel de „subpreț” și a anunțat creșterea costurile abonamentului.

Și abonații care și-au făcut un plan anual vor plăti mai mult: de la 499,90 lei/an la 600 lei/an.

Fanii DC nu au toate filmele disponibile pe HBO Max

Fanii supereroilor DC trebuie să știe că platforma HBO Max nu le pune la dispoziție decât câteva din producțiile DC. De exemplu, vor găsi cele mai noi titluri, precum „Superman”, filmul apărut anul acesta, însă nu vor găsi titluri mai vechi, ca „Wonder Woman” din 2017.

Iată lista completă a producțiilor DC din ultimii 50 de ani și platformele pe care trebuie să le cauți pentru a le viziona, folosind platforma de căutare JustWatch:

Superman (1978) – HBO Max

Superman (1980) – HBO Max

Swamp Thing (1982) – Amazon Prime/Plex

Superman III (1983) – HBO Max

Supergirl (1984) – indisponibil în România

Superman IV (1987) – HBO Max

The Return of Swamp Thing (1989) – indisponibil în România

Batman (1989) – indisponibil în România

Batman Returns (1992) – indisponibil în România

Batman Forever (1995) – Rakuten

Batman & Robin (1997) – Rakuten

Catwoman (2004) – indisponibil în România

Batman Begins (2005) – HBO Max / Netflix /Rakuten

Superman Returns (2006) – HBO Max

The Dark Knight (2008) – HBO Max / Netflix /Rakuten

Watchmen (2009) – Rakuten

Green Lanterns (2011) – Rakuten

The Dark Knight Rises (2012) – HBO Max/ Rakuten/ Netflix

Man of Steel (2013) – HBO Max/ Netflix / Rakuten

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) – HBO Max/ Netflix/Rakuten

Suicide Squad (2016) – Rakuten

Wonder Woman (2017) – Rakuten

Justice League (2017) – Rakuten/Netflix

Aquaman (2018) – Netflix/Rakuten/HBO Max

Shazam (2019) – Rakuten

Joker (2019) – HBO Max/ Netflix/ Rakuten

Birds of Prey (2020) – HBO Max/Netflix/Rakuten

Wonder Woman (2020) – HBO Max/Rakuten

Suicide Squad (2021) – Rakuten

Zack Snyder Cut – Justice League (2021) – HBO Max/Rakuten

The Batman (2022) – HBO Max/Rakuten

Black Adam (2022) – HBO Max/ Rakuten

Shazam! Fury of the Gods (2023) – Rakuten

The Flash (2023) – Rakuten

Blue Beetle (2023)- Rakuten/HBO Max

Aquaman and the Lost Kingdom (2023) – HBO Max/Rakuten

Joker: Folie a Deux (2024) – HBO Max/Rakuten

Superman (2025) – HBO Max/Rakuten

Cum să vizionezi filmele DC produse de Warner Bros. în România

Pentru a viziona serialul animat clasic „Justice League” din 2001, utilizatorii trebuie să-și facă abonament pe Netflix și vor putea viziona numai primul sezon. Cât despre serialul animat clasic din 2003 – „Teen Titans”, acesta nu este disponibil în România.

Prețul actual al abonamentului lunar la HBO Max este 49,99 de lei. De luna viitoare, abonamentul va fi 60,99 de lei. Numai cu abonamentul la HBO, fanii DC nu vor putea viziona decât trilogia „Dark Knight” a regizorului Christopher Nolan cu Christian Bale în rolul principal, filmele vechi și mai noi cu Superman cu Christopher Reeve și Henry Cavill, Wonder Woman din 2020, cele două filme „Aquaman” cu Jason Momoa și filmele „Batman v Superman”, respectiv ambele variante ale filmului „Justice League”, cu Ben Affleck în rolul lui Batman.

Pentru a viziona „The Flash” cu Ezra Miller, „Wonder Woman” cu Gal Gadot, „Suicide Squad” și fie nepopularul film „Green Lantern” cu Ryan Reynolds, fanii DC trebuie să plătească în plus pentru a le închiria sau a le cumpăra de pe platforma Rakuten.

Pentru închiriere, prețul este de 9,99 de lei, iar pentru cumpărare, prețul filmului pornește de la 44,90 de lei. Pentru filmele indisponibile în România, este necesară cumpărarea unui abonament la un VPN pentru a viziona producțiile pe platformele din SUA.

Am calculat cât l-ar putea costa pe un fan DC să vadă toate filmele cu supereroii săi favoriți

HBO Max este aproximativ 50 de lei. Dacă închiriezi cele patru filme indisponibile pe HBO Max de pe Rakuten la aproximativ 10 lei, ar rezulta: 90 lei în TOTAL!

De luna viitoare, după creșterea tarifului lunar al abonamentului HBO Max, un fan al supereroilor DC va trebui să plătească 100 de lei pentru a vedea toate filmele sale favorite într-un maraton de o săptămână, pe micul ecran al telefonului… sau pe televizorul 4K din sufragerie. Există posibilitatea ca producțiile DC indisponibile în acest moment pe HBO Max să revină cândva pe platformă.

În ce privește Netflix, prețurile variază: 6 euro pachetul minim 720p, 10,99 euro pachetul standard 1080p, 13,99 euro pachetul premium 4K/HDR. Abonamentul lunar la Prime este aproximativ 20 de lei.

Sursa Foto: HBO Max / Rakuten

