La întoarcerea din Beijing, înainte de a se îmbarca în avionul prezidențial, întreaga delegație americană a aruncat toate obiectele primite cadou. De teama spionajului, membrii delegației au fost obligați să arunce absolut tot ce provenea din China. Cadouri, insigne, suveniruri, obiecte comemorative. Membrii delegației și jurnaliștii au fost îndemnați să nu-și aducă telefoanele personale sau de serviciu în China. Aceștia au venit la summitul de la Beijing cu telefoane de unică folosință.

Toate obiectele chinezești au ajuns într-un coș de gunoi înainte de îmbarcarea în Air Force One. Nimic de origine chineză nu a fost adus în avionul prezidențial. Delegația SUA și-a lăsat dispozitivele personale acasă, din motive de confidențialitate sau securitate. În schimb, au folosit telefoane de unică folosință pe tot parcursul călătoriei.

Jurnaliștii și membrii delegației SUA, obligați să-și lase telefoanele acasă sau în avion

Potrivit Fox News, delegația americană și grupul de presă au călătorit cu președintele Donald Trump la bordul avionului Air Force One, spre China, într-un regim de maximă securitate. O reporteriță de la New York Post, Emily Goodin, a dezvăluit pe X că „personalul american” a aruncat inclusiv toate „telefoanele de unică folosință” la gunoi înainte de a se îmbarca în Air Force One.

„Nimic din China nu este permis în avion”, a spus ea.

Personalul Casei Albe i-a obligat pe jurnaliști să returneze insignele folosite pentru a-i identifica pe parcursul călătoriei. Acestea au fost aruncate într-un „coș” laolaltă cu „telefoanele de unică folosință ale personalului”.

„Au fost nevoiți să-și lase acasă telefoanele personale, nu le-au luat în China sau, dacă le-au luat, le-au lăsat în avioane. Toți americanii foloseau telefoane de unică folosință pe care trebuiau să le distrugă și să le lase în China. Nu vor lua nimic din ceea ce aparține chinezilor în acel avion, pentru că ar putea fi ascultați de spioni.”, a spus reporterița.

