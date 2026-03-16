Mirel Rădoi a debutat neconvingător la FCSB, 0-0 cu Metaloglobus

FCSB a remizat cu Metaloglobus, 0-0, în prima etapă a play-out-ului Superligii, la debutul lui Mirel Rădoi ca antrenor al echipei roș-albastre.

FCSB a avut multe ocazii, dar nu a putut înscrie cu ultima clasată și e pe locul doi în play-out, 24 de puncte, după UTA, 25 de puncte. Metaloglobus e pe locul zece, 7 puncte.

Au jucat echipele:

FCSB: M. Popa – V. Creţu, Andre Duarte, Graovac (Mihai Popescu 77), Radunovic – Olaru (Oct. Popescu 63), Chiricheş (Baba Alhassan 29), Cisotti (Joao Paulo 76) – Fl. Tănase – Miculescu, Bîrligea (Mamadou Thiam 76). ANTRENOR: Mirel Rǎdoi

METALOGLOBUS: Gavrilaş – Ţîrlea, A. Camara, Pasagic, A. Sava – Bruno Carvalho, Sabater – Abbey (Al. Gheorghe 82), Purece (Zakir 60), Ghimfuş (Al. Irimia 60) – Daniel Popa (Huiban 60). ANTRENOR: Florin Bratu

„Trebuie să înțelegem că în momentele de presiune nu doar rezultatul contează, ci și exprimarea în teren. Pentru adversar e o motivație în plus. Toată lumea avea așteptări de la această partidă. Sunt lucruri pe care le putem îmbunătăți. Sperăm ca la următoarea partidă să fie o victorie. Semnalul de alarmă au fost partidele pierdute înainte de play-out. Am discutat cu băieții. În competiția asta fiecare minut contează. Ei erau obișnuiți cu altă competiție. Suferim la atacul pozițional. Sperăm să schimbăm lucrurile.

Nu pot să spun că s-au schimbat mult planurile, am rămas la fel după schimbarea lui Chiricheș. Nu a fost un impediment că a intrat Baba Alhassan. (n.r. despre schimbarea lui Darius Olaru) Se sufocase și era nevoie de o schimbare.

Au nevoie de timp de adaptare. Exercițiile și cerințele sunt diferite. Nu pot să vă dau un timp, nu sunt magician. Sperăm ca ceea ce facem să rămână în bagajul lor. Pentru noi, presiunea rezultatului e de ajuns. Acum trebuie să înțeleagă că mai avem de îmbunătățit lucruri. E posibil ca adversarii să aglomereze zonele din apropierea porții.

S-a văzut că am suferit pe atacul pozițional. Ne-am și încăpățânat să intrăm cu mingea în poartă. Pe final de joc ne-am pierdut și răbdarea, dar cumva e de înțeles. În aceste zile, antrenamentele au fost mai intense”, a declarat Mirel Rădoi, la Digi Sport.