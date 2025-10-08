Prima pagină » Economic » HBO Max anunță SCUMPIREA abonamentului lunar. Cât va ajunge să cheltuiască un fan al supereroilor DC pentru a viziona toate filmele sale favorite

HBO Max anunță SCUMPIREA abonamentului lunar. Cât va ajunge să cheltuiască un fan al supereroilor DC pentru a viziona toate filmele sale favorite

08 oct. 2025, 23:54, Economic
HBO Max anunță SCUMPIREA abonamentului lunar. Cât va ajunge să cheltuiască un fan al supereroilor DC pentru a viziona toate filmele sale favorite

Abonații platformei de streaming HBO Max au primit recent un mesaj prin email, fiind înștiințați cu creșterea prețului abonamentului lunar. 

„La următoarea dată de facturare, la sau după 12 noiembrie 2025, prețul abonamentului HBO Max va crește. Dacă aveți un plan lunar, prețul abonamentului HBO Max se va modifica de la 49,99 lei/lună la 60,99 lei/lună.”, au anunțat reprezentanții din România ai companiei HBO Max.

Potrivit Quartz, creșterea prețului abonamentului era plănuită încă din septembrie. Directorul executiv al companiei Warner Bros Discovery a declarat că serviciile platformei de streaming erau la un nivel de „subpreț” și a anunțat creșterea costurile abonamentului.

Și abonații care și-au făcut un plan anual vor plăti mai mult: de la 499,90 lei/an la 600 lei/an.

Fanii DC nu au toate filmele disponibile pe HBO Max

Fanii supereroilor DC trebuie să știe că platforma HBO Max nu le pune la dispoziție decât câteva din producțiile DC. De exemplu, vor găsi cele mai noi titluri, precum „Superman”, filmul apărut anul acesta, însă nu vor găsi titluri mai vechi, ca „Wonder Woman” din 2017.

Iată lista completă a producțiilor DC din ultimii 50 de ani și platformele pe care trebuie să le cauți pentru a le viziona, folosind platforma de căutare JustWatch:

  • Superman (1978) – HBO Max
  • Superman (1980) – HBO Max
  • Swamp Thing (1982) – Amazon Prime/Plex
  • Superman III (1983) – HBO Max
  • Supergirl (1984) – indisponibil în România
  • Superman IV (1987) – HBO Max
  • The Return of Swamp Thing (1989) – indisponibil în România
  • Batman (1989) – indisponibil în România
  • Batman Returns (1992) – indisponibil în România
  • Batman Forever (1995) – Rakuten
  • Batman & Robin (1997) – Rakuten
  • Catwoman (2004) – indisponibil în România
  • Batman Begins (2005) – HBO Max / Netflix /Rakuten
  • Superman Returns (2006) – HBO Max
  • The Dark Knight (2008) – HBO Max / Netflix /Rakuten
  • Watchmen (2009) – Rakuten
  • Green Lanterns (2011) – Rakuten
  • The Dark Knight Rises (2012) – HBO Max/ Rakuten/ Netflix
  • Man of Steel (2013) – HBO Max/ Netflix / Rakuten
  • Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) – HBO Max/ Netflix/Rakuten
  • Suicide Squad (2016) – Rakuten
  • Wonder Woman (2017) – Rakuten
  • Justice League (2017) – Rakuten/Netflix
  • Aquaman (2018) – Netflix/Rakuten/HBO Max
  • Shazam (2019) – Rakuten
  • Joker (2019) – HBO Max/ Netflix/ Rakuten
  • Birds of Prey (2020) – HBO Max/Netflix/Rakuten
  • Wonder Woman (2020) – HBO Max/Rakuten
  • Suicide Squad (2021) – Rakuten
  • Zack Snyder Cut – Justice  League (2021) –  HBO Max/Rakuten
  • The Batman (2022) – HBO Max/Rakuten
  • Black Adam (2022) – HBO Max/ Rakuten
  • Shazam! Fury  of the Gods (2023) – Rakuten
  • The Flash (2023) – Rakuten
  • Blue Beetle (2023)- Rakuten/HBO Max
  • Aquaman and the Lost Kingdom (2023) – HBO Max/Rakuten
  • Joker: Folie a Deux (2024) – HBO Max/Rakuten
  • Superman (2025) – HBO Max/Rakuten

Cum să vizionezi filmele DC produse de Warner Bros. în România

Pentru a viziona serialul animat clasic „Justice League” din 2001, utilizatorii trebuie să-și facă abonament pe Netflix și vor putea viziona numai primul sezon. Cât despre serialul animat clasic din 2003 – „Teen Titans”, acesta nu este disponibil în România.

