După întâlnirea cu președintele chinez, Trump evită orice angajament privind Taiwanul: „Nu vorbesc despre asta”

Într-un scurt interviu acordat reporterilor la bordul avionului Air Force One, președintele american le-a dezvăluit reporterilor subiectele pe care le-a discutat în cadrul summitului bilateral SUA-China. Trump a precizat că el și omologul său, Xi Jinping, au vorbit despre Coreea de Nord, fentanil și eliberarea a 30 de pastori de la Biserica Sion din Beijing, care au fost arestați în anul 2025.
Trump a insistat, de asemenea, asupra afirmației sale conform căreia China a fost de acord să cumpere 200 de avioane Boeing, cu potențialul ca acest număr să crească la 750, și a declarat că vor cumpăra și boabe de soia în valoare de „miliarde de dolari”.
Un subiect fierbinte pe agenda discuțiilor a fost și Taiwanul, un subiect despre care Trump a afirmat că a discutat mult cu președintele chinez, dar nu și-a asumat niciun angajament cu privire la politica sa față de această țară.
Taiwanul este un subiect controversat în China, unde două regimuri diferite revendică suveranitatea asupra insulei din Asia de Est. Trump a precizat că nu crede că există un conflict în prezent cu privire la Taiwan și a refuzat să își clarifice poziția cu privire la lupta politică dintre cele două țări. Totodată, președintele american le-a declarat reporterilor de la bordul avionului că nu sprijină nicio tabără și nu încearcă să intre în războaie noi.
De-a lungul zilelor petrecute în Beijing, președintele american a fost întrebat de mai multe ori de reporteri dacă cei doi șefi de stat au discutat și problema Taiwanului, dar de fiecare dată Trump a ezitat să răspundă sau a dat răspunsuri care nu au relevanță.
Întrebat de reporter dacă va sprijini Taiwanul în cazul în care insula va fi atacată de către chinezi, Trump a refuzat să ofere un răspuns. „Nu vreau să spun asta. Nu voi spune asta. Această întrebare mi-a fost adresată astăzi de președintele Xi. Am spus: «Nu vorbesc despre asta»”, a replicat președintele american.
