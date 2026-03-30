Soluțiile AUR pentru reducerea prețurilor la carburanți: Scăderea cotei de TVA la 15%

În cadrul unei conferințe de presă de luni, 30 martie, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a prezenat soluțiile pentru reducerea prețurilor la carburanți. Economistul spune că România se confruntă deja cu o criză a prețurilor la energie, a tot ceea ce înseamnă mase plastice, îngrășăminte și aluminiu.

Economistul AUR susține că deciziile Guvernului Bolojan vor avea efecte catastrofale asupra pieței carbunranților, deși creșterea veniturilor statului va fi cuprinsă între 3 și 6%. De asemenea, Petrișor Peiu spune că economia suferă deja și susține că ne îndreptăm „într-o zonă de criză fără precedent”.

„Aș vrea să ne uităm la situația piețelor de energie din ziua de ieri, astăzi avem prețuri mai ridicate. Vor avea efecte minore deciziile Guvernului pe piața carburanților. Efectele vor fi catastrofale, chiar dacă va fi o creștere a veniturilor statului între 3 și 6%. Economia va avea foarte mult de suferit. Este clar că intrăm într-o zonă de criză fără precedent”, a spus economistul AUR. 

Ce soluții are Petrișor Peiu pentru reducerea prețurilor la carburanți

Principala soluție propusă de Petrișor Peiu este introducerea unui sistem de calcul diferit al cotei de TVA. Conform acestuia, venitul statului provenit din TVA nu ar suferi modificări, dar în loc de cota actuală de 21%, AUR propune o cotă de 15%. De asemenea, economistul spune că această cotă ar trebui să fie actualizată în funcție de prețul la pompă al carburanților. În acest sens, Peiu spune că dacă prețul carburantului ajunge la 13, respecitv 15lei/litru, TVA-ul ar trebui să fie 12%, respectiv 11%.

„Propunem un sistem dinamic de calcul al cotei de TVA. Astfel încât, plecând de la ideea că, atunci când prețul produsului era 7,5 lei/litru, TVA-ul încasat de stat era 1,3. Deci plec de la ideea că nu trebuie afectat venitul statului provenit din TVA și menținem, în cuantum nominal, acest venit. Și atunci, la prețul de 10,5 lei/litru, în loc să am o cotă de TVA de 21%, cu o încasare de 1,82 lei, noi propunem să avem o cotă de TVA de 15%, rămânând aceeași încasare de 1,3 lei pentru bugetul statului, dar diminuând sensibil costul la pompă.

Pe același raționament de alocare dinamică, la prețul de 13 lei/litru, care se va atinge probabil săptămâna viitoare, cota de TVA ar fi de 12%, iar la 15 lei/litru, o cotă de TVA de 11%”, a subliniat acesta. 

De asemenea, economistul AUR a subliniat că singura soluție de a opri creșterea inflației, este stoparea prețului carburanților prin scăderea cotei de TVA aplicabile.

„La măsurile pe care le-a decis Guvernul astăzi, principala motivație, principala rațiune a crizei economice, care este în desfășuare, este inflația. Singura formulă de a opri creșterea inflației și de a putea să menținem economia într-un palier de stagnare, dacă nu de creștere, este să stopăm prețul carburanților, să reducem creșterea prețului carburanților prin scăderea cotei de TVA aplicabile, pe măsură ce crește cotația internațională, pentru că vor crește cotațiile spre 150 de dolari pe tonă, ceea ce înseamnă recesiune globală”, a mai spus Petrișor Peiu. 