Prețul actual al abonamentului lunar la HBO Max este 49,99 de lei. De luna viitoare, abonamentul va fi 60,99 de lei. Numai cu abonamentul la HBO, fanii DC nu vor putea viziona decât trilogia „Dark Knight” a regizorului Christopher Nolan cu Christian Bale în rolul principal, filmele  vechi și mai noi cu Superman cu Christopher Reeve și Henry Cavill, Wonder Woman din 2020, cele două filme „Aquaman” cu Jason Momoa  și filmele „Batman v Superman”, respectiv ambele variante ale filmului „Justice League”, cu Ben Affleck în rolul lui Batman.

Pentru a viziona „The Flash” cu Ezra Miller, „Wonder Woman” cu Gal Gadot, „Suicide Squad”  și fie nepopularul film „Green Lantern” cu Ryan Reynolds, fanii DC trebuie să plătească în plus pentru a le închiria sau a le cumpăra de pe platforma Rakuten.

Pentru închiriere, prețul este de 9,99 de lei, iar pentru cumpărare, prețul filmului pornește de la 44,90 de lei.  Pentru filmele indisponibile în România, este necesară cumpărarea unui abonament la un VPN pentru a viziona producțiile pe platformele din SUA.

Am calculat cât l-ar putea costa pe un fan DC să vadă toate filmele cu supereroii săi favoriți

HBO Max este aproximativ 50 de lei. Dacă închiriezi cele patru filme indisponibile pe HBO Max de pe Rakuten la aproximativ 10 lei, ar rezulta:  90 lei în TOTAL!  

De luna viitoare, după creșterea tarifului lunar al abonamentului HBO Max, un fan al supereroilor DC va trebui să plătească 100 de lei pentru a vedea toate filmele sale favorite într-un maraton de o săptămână, pe micul ecran al telefonului… sau pe televizorul 4K din sufragerie. Există posibilitatea ca producțiile DC indisponibile în acest moment pe HBO Max să revină cândva pe platformă.

În ce privește Netflix, prețurile variază: 6 euro pachetul minim 720p, 10,99 euro pachetul standard 1080p, 13,99 euro pachetul premium 4K/HDR. Abonamentul lunar la Prime este aproximativ 20 de lei.

Sursa Foto: HBO Max / Rakuten

Autorul recomandă: HBO Max revine pe micile ecrane. Warner Bros Discovery renunţă la „Max” și pariază din nou pe brandul premium care a scris istorie în lumea filmelor

