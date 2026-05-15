După întâlnirea cu președintele chinez, Trump evită orice angajament privind Taiwanul: „Nu vorbesc despre asta"

Într-un scurt interviu acordat reporterilor la bordul avionului Air Force One, președintele american le-a dezvăluit reporterilor subiectele pe care le-a discutat în cadrul summitului bilateral SUA-China. Trump a precizat că el și omologul său, Xi Jinping, au vorbit despre Coreea de Nord, fentanil și eliberarea a 30 de pastori de la Biserica Sion din Beijing, care au fost arestați în anul 2025.

Trump a insistat, de asemenea, asupra afirmației sale conform căreia China a fost de acord să cumpere 200 de avioane Boeing, cu potențialul ca acest număr să crească la 750, și a declarat că vor cumpăra și boabe de soia în valoare de „miliarde de dolari”.

Un subiect fierbinte pe agenda discuțiilor a fost și Taiwanul, un subiect despre care Trump a afirmat că a discutat mult cu președintele chinez, dar nu și-a asumat niciun angajament cu privire la politica sa față de această țară.

Taiwanul, elefantul din cameră la summitul SUA-China

Taiwanul este un subiect controversat în China, unde două regimuri diferite revendică suveranitatea asupra insulei din Asia de Est. Trump a precizat că nu crede că există un conflict în prezent cu privire la Taiwan și a refuzat să își clarifice poziția cu privire la lupta politică dintre cele două țări. Totodată, președintele american le-a declarat reporterilor de la bordul avionului că nu sprijină nicio tabără și nu încearcă să intre în războaie noi.

De-a lungul zilelor petrecute în Beijing, președintele american a fost întrebat de mai multe ori de reporteri dacă cei doi șefi de stat au discutat și problema Taiwanului, dar de fiecare dată Trump a ezitat să răspundă sau a dat răspunsuri care nu au relevanță.

Întrebat de reporter dacă va sprijini Taiwanul în cazul în care insula va fi atacată de către chinezi, Trump a refuzat să ofere un răspuns. „Nu vreau să spun asta. Nu voi spune asta. Această întrebare mi-a fost adresată astăzi de președintele Xi. Am spus: «Nu vorbesc despre asta»”, a replicat președintele american.

