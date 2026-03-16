România a rămas cu o singură rafinărie funcțională din trei, în plină criză de carburanți, generată de conflictul din Orientul Mijlociu. Este vorba de rafinăria Petrobrazi, care va avea o producție mai scăzută, în următoarea perioadă, din cauza unor lucrări de mentenanță.

Odată cu oprirea rafinăriei Petrotel Lukoil din Ploiești, anul trecut, și cu intrarea în revizie a Petromidia Ploiești, producția internă de petrol a României depinde, în prezent, doar de rafinăria Petrobrazi, transmite Observatorul prahovean.

Chiar și producția de carburanți, de la singura rafinărie funcțională din țara noastră, se va diminua simțitor în următoarele două săptămâni, din cauza lucrărilor de mentenanță.

Potrivit reprezentanților OMV Petrom, una dintre instalațiile rafinăriei Petrobrazi va fi oprită.

„Pentru o perioadă de circa două săptămâni, una dintre instalațiile din cadrul rafinăriei Petrobrazi va fi oprită pentru mentenanță planificată. Această intervenție este necesară pentru a asigura funcționarea instalațiilor în condiții de siguranță”.

Cu toate acestea, compania a evitat să spună în ce măsură va fi afectată producția de carburanți.

„Rata de utilizare a rafinăriei se va menține la un nivel ridicat, de peste 90% în primul trimestru, iar pentru întreg anul estimăm o rată de utilizare de peste 95%”.

OMV Petrom a asigurat consumatorii că au fost luate toate măsurile necesare pentru a asigura continuitatea aprovizionării.

Petrotel – Lukoil, închisă în contextul sancțiunilor SUA

Rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești, una dintre cele mai mari din România, a fost oprită de la jumătatea lunii octombrie până la finalul lui noiembrie 2025 pentru revizie tehnică. Ulterior, din cauza sancțiunilor SUA, rafinăria a rămas oprită.

Potrivit Ministerului Energiei, oprirea Petrotel a redus capacitatea de producție a pieței produselor petroliere cu aproximativ 21%, iar diferența a fost compensată prin importuri realizate de ceilalți operatori.

Bogdan Ivan a precizat la 11 martie că a solicitat în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) reluarea activității rafinăriei Petrotel a grupului Lukoil.

„Vreau să vorbesc despre ceea ce am propus acolo (în CSAT – n.r.), care ține de resortul Ministerului Energiei, anume să repornim rafinăria Petrotel, care asigură 21% din capacitatea de rafinare a țițeiului din țara noastră. Deja am vorbit cu cei din America. Am pregătit documentele oficiale și urmează să primim o derogare prin care vom putea să repornim această rafinărie. Automat asigurăm și mai multă lichiditate în piață”, a declarat ministrul energiei.

Rafinăria Petromidia, producătoarea a 40% din totalul de țiței la nivel național, a fost închisă

Rompetrol a oprit și rafinăria Petromidia la sfârșitul lunii februarie pentru revizii. Rafinăria ar urma să-și reia activitatea în termen de 20 de zile de la începerea lucrărilor de mentenanță. Petromidia are o capacitate totală de procesare de 5 milioane de tone de țiței, adică 40% din totalul la nivel național, și asigură o treime din consumul intern de carburanți.

„Vă reamintim că, în prezent, activitățile de producție din rafinăria Petromidia sunt sistate pentru desfășurarea lucrărilor de revizie programată, acestea fiind în curs, conform graficului agreat. Lucrările sunt absolut necesare pentru funcționarea optimă și în deplină siguranță a celei mai mari rafinării din țară. Oprirea este realizată în baza unui calendar clar, cu revizii generale programate la un interval de 4 ani și opriri tehnologice efectuate la un interval de 2 ani, pentru lucrări intermediare”, au confirmat reprezentanții Petromidia pentru sursa citată.

FOTO: Profimedia

