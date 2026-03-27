Lucrările mecanice din cadrul reviziei planificate a celor două rafinării operate de Rompetrol Rafinare, Petromidia Năvodari și Vega Ploiești, au fost finalizate cu succes, au anunțat vineri oficialii companiei, conform Mediafax. În acest moment funcționează doar rafinăria Petrobrazi, operată de OMV Petrom, în timp ce Petrotel, a rușilor de la Lukoil, este închisă în contextul sancțiunilor internaționale în vigoare.

Rafinăria Petromidia Năvodari, cea mai mare din țară, și Vega Poliești, vor reveni la capacitatea optimă în următoarele zile, a anunțat compania Rompetrol Rafinare. Aceștia mai spus că procesul este foarte important și va fi realizat etapizat cu respectarea tuturor normelor de siguranță și securitate în muncă. Astfel, odată cu această acestă redeschidere, numărul rafinăriilor în funcțiune în România va ajunge la trei din cele patru existente.

Petromidia și Vega au trecut cu succes de revizie

Compania spune că revizia celor două rafinării a presupus un număr total de peste 700 de lucrări specifice de mentenanță, schimbarea de catalizatori în șase instalații principale, verificări la aproximativ 900 de echipamente, dar și inspecții și testări pentru aproape 1.200 de conducte.

„Un alt obiectiv realizat cu succes în cadrul reviziei a fost recertificarea și prelungirea autorizațiilor de funcționare din partea autorităților competente – ISCIR și CNCIR. Apreciem suportul constant al autorităților, care au facilitat finalizarea lucrărilor în termenul estimat de companie”, au transmis oficialii companiei.

Lucrările au fost executate cu sprijinul a peste 2.500 de oameni – specialiști din cadrul companiei, ai contractorului general (Rominserv) și ai celor 45 de companii implicate, cu vastă experiență în domeniu.

„Astfel, rafinăriile operate de Rompetrol Rafinare își vor relua, în cel mai scurt timp, eforturile de aprovizionare cu produse petroliere, prin care vor contribui la stabilizarea pieței naționale, într-un context dificil, atât pentru producători, cât și pentru consumatori”, au transmis oficialii.

RECOMANDAREA AUTORULUI: