Se vinde combinatul Sidex Galați, perla industriei lui Ceaușescu. Prețul este un chilipir și investitorii internaționali se înghesuie

29 ian. 2026, 14:02, Economic
Combinatul siderurgic Liberty Galaţi Foto: Facebook

Viitorul celui mai mare combinat siderurgic din România, perla industriei lui Nicolae Ceaușescu, a fost decis astăzi. Activele combinatului Sidex Galați vor fi scoase la vânzare pentru 690 mil. euro într-o licitație internațională care va avea loc pe 12 martie, după ce planul de restructurare a fost aprobat de comitetul interministerial.

Până acum, 13 investitori străini din Irak, China și Turcia și-au exprimat interesul pentru preluarea activelor. Printre cei interesați de preluarea activelor combinatului de la Galați se numără Galiawa Group, unul dintre cele mai mari conglomerate din Irak, gigantul din metalurgie DeLong Steel China, unul dintre cei mai mari producători de oțel din lume cu o producție anuală de 27,9 milioane de tone și venituri de 33 mld. dolari, dar și compania din industria siderurgică KMC Turcia.

„Vom organiza licitaţia internaţională pe 12 martie. Regulamentul de vânzare şi caietul de sarcini vor fi finalizate până luni. Garanţia de participare va fi de 7%”, a transmis Remus Borza, preşedintele Euro Insol, administratorul concordatar al Liberty Galaţi, alături de CITR.

Interesul investitorilor vine într-un moment critic pentru gigantul cu afaceri de 2,1 mld. lei. Combinatul siderurgic a dispus trimiterea în șomaj a aproximativ 3.300 de angajați, iar o parte din personalul TESA a fost restructurat. În prezent, Liberty Galați mai are aproximativ 200 de angajați, dar situația este una tensionată deoarece salariile nu au mai fost plătite de două luni și jumătate.

Ca să evite falimentul, Guvernul a constituit în septembrie 2024 un comitet interministerial, creat special pentru a proteja interesele statului la Liberty Galați și Liberty Tubular Products. Statul român, prin ANAF și EximBank au transmis că sunt dispuse să accepte noul plan de reorganizare, dar doar dacă administratorii judiciari sunt de acord cu modificările propuse. Statul vrea să își recupereze banii, ANAF are de recuperat 150 mil. euro, iar EximBank 300 mil. euro.