Citește și

VIDEO Germania se îndreaptă spre CREȘTERE economică solidă /Relansarea, stimulată de investițiile în apărare și infrastructură
19:24
Germania se îndreaptă spre CREȘTERE economică solidă /Relansarea, stimulată de investițiile în apărare și infrastructură
VIDEO Ursula von der Leyen, cu ochii pe ROMÂNIA. Șefa UE înăsprește tonul în scandalul dronelor: „Se întâmplă ceva periculos”
17:22
Ursula von der Leyen, cu ochii pe ROMÂNIA. Șefa UE înăsprește tonul în scandalul dronelor: „Se întâmplă ceva periculos”
ACTUALITATE Comisia Europeană lansează proceduri de sancționare a ROMÂNIEI /Bruxellesul cere protejarea albinelor și îmbunătățirea infrastructurii rutiere
15:39
Comisia Europeană lansează proceduri de sancționare a ROMÂNIEI /Bruxellesul cere protejarea albinelor și îmbunătățirea infrastructurii rutiere
GUVERN Ilie Bolojan mai bifează o finanțare europeană. O primă tranșă de 500 de milioane de euro de la BEI pentru autostrada Sibiu–Pitești
12:08
Ilie Bolojan mai bifează o finanțare europeană. O primă tranșă de 500 de milioane de euro de la BEI pentru autostrada Sibiu–Pitești
EXTERNE Haosul comercial instaurat pe plan mondial de Trump creează noi OPORTUNITĂȚI pentru fermierii africani
09:59
Haosul comercial instaurat pe plan mondial de Trump creează noi OPORTUNITĂȚI pentru fermierii africani
ANALIZĂ Frankfurter Allgemeine Zeitung: Starea deplorabilă a FRANȚEI nu se va îmbunătăți prin amânarea reformelor /Macron este în impas
06:00
Frankfurter Allgemeine Zeitung: Starea deplorabilă a FRANȚEI nu se va îmbunătăți prin amânarea reformelor /Macron este în impas
Mediafax
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
Digi24
Supermarketurile ar putea fi obligate să reducă numărul de produse proprii puse în vânzare. Ce prevede un proiect de lege depus de AUR
Cancan.ro
BREAKING | A murit Marius Keseri de la Direcția 5
Prosport.ro
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
Adevarul
Avertisment dur de la Ministerul Sănătății: „Dezinformarea medicală e malpraxis. Colegiul Medicilor trebuie să aplice legea”
Mediafax
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
Click
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Poliția a rezolvat, în sfârșit, misterul unei femei găsite moarte în casă în 1973. Apoi, după câteva zile, ceva bizar s-a întâmplat
Digi24
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
Cancan.ro
Scene de coșmar în casa Oanei Mizil! Marian Vanghelie și-a terorizat fetița și fosta iubită! 'Sparg poarta, intru peste voi! Sunt cu mai mulți băieți
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Calcul pe un credit de 400.000 de lei: când este bine să faci rambursarea parţială
StirileKanalD
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
KanalD
Doi tineri au murit în județul Mureș, după ce au intrat cu motocicleta în două autoturisme. Cum s-a produs teribilul accident
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
O misiune din anii ’70 tocmai a rezolvat MISTERUL planetei Venus
Capital.ro
Regulă pentru românii care stau la casă sau la bloc. La câte grade trebuie să setezi centrala în sezonul rece
Evz.ro
Fața nevăzută a României care dispare. Locul de vis pe care oamenii îl părăsesc în tăcere
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cum se înțeleg acum Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros? Problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiul lor i-au apropiat după aproape 12 ani. Declarațiile îndrăgitei interprete: „Nu mă mai gândesc la ce a fost în trecut”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
O nouă structură moleculară a câștigat Premiul Nobel pentru Chimie
ACTUALITATE Omagiul adus de trupa Direcția 5 lui Marius Keseri. Gestul făcut de membrii formației
23:30
Omagiul adus de trupa Direcția 5 lui Marius Keseri. Gestul făcut de membrii formației
ACTUALITATE Liviu Dragnea: „Președintele României se comportă ca un ONG-ist”
23:30
Liviu Dragnea: „Președintele României se comportă ca un ONG-ist”
ACTUALITATE De ce a fost activat codul roșu de vreme severă în București. Explicațiile șefei ANM, Elena Mateescu: „Prognoza nu este la punct fix”
23:09
De ce a fost activat codul roșu de vreme severă în București. Explicațiile șefei ANM, Elena Mateescu: „Prognoza nu este la punct fix”
ACTUALITATE Liviu Dragnea: „Fie că e vorba de pandemie, de război, de ruși, de Putin sau acum de cod roșu, trebuie să ne fie FRICĂ de ceva mereu”
23:00
Liviu Dragnea: „Fie că e vorba de pandemie, de război, de ruși, de Putin sau acum de cod roșu, trebuie să ne fie FRICĂ de ceva mereu”
HOROSCOP Zodiile pentru care se încheie o perioadă neagră. Vor avea zile cu mult noroc începând de joi, 9 octombrie
22:48
Zodiile pentru care se încheie o perioadă neagră. Vor avea zile cu mult noroc începând de joi, 9 octombrie
EXTERNE Turiștii la Roma, asaltați de vânzătorii de BRĂȚĂRI: „Vin la tine, te complimentează, zic că îți dau cadou brățara, dar ulterior îți cer bacșiș”
22:44
Turiștii la Roma, asaltați de vânzătorii de BRĂȚĂRI: „Vin la tine, te complimentează, zic că îți dau cadou brățara, dar ulterior îți cer bacșiș”