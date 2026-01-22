Prima pagină » Știri politice » Soarta combinatului Sidex Galați, la mâna guvernului. Ce au discutat miniștrii cu reprezentanții fabricii, care e cu un picior în groapă

Soarta combinatului Sidex Galați, la mâna guvernului. Ce au discutat miniștrii cu reprezentanții fabricii, care e cu un picior în groapă

22 ian. 2026, 16:42, Știri politice
Soarta combinatului Sidex Galați, la mâna guvernului. Ce au discutat miniștrii cu reprezentanții fabricii, care e cu un picior în groapă

Viitorul combinatului siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, atârnă de un fir de ață și depinde, mai mult ca oricând, de deciziile luate de Executiv. Luni, la Palatul Victoria, miniștrii și șefii instituțiilor statului s-au așezat la masă cu reprezentanții fabricii pentru a discuta modificarea planului de reorganizare al Liberty Galați, aflat într-o situație financiară extrem de dificilă.

Ce plan are Bolojan pentru Sidex Galați

Întâlnirea a avut loc în cadrul Comitetului interministerial creat special pentru a proteja interesele statului la Liberty Galați și Liberty Tubular Products. La discuții a participat și premierul Ilie Bolojan.

Pe scurt, statul, prin ANAF și Exim Banca Românească, spune că este dispus să accepte noul plan de reorganizare, dar doar dacă administratorii judiciari sunt de acord cu modificările propuse. Statul vrea să își recupereze, măcar parțial, banii și să limiteze pierderile.

Negocierile trebuie încheiate până pe 26 ianuarie 2026, cu posibilitatea de prelungire cu încă 30 de zile. Dacă se ajunge la un acord, următorul pas va fi unul și mai dificil: scoaterea la vânzare a activelor combinatului, printr-o licitație internațională. Procesul ar urma să dureze aproximativ șase luni, iar prețurile și condițiile vor fi stabilite prin planul de restructurare.

„Aprobarea în variantă agreată a Planului de reorganizare va face posibilă următoarea etapă, respectiv organizarea procedurii de licitație internațională pentru vânzarea activelor combinatului siderurgic, în condițiile și la prețul agreate prin Planul de restructurare, într-o perioadă estimată de șase luni”, se arată în comunicatul Guvernului.

Între timp, autoritățile caută soluții de avarie pentru a menține combinatul în viață. Trebuie bani pentru plata unei părți din salarii, pentru utilitățile strict necesare și pentru pază, astfel încât instalațiile să nu fie abandonate complet.

Comitetul interministerial, coordonat de vicepremierul Marian Neacșu, îi include și pe Tánczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, secretarul general al Guvernului, dar și reprezentanți ai ANAF, EximBank și ai altor instituții-cheie.

Acest comitet a fost înființat în septembrie 2025, tocmai din cauza problemelor financiare ale Liberty Galați. La patru luni distanță, situația rămâne critică, iar salvarea combinatului depinde de negocierile care se poartă acum la nivel înalt.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Statul, strâns cu ușa în dosarul preluării Liberty Galați. CONDIȚIA pusă de Dorinel Umbrărescu, „regele asfaltului”, pentru a salva combinatul

Dezastru la Liberty Galaţi. Sidex a trimis în șomaj peste 3.000 de angajați. Combinatul, perla industriei României, distrus. Mai poate fi salvat? Remus Borza: E nevoie de 300 de milioane euro să repornim activitatea. La mijloc sunt 5.000 de familii din Galați

Recomandarea video

Citește și

„Lovitură diplomatică” la Davos. Oana Țoiu a vorbit într-un panel unde erau reprezentanți ai Rusiei, Belarusului și Republicii Moldova
18:04
„Lovitură diplomatică” la Davos. Oana Țoiu a vorbit într-un panel unde erau reprezentanți ai Rusiei, Belarusului și Republicii Moldova
CONTROVERSĂ Prezență surpriză la Davos. Alături de Trump, Macron sau Ursula, a participat „protestatarul în chiloți”. Bădiță apare împreună cu oficiali români
17:29
Prezență surpriză la Davos. Alături de Trump, Macron sau Ursula, a participat „protestatarul în chiloți”. Bădiță apare împreună cu oficiali români
EXCLUSIV Lipsa relațiilor informale ale lui Nicușor Dan cu liderii lumii se răsfrânge asupra României. Cristian Diaconescu: „Contează ce contacte ai în agenda telefonului”
17:08
Lipsa relațiilor informale ale lui Nicușor Dan cu liderii lumii se răsfrânge asupra României. Cristian Diaconescu: „Contează ce contacte ai în agenda telefonului”
FLASH NEWS Prefectul unui județ din România a tăiat subvențiile pentru sute de persoane cu handicap. Economia la buget ar fi de peste 9 milioane de lei
15:41
Prefectul unui județ din România a tăiat subvențiile pentru sute de persoane cu handicap. Economia la buget ar fi de peste 9 milioane de lei
ULTIMA ORĂ MAE prezintă garnitura de oficiali români care participă la Davos. Numele surpriză de pe listă
14:16
MAE prezintă garnitura de oficiali români care participă la Davos. Numele surpriză de pe listă
FLASH NEWS USR îl atacă pe George Simion: „Așa arată un trădător de țară!”
14:11
USR îl atacă pe George Simion: „Așa arată un trădător de țară!”
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Cancan.ro
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor + ultimele imagini cu adolescentul, în viață
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Cancan.ro
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Ce se întâmplă doctore
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o nouă frontieră în fizica cuantică
SPORT Cine sunt cei 29 de ROMÂNI care vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026
18:54
Cine sunt cei 29 de ROMÂNI care vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026
LOTO Numerele extrase la tragerile loto de joi, 22 ianuarie 2026. Report de peste 9,50 milioane de euro, la Joker – categoria I
18:50
Numerele extrase la tragerile loto de joi, 22 ianuarie 2026. Report de peste 9,50 milioane de euro, la Joker – categoria I
CONTROVERSĂ Războiul premierilor. Orban intră în scenă: „Nerușinarea lui Ciolacu depășește orice limită / În loc să tacă mâlc, îndrăznește, cu un tupeu incredibil, să îl atace pe Ilie Bolojan”
18:49
Războiul premierilor. Orban intră în scenă: „Nerușinarea lui Ciolacu depășește orice limită / În loc să tacă mâlc, îndrăznește, cu un tupeu incredibil, să îl atace pe Ilie Bolojan”
ULTIMA ORĂ Franța intră în jocul petrolierelor confiscate. Emmanuel Macron anunță că Marina Franceză a confiscat un vas din „flota fantomă” a Rusiei
18:22
Franța intră în jocul petrolierelor confiscate. Emmanuel Macron anunță că Marina Franceză a confiscat un vas din „flota fantomă” a Rusiei
UTILE Când se pun avariile, conform Codului Rutier 2026. Responsabilitate în trafic, sau abuz în stația de autobuz
18:21
Când se pun avariile, conform Codului Rutier 2026. Responsabilitate în trafic, sau abuz în stația de autobuz
FLASH NEWS CNAIR cere constructorilor Magistralei 6 de metrou să semnalizeze mai bine lucrările de pe DN1, după accidentele care au avut loc în zona șantierului
18:09
CNAIR cere constructorilor Magistralei 6 de metrou să semnalizeze mai bine lucrările de pe DN1, după accidentele care au avut loc în zona șantierului

Cele mai noi

Trimite acest link pe