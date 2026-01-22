Soarta combinatului Sidex Galați, la mâna guvernului. Ce au discutat miniștrii cu reprezentanții fabricii, care e cu un picior în groapă

Viitorul combinatului siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, atârnă de un fir de ață și depinde, mai mult ca oricând, de deciziile luate de Executiv. Luni, la Palatul Victoria, miniștrii și șefii instituțiilor statului s-au așezat la masă cu reprezentanții fabricii pentru a discuta modificarea planului de reorganizare al Liberty Galați, aflat într-o situație financiară extrem de dificilă.

Ce plan are Bolojan pentru Sidex Galați

Întâlnirea a avut loc în cadrul Comitetului interministerial creat special pentru a proteja interesele statului la Liberty Galați și Liberty Tubular Products. La discuții a participat și premierul Ilie Bolojan.

Pe scurt, statul, prin ANAF și Exim Banca Românească, spune că este dispus să accepte noul plan de reorganizare, dar doar dacă administratorii judiciari sunt de acord cu modificările propuse. Statul vrea să își recupereze, măcar parțial, banii și să limiteze pierderile.

Negocierile trebuie încheiate până pe 26 ianuarie 2026, cu posibilitatea de prelungire cu încă 30 de zile. Dacă se ajunge la un acord, următorul pas va fi unul și mai dificil: scoaterea la vânzare a activelor combinatului, printr-o licitație internațională. Procesul ar urma să dureze aproximativ șase luni, iar prețurile și condițiile vor fi stabilite prin planul de restructurare.

„Aprobarea în variantă agreată a Planului de reorganizare va face posibilă următoarea etapă, respectiv organizarea procedurii de licitație internațională pentru vânzarea activelor combinatului siderurgic, în condițiile și la prețul agreate prin Planul de restructurare, într-o perioadă estimată de șase luni”, se arată în comunicatul Guvernului.

Între timp, autoritățile caută soluții de avarie pentru a menține combinatul în viață. Trebuie bani pentru plata unei părți din salarii, pentru utilitățile strict necesare și pentru pază, astfel încât instalațiile să nu fie abandonate complet.

Comitetul interministerial, coordonat de vicepremierul Marian Neacșu, îi include și pe Tánczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, secretarul general al Guvernului, dar și reprezentanți ai ANAF, EximBank și ai altor instituții-cheie.

Acest comitet a fost înființat în septembrie 2025, tocmai din cauza problemelor financiare ale Liberty Galați. La patru luni distanță, situația rămâne critică, iar salvarea combinatului depinde de negocierile care se poartă acum la nivel înalt.

