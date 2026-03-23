Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, avertizează că războiul din Iran se suprapune cu situația „catastrofală” a economiei Românești, compusă din recesiune, cea mai mare rată a inflației din UE și creșterea accelerată a ratei șomajului. Acesta susține că o posibilă criză energetică la nivel global va reaprinde inflația României și va duce la o adâncire a crizei economice.

Liderul senatorilor AUR subliniază că războiul dintre SUA-Israel și Iran va duce pe termen lung la o criză energetică. Oficialul susține că lanțurile de aprovizionare și capacitățile de rafinare a petrolului nu vor putea fi refăcute imediat, ci vor necesita o perioadă cuprinsă între 3 și 5 ani.

„Acest război se suprapune peste o situație catastrofală a economiei noastre, compusă din recesiune, cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană și creșterea accelerată a ratei șomajului, vorbim de 6.3% în luna ianuarie. Deci, războiul aduce nou o criză energetică la nivel global, cauzată de perturbarea pe termen lung a lanțurilor de aprovizionare, dar și distrugerea unor capacități importante. Capacitățile distruse și lanțurile de aprovizionare nu vor putea fi refăcute a 2-a zi după ce încetează conflictul militar și va dura o perioadă de 3-5 ani până vom ajunge la refacerea situației”.

Conform lui Petrișor Peiu, prețurile la țiței și gaze naturale nu vor reveni la situația de dinainte de începerea conflictului și susține că România va fi afectată în acest an de o inflație formată din 2 cifre și de recesiune. În acest sens, economistul AUR a subliniat că 2026 va fi un an de recesiune pentru România și a transmis că țara are nevoie de întreaga capacitate de rafinare a petrolului.

„Noi estimăm că este extrem de improbabil ca în cursul acestui an, prețurile la țiței și la gaze naturale să revină la situația de dinainte de 28 februarie. Consecința pentru economia României va fi: reaprinderea infaltiei, vom vedea inflatie cu 2 digiți și o adâncire a crizei economice, a recesiunii. Cel mai probabil, acest an va fi unul de recesiune, pe fondul unei inflații cu 2 cifre. În acest context, si văzânad măsurile insuficiente anunțate de Guvern în această dimineață, noi anunțăm că România are nevoie de întreaga capacitate de rafinare, avem nevoie de o soluționare a Azomureș, un combinat care produce jumătate din îngrășămintele necesare României, care este închis de aproximativ 2 ani.”

