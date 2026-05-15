Radu Miruță: ”România începe să se așeze acolo unde îi este locul: pe harta marilor decizii și investiții din domeniul apărării”

Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Radu Miruță a transmis că România trebuie să devină un producător de securitate. Ministrul Apărării a punctat că țara noastră începe să ocupe un loc important pe harta investițiilor de apărare, în urma expoziției Black Sea Defense, Aerospace and Security.

”Prezența președintelui României, Nicușor Dan, transmite un mesaj puternic: modernizarea și înzestrarea Armatei Române”

Ministrul Apărării i-a felicitat pe organizatorii BSDA pentru cea de a 10-a ediție, care a ajutat România să ”se așeze acolo unde îi este locul”.

„În ultimele trei zile, la BSDA – Black Sea Defense, Aerospace and Security, s-a văzut clar că România începe să se așeze acolo unde îi este locul: pe harta marilor decizii și investiții din domeniul apărării. Îi felicit sincer pe organizatorii BSDA pentru această a 10-a ediție, o ediție care a adus de două ori mai multe companii, o logistică impresionantă și condiții excelente pentru toți participanții. Este o confirmare că interesul pentru România crește”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de ministrul Apărării.

Miruță a transmis că investițiile în apărare devin o prioritate națională, acest lucru fiind demonstrat chiar prin prezența președintelui Nicușor Dan la expoziție. În finalul mesajului său, ministrul a menționat că România nu mai poate fi ”doar un consumator de securitate”.

„A contat, sunt sigur, și faptul că în noile programe de înzestrare a Armatei Române am introdus un principiu foarte clar: o parte importantă din producție este obligatoriu să se întâmple în România. Prin contractele pe care le facem suntem preocupati ca industria să se dezvolte”, notează oficialul.

Prezența președintelui României, Nicușor Dan, transmite un mesaj puternic: modernizarea și înzestrarea Armatei Române, dezvoltarea producției locale și consolidarea industriei naționale de apărare reprezintă priorități strategice pentru statul român.

România nu mai poate fi doar un consumator de securitate. România trebuie să fie un producător de capabilități, un partener de încredere și un stat care construiește pe termen lung”, conchide ministrul Apărării.

