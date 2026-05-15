Patru persoane, reținute după percheziții la Cimitirul Bellu într-un dosar de înșelăciune cu lucrări funerare supraevaluate

Patru persoane au fost reținute în urma unor percheziții desfășurate în Sectorul 6 al Capitalei și în incinta Cimitirului Bellu. Dosarul vizează infracțiuni de înșelăciune și uz de fals. Anchetatorii susțin că suspecții ar fi cerut sume uriașe pentru lucrări funerare și ar fi indus în eroare victimele. Unul dintre inculpați s-ar fi prezentat drept preot al Bisericii Ortodoxe Române pentru a câștiga încrederea oamenilor. Prejudiciul estimat depășește 850.000 de lei, relatează Știripesurse.

Descinderi în Capitală și la Cimitirul Bellu

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva a patru inculpați, după perchezițiile efectuate miercuri în București.

Potrivit anchetatorilor, la data de 14 mai 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Sectorului 6, sub coordonarea procurorului de caz, au pus în aplicare opt mandate de percheziție domiciliară și un mandat de percheziție în incinta Cimitirului Bellu.

În urma descinderilor, cele patru persoane au fost reținute. Procurorii au cerut ulterior arestarea preventivă pentru doi dintre inculpați și arest la domiciliu pentru ceilalți doi, solicitările fiind trimise Judecătoriei Sectorului 6 București.

Suspecții ar fi purtat haine preoțești pentru a câștiga încrederea victimelor

Conform anchetatorilor, în perioada martie 2025 – martie 2026, inculpații ar fi înșelat două persoane în legătură cu executarea unor lucrări funerare.

Aceștia ar fi folosit documente falsificate. Unul dintre suspecți și-ar fi atribuit în mod fals calitatea de preot al Bisericii Ortodoxe Române. Până în prezent, victimele ar fi fost convinse să achite sume mult mai mari decât valoarea reală a lucrărilor, să accepte intervenții care nu erau necesare sau chiar să plătească de mai multe ori pentru aceleași servicii. Anchetatorii mai susțin că doi dintre inculpați ar fi obținut de la una dintre persoanele vătămate sume importante de bani sub pretextul unor împrumuturi, invocând motive false și fără intenția de a returna banii. Prejudiciul total estimat în acest caz depășește 850.000 de lei.

Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigații Criminale din cadrul Poliției Sectorului 6, cu sprijinul mai multor structuri de poliție judiciară, criminalistică și acțiuni speciale din București, Ilfov și Giurgiu.

